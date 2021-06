Zemřel Rudolf Zeman, signatář Charty 77 a bývalý šéfredaktor Lidových novin

V noci zemřel novinář a někdejší disident Rudolf Zeman, bylo mu 82 let. Uvedl to server Lidovky.cz a informaci o úmrtí s odkazem na rodinu potvrdil Syndikát novinářů ČR. Zeman byl jedním z prvních signatářů Charty 77. Spoluzakládal samizdatové Lidové noviny a na začátku devadesátých let byl jejich šéfredaktorem.