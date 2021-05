Novela o střetu zájmů chce okleštit naši nezávislost, míní ředitelé ČT a ČRo

Novela poslanců KSČM, podle níž by majetková přiznání museli pravidelně podávat i novináři České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), prošla v dubnu prvním čtením ve Sněmovně.

Návrh novely podle nich již dříve zásadně odmítlo ministerstvo kultury a nesouhlasné stanovisko k němu dala i vláda a Parlamentní institut. Naopak se 28. dubna novele dostalo podpory od ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a dalších poslanců na neveřejném zasedání ústavně právního výboru.

Ředitelé ČT Petr Dvořák a ČRo René Zavoral upozornili, že zákon o střetu zájmů je principiálně zaměřen na veřejné funkcionáře, tedy na lidi ve volených nebo jmenovaných funkcích, kteří disponují politickými, mocenskými, rozhodovacími, řídícími či kontrolními kompetencemi a rozhodují o právech a povinnostech jiných lidí nebo provádějí zákonem vymezené kontrolní činnosti a jsou financováni z rozpočtu.

„Novináři se z této kategorie zcela vymykají. Český rozhlas a Česká televize nedisponují pravomocemi, které by odůvodňovaly doplnění novinářů mezi veřejné funkcionáře. V ČR jsou média založená na svobodě slova a pluralitě informací, která je svého druhu kontrolou,“ uvedli Dvořák se Zavoralem.

V případě zveřejňování informací v oznámeních podávaných podle zákona o střetu zájmů by podle obou ředitelů šlo o zásah do práva na ochranu soukromí, kdy by v souladu s judikaturou Ústavního soudu mělo být poměřováno, zda není jednomu základnímu právu na informace dávána neoprávněně přednost před právem druhým na soukromí.

Komunistická iniciativa novely zákona o majetkových přiznáních pro veřejnoprávní novináře také podle obou ředitelů vyvolává dojem, že jsou snad žurnalisté upláceni a pracují na objednávku.

„Pokud má KSČM takové podezření podložené, může se obrátit na Policii ČR, a ne předkládat zcela nesystémové změny zákonů. Pokud žádné důkazy k dispozici komunisté a podporovatelé jejich novely nemají, je daný návrh jen urážkou poctivé práce všech zaměstnanců Českého rozhlasu a České televize,“ doplnili Dvořák se Zavoralem.

Pokud by KSČM či jiné politické strany chtěly zavést majetková přiznání pro novináře média veřejné služby, protože jejich mzda je hrazena z koncesionářských poplatků, měly by iniciovat také majetková přiznání pro všechny zaměstnance placené ze státního rozpočtu, tedy všechny úředníky, sociální pracovníky, policisty, hasiče, ale také lékaře či další zdravotníky, dodali ředitelé obou médií.

Upozornili, že práce zaměstnanců Českého rozhlasu a České televize se řídí zákonem o ČRo, zákonem o ČT, Kodexem ČRo, Kodexem ČT a zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání tak, aby byla zajištěna jejich nezávislost a zároveň kontrola.