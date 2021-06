Roland Garros zůstává na platformách Discovery dalších pět let

„Náš vztah s Roland Garros trvá mnoho let. Jako důvěryhodnému partnerovi FFT se nám během nich setrvale dařilo navyšovat počty diváků i intenzitu zážitků,“ uvedl prezident Eurosportu a Global Sports Rights & Sports Marketing Services Andrew Georgiou.

Discovery díky nové dohodě dostane příležitost zužitkovat jedinečné možnosti, kterými disponuje sportovní kanál Eurosport, streamovací platforma discovery+, i další z její široké nabídky free-to-air stanic.

„Naše sportovní přenosy jsou považovány za ty s vůbec nejrozsáhlejším publikem, čehož dosahujeme díky zapojení prvotřídních expertů a používání inovativních technologií. Ujednání další dlouhodobé spolupráce s FFT nás zavazuje k tomu, abychom pokračovali v zásobování milionů fanoušků po celé Evropě jedinečnými momenty a tenisovými zážitky, kterými se Roland Garros vyznačuje,“ dodal Georgiou.

„Naše grandslamové partnerství s Discovery – společností s obrovským dosahem – dokazuje, že Roland Garros má stále větší ambice na mezinárodní úrovni. Hlavním smyslem dohody je náš společný zájem na tom, abychom nadále přinášeli unikátní a autentické příběhy z Roland Garros všem evropským tenisovým fanouškům,“ doplnil k dohodě prezident FFT Gilles Moretton.

Eurosport se podle tiskové zprávy zavázal k původnímu obsahu, živým akcím a bezkonkurenční analýze. Díky tomu se stanici podařilo během letošního Roland Garros rozšířit digitální publikum. Začátkem tohoto týdne Eurosport vykazoval významný meziroční nárůst publika na svých digitálních platformách po celé Evropě (během prvních osmi dnů) s dvojciferným nárůstem streamovacích služeb v řadě zemí, včetně Polska (+ 122%), Španělska (+ 58%), Ruska (+ 35%), Velké Británie (+ 24%), Itálie (+ 23%) a Nizozemska (+ 12%).

V roce 2021 byl turnaj Roland Garros poprvé dostupný i v Dánsku, Finsku, Itálii, Norsku a Švédsku, a to díky streamovací službě discovery+. Její uživatelé i diváci Eurosportu se navíc ještě letos mohou těšit na britský Wimbledon i celoevropské pokrytí závěrečného grandslamu US Open v New Yorku.

Discovery pokrývá 220 zemí a teritorií v téměř 50 jazycích.