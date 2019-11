Ruští poslanci dali úřadům větší možnost stíhat zahraniční média

Zatímco podle dosavadní právní úpravy mohla být do seznamu takzvaných zahraničních agentů zařazována cizí média jen jako právnické osoby, nyní to platí i pro jednotlivé novináře.

Označení, vnímané v Rusku jako silně znevažující, budou moci úřady napříště přidělovat lidem, kteří v zemi šíří informace nebo jiné texty za finanční odměnu ze zahraničí. Nařízení se týká i internetu.

Podle TASS je zákon reakcí na krok ministerstva spravedlnosti USA, které do své kategorie „zahraničních agentů“ zařadilo americkou filiálku ruské státní propagandistické televize RT. Ve Spojených státech byl zákon o zahraničních agentech přijat už před druhou světovou válkou a na média se vztahoval od začátku.

Pro mediální společnosti a napříště i pro jednotlivé novináře zařazení mezi „zahraniční agenty“ znamená mimo jiné zesílenou kontrolu a pracovní omezení. Nesmí například do ruského federálního parlamentu, musejí ruské úřady pravidelně informovat o své činnosti a závazně používat přidělené označení.

Ruský seznam zahraničních agentů spravuje ministerstvo spravedlnosti a každé jeho rozšíření konzultuje s ministerstvem vnitra. Označení udělují ruské úřady na základě zákona z roku 2012, podle kterého se používá u každé nevládní organizace přijímající peníze ze zahraničí. V roce 2017 se platnost zákona rozšířila na sdělovací prostředky.

Horní komora ruského parlamentu má o novém zákonu hlasovat v pondělí, schvalování podle médií projde hladce.

Až dosud se v postavení „zahraničního agenta“ ocitla v Rusku desítka médií, vesměs spjatých s americkými rozhlasovými stanicemi Hlas Ameriky a Rádio Svoboda.

Právníci, oslovení listem Vedomosti, ale varují, že nálepku „zahraničního agenta“ mohou napříště dostat i ruská média, novináři, blogeři, občanští aktivisté a dokonce i obyčejní uživatelé internetu.

„Každý, kdo šíří materiály vytvořené zahraničními médii a dostává jakékoli peníze z ciziny, může být podle zákona označen za zahraničního agenta,“ upozornil Maxim Černavin z právnické kanceláře Justers. „Budete agent a vůbec nebude důležité, že peníze vám poslala na studium vaše babička z Lotyšska,“ dodal.

„Je to politika v čisté podobě,“ míní další právník Konstantin Dobrynin. „V zákonu by všechny definice a kritéria měly být jasné a neměl by dávat žádný prostor pro libovůli, protože to v naší zemi vede ke korupci a k porušení práv a svobod občanů. Ale v nynější podobě lze zákon uplatnit na jakéhokoli uživatele internetu, který vyjádří svůj názor tím, že přepošle dál informaci z média, které je na černé listině. V ohrožení se ocitnou i občanští aktivisté, protože ustanovení zákona jsou sepsána maximálně obecně, takže jimi lze manipulovat,“ varoval.