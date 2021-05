Reportéři bez hranic žádají vyšetření útoku Izraele na kanceláře médií

Podle organizace Reportéři bez hranic (RSF) byly za poslední týden v Pásmu Gazy zničeny kanceláře 23 zahraničních či místních médií. Tato mezinárodní nevládní organizace ve stížnosti k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) uvedla, že izraelská armáda „záměrné cílí na mediální organizace a záměrně ničí jejich vybavení“.

Tyto útoky podle RSF „snižují, či ničí, kapacitu médií informovat veřejnost“.

Izraelské letectvo v sobotu bombardovalo výškový dům v Pásmu Gazy, v němž byly kanceláře americké agentury AP a katarské televize Al-Džazíra. Izraelská armáda uvedla, že na budovu cílila proto, že ji využívalo i vojenské zpravodajské křídlo radikálního hnutí Hamás. To ovládá Pásmo Gazy a už týden ostřeluje izraelské území. Podle Asociace zahraničních novinářů (FPA) ale Izrael nepředložil důkazy, že by budovu skutečně využíval Hamás. Izraelská armáda před útokem kontaktovala lidi v budově, aby je informovala, že objekt bude do hodiny bombardovat. Lidé se tak z budovy stačili evakuovat.

Vzájemné ostřelování Izraele a Pásma Gazy trvá už týden, během něhož se také v řadě izraelských měst střetávají radikální skupiny Arabů a Židů. Tato eskalace izraelsko-palestinského konfliktu je nejhorší od roku 2014 a vyžádala si zatím na dvě stě obětí. Podle palestinských zdravotníků zemřelo v Pásmu Gazy k nedělnímu večeru 197 lidí, včetně desítek žen a nezletilých, a na 1200 lidí bylo zraněno.

Hamás a Islámský džihád uvedly, že mezi mrtvými je 20 jejich příslušníků, izraelská armáda ale tvrdí, že během týdne zabila mnohem více teroristů z těchto organizací. V Izraeli si týdenní ostřelování vyžádalo osm obětí, na 90 procent raket vystřelených z Gazy totiž zastaví izraelských protiraketový systém.

Nynější ostřelování začal Hamás a další teroristická skupina Islámský džihád, na což Izrael odpověděl masivními nálety. Ostřelování předcházely vícedenní střety Palestinců s izraelskou policií v Jeruzalémě, kde napětí eskalovalo během ramadánu. Přispělo k němu i očekávání verdiktu odvolacího soudu ohledně vystěhování desítek palestinských rodin ze čtvrti ve východním Jeruzalémě, do jejichž domů se měli nastěhovat židovští osadníci.

ICC letos v březnu oznámil, že bude vyšetřovat, zda se na palestinských územích staly válečné zločiny. Žádost podala před několika lety palestinská strana, předmětem vyšetřování mohou být činy Izraelců na okupovaném Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy, ale i palestinských radikálů útočících na Izrael. Palestinská autonomie se k ICC připojila v roce 2015, Izrael ale ICC neuznává.