Náš první bazén v životě. Vnučky už se těší. Známe první výherkyni letní soutěže

„Tak to jste mě překvapili, konečně se na mě usmálo štěstí,“ popisovala paní Zdeňka do telefonu. „Hned jsem tu skvělou novinku běžela říct manželovi a dětem. Největší radost ale budou mít moje dvě vnučky.“

Starší vnučce jsou tři roky, mladší brzy oslaví první narozeniny. A jak to tak bývá, vodu zbožňují. Teď se budou moci cachtat i na návštěvě u babičky a dědy ve Velvarech.

Česko patří mezi evropské bazénové velmoci. V počtu bazénů na obyvatele jsou před námi jen Francouzi a Španělé. Proč tedy u Dvořáků bazén chyběl?

„Dlouho nám to přišlo zbytečné. Měli jsme práci, koníčky, sport. Ale teď už jsme v důchodu, máme vnučky, tak jsme i my s manželem začali zvažovat vlastní koupání.“

Bazénový set Tampa od Marimexu

Bazénový set Tampa od společnosti Marimex v celkové hodnotě 10 tisíc Kč můžete získat také. Jde o bazén o rozměrech 3,66 metrů x 0,91 metrů s veškerým příslušenstvím (schůdky, písková filtrace, plachta atd.) Co všechno lze vyhrát, si lze prohlédnout na tomto odkazu.

Stačí se stát novým členem iDNES Premium a mít štěstí.

Nyní si můžete pořídit předplatné za ojedinělou slevu. První měsíc vás vyjde na pouhých 49 korun místo 89.

Paní Zdeňka už o tom ví své. „Na iDNES.cz čtu ledacos, jenže vždy mě štvalo, že si zajímavý článek nemohu dočíst do konce. To se teď změnilo. Už vidím, jak je to fajn. A navíc jsem vyhrála bazén,“ usmívá se.

Máme pro vás bazény v celkové hodnotě 100 000 Kč. Losujeme každý všední den až do 8. srpna. Každý, kdo se přihlásí do soutěže, navíc obdrží slevový kupon v hodnotě 1 000 Kč na nákup v internetovém obchodě www.marimex.cz.