Nový šéf ČTK: S umělou inteligencí pracujeme již dlouho, pomáhá při volbách

Funkční období jeho předchůdce Jiřího Majstra, který stál v čele agentury 12 let, skončilo 11. června. Nový ředitel hned v úvodu svého šestiletého mandátu vyrazil na poradu zpravodajství. „Přeci jenom zpravodajství je v ČTK klíčové,“ uvedl Jaroslav Kábele.

Za svůj nejdůležitější úkol v nové funkci pak považuje nezávislost agentury. „Aby ČTK zůstala nezávislá a byla použitelná, aby její produkty byly použitelné pro všechny, kteří si je zaplatí. Ale abychom byli nezávislí novinářsky, politicky, tak musíme být nezávislí ekonomicky. A to bude setsakra těžký úkol,“ přiznal.

Doplnil, že agentura musí pracovat tak, aby její zpravodajství bylo nepostradatelné pro klienty a ti se nezdráhali za ně platit i teď v době, kdy se světem šíří fake news. „Já rád říkám, že všechno, co vyjde z ČTK, vlastně má na sobě virtuální razítko ověřeno a na zprávy musí být stoprocentní spoleh. Koneckonců je to naše heslo spolehlivost, rychlost, nezávislost,“ připojil.

„Můžete si být jisti, že všechno, co vyjde z ČTK, je pravda. Ověřujeme, dáváme si na to ještě větší pozor než těch předchozích 104 let. I v tom 105. roce si dáváme hodně pozor a všechno musí být zkontrolováno minimálně dvěma páry očí. V jednom případě je vlastně výjimka, když tu zprávu píše robot,“ prozradil Kábele zapojení umělé inteligence do agenturního servisu.

Tato automatizace ale není podle něho v ČTK nic nového. První zprávu automat napsal už při volbách v roce 2017, jednalo se o výsledky voleb.

„Robot si umí přečíst, že vyhrál ten a ten kandidát a kolegové do něj naládovali nějaké formulace. Dříve museli vždy redaktoři odškrtávat po řádcích: ODS, Chrudim 19 %, ANO, ČSSD a tak dále. A tohle všechno odpadlo a redaktoři, kteří toto kontrolovali, můžou dělat investigativnější nebo tvůrčí práci. Můžou se ptát starostů, politiků, hejtmanů, zajišťovat ohlasy,“ upřesnil.

„A tu zprávu samozřejmě posílá editorovi a editor to zkontroluje. My jsme, upřímně řečeno, měli ze začátku obavy, aby se redaktoři nebáli, že přijdou o práci. Ale hned při těch prvních volbách, když automat, kterého jsme nazvali R.U.R, do editorny poslal 202 zpráv, tak štáb okamžitě věděl, jaká je to úleva a že se na to může spolehnout,“ doplnil.

Od té doby agentura robota používá pravidelně při volbách. „A každý čtvrtek slyšíte, že cena benzinu klesla, nebo stoupla, a to píše také automat,“ přidal.

Jaroslav Kábele začínal v ČTK jako stážista při studiu žurnalistiky ještě před revolucí. Na začátku 90. let byl zástupcem vedoucího domácí rubriky. Po změně ve vedení agentury odešel v roce 1993 do vydavatelství MAFRA, kde začínal jako editor a zástupce vedoucího reportérského oddělení MF DNES.

Poté stál u zrodu zpravodajského portálu iDNES.cz, kde byl vedoucím zpravodajství a šéfredaktorem. Později se stal ředitelem internetových projektů MAFRA a od konce roku 2013 byl šéfem celé online divize vydavatelství. V roce 2017 se vrátil se do ČTK, aby řídil rozvojové projekty. Rada ČTK ho do čela agentury zvolila koncem letošního března.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní agentura, od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na její kontrolu, je sedmičlenná Rada ČTK volená Poslaneckou sněmovnou. Agentura zaměstnává 250 lidí.

Agentura bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem se ztrátou 4,8 milionu korun kvůli skokovému nárůstu cen energií spolu s inflací. Předloni vykázala zisk 4,2 milionu korun. Celkové tržby předloni vzrostly o 5,9 procenta na 283 milionů korun.