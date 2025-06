Zákaz reklamy na hazard připraví český sport o peníze, míní sportovní asociace

„Pokud by skutečně došlo k zákazu propagace sázkových společností v televizi, rádiu či tisku, může to zásadně narušit financování hokejové Tipsport extraligy a Maxa ligy. Dopady by pocítily všechny kluby, které z těchto příjmů zajišťují jak fungování A-týmu, tak i mládežnických kategorií,“ uvedl ředitel Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Martin Loukota.

Příjmy z reklamy provozovatelů sázkových her tvoří podle asociace podstatnou část financování profesionálního hokeje. Například televize podle nich využívají tyto peníze k nákupu vysílacích práv, jejichž výnosy následně směřují k jednotlivým týmům.

„Financování profesionálního hokeje je z velké části navázáno na příjmy z reklam sázkových společností. Ty tvoří důležitou součást obchodního modelu vysílatelů,“ uvedla pro server MediaGuru Jana Obermajerová, generální ředitelka BPA sport marketing. Zavedení zákazu bez odborné analýzy a bez jasně stanovené účinnosti podle ní ohrožuje stabilitu již uzavřených smluv a snižuje předvídatelnost pro všechny partnery v řetězci.

Ligová fotbalová asociace je přesvědčena o tom, že takový krok by měl důsledky nejen pro mediální sektor, který by přišel o klíčový zdroj příjmů, ale ovlivnil by také fotbal a celé sportovní prostředí. Peníze směřované do sportu jsou využívány také na výchovu mládeže či správu sportovní infrastruktury, dodala asociace.

Asociaci se navíc nelíbí, že navrhovaná úprava se zaměřuje výhradně na tradiční média, zatímco online prostředí zůstává bez jakéhokoli zásahu. Vznikají tak podle ní nerovné podmínky, které znevýhodňují tuzemské mediální domy ve prospěch zahraničních digitálních platforem, jež běžně oslovují i nezletilé uživatele.

Hokejová i fotbalová asociace uvedly, že k úpravě chybí ekonomický a právní rozbor dopadů a nebyla projednaná s odborníky ze sportovního či mediálního prostředí.

Omezení reklamy na hazard navrhuje pozměňovací návrh poslance Vladimíra Balaše, který má formou přílepku k zákonu o ochraně zdraví před návykovými látkami.

„Přísnější regulace reklamy na hazardní hry by měla vést k nižší míře závislosti na hazardních hrách a k ochraně zranitelných skupin obyvatelstva před jejich škodlivými účinky,“ uvedl poslanec v důvodové zprávě.

Úprava omezuje možnost šířit reklamu na hazardní hry na billboardech a jiných reklamních plochách mimo sportoviště, která jsou sponzorována hazardními firmami. Dále podle zdůvodnění zavádí zákaz vysílání reklam na hazardní hry v rozhlasovém a televizním vysílání mezi 06:00 a 22:00.

Poslanecká novela k zákazu prodeje energetických nápojů dětem je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním.