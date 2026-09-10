Reklama na alkohol nemá zásadní vliv na to, kolik lidé vypijí, míní Češi

Ministr je přesvědčen o tom, že by se měla nastavit přísnější pravidla. Podle něj není v pořádku, pokud reklama na alkohol běží v čase, kdy se na televizi dívají děti na pohádku nebo mladiství.
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Podle výkonného ředitele Rady pro reklamu Marka Hlavici je přitom třeba rozlišovat mezi rolí reklamy a samotnou spotřebou alkoholu. „Reklama přirozeně ovlivňuje konkurenční prostředí mezi značkami. Jejím smyslem je přesvědčit spotřebitele, aby si vybral konkrétní výrobek nebo značku. To ale není totéž jako rozhodování o tom, zda a kolik alkoholu člověk vypije. Výsledky průzkumu ukazují, že tento rozdíl vnímá i česká veřejnost,“ popsal Hlavica.
Debata o reklamě na alkohol se přitom neobejde bez otázky, jaký efekt mají jednotlivá regulační opatření. Podle Rady pro reklamu by měla být základním měřítkem jejich smysluplnosti schopnost skutečně řešit problém, na který jsou zaměřena.
„Každé nové pravidlo by mělo mít jasný cíl, být vymahatelné, a především přinášet skutečný efekt. Protože regulace reklamy má svoji cenu – ztrátu pracovních míst v reklamě a soupeření výrobců nízkou cenou. Pokud má být cílem snížení spotřeby alkoholu nebo omezení rizikového chování, je potřeba se ptát, zda dané opatření skutečně zasáhne příčinu problému,“ dodal Hlavica.
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Podle něho aktuální průzkum ukazuje, že přísnější regulaci reklamy většina Čechů nevnímá jako účinný prostředek na snížení spotřeby alkoholu. „A potvrzují to i reálné zkušenosti z některých evropských zemí,“ doplnil šéf Rady pro reklamu.
Pití za volantem i prodej alkoholu nezletilým
Více než 80 % respondentů se v průzkumu shodlo na šesti výrazně negativních jevech spojených s alkoholem. Nejvíce lidem vadí alkohol za volantem, ale hned tři z šesti nejproblematičtějších oblastí se týkají konzumace alkoholu u mladistvých.
Řízení pod vlivem alkoholu označuje za závažný problém 92 % respondentů. K dalším velmi problematickým oblastem zařadili také prodej alkoholu lidem mladším 18 let (87 %), nadměrné pití alkoholu (87 %), konzumaci alkoholu nezletilými (85 %) a nedostatečnou kontrolu dodržování zákonů při prodeji alkoholu (82 %).
Tomu odpovídají i návrhy opatření, která podle respondentů mohou s těmito jevy pomoci. Nejvíce – 42 % lidí – volá po častějších kontrolách řidičů a hned poté následují opatření, která mají zabránit prodeji alkoholu nezletilým. Shodně 38 % Čechů se kloní k důslednějším kontrolám prodeje alkoholu mladistvým a stejné procento by uvítalo přísnější pokuty pro ty, kteří alkohol lidem mladším 18 let prodávají. Naopak jen čtvrtina respondentů věří posílení prevence a pouze necelá pětina účastníků průzkumu vidí řešení v zákazu prodeje alkoholu v nočních hodinách.
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Pokud by stát měl zaměřit svou energii pouze na jednu oblast, třetina Čechů (33 %) by zpřísnila postihy za řízení pod vlivem alkoholu a zavedla častější namátkové policejní kontroly. Další čtvrtina (25 %) by zpřísnila a důsledněji vymáhala pravidla pro prodej alkoholu nezletilým. Jen zhruba 15 % lidí by vsadilo na prevenci a pouze desetina respondentů vidí řešení v omezení reklamy na alkohol.
Vymáhání existujících norem
„Nejúčinnější je podle Čechů zaměřit se na to, kde má stát již nyní k dispozici dostatečné ‚páky‘, aby porušování stávajících pravidel postihoval. Výsledky průzkumu ukazují, že lidé očekávají od státu důsledné vymáhání již existujících norem a nařízení. Právě tam vidí největší prostor pro účinná opatření. Naopak jako méně účinné vidí zavádění nových regulací,“ vypočetl Marek Hlavica.
Vedle státem stanovených norem funguje v oblasti reklamy rozsáhlá samoregulace, tedy dobrovolná pravidla, ke kterým se nad rámec zákona zavazují výrobci a poskytovatelé propagovaných služeb, média a reklamní agentury. Takovou samoregulaci považuje podle průzkumu 55 % Čechů za smysluplný nástroj pro stanovování a vymáhání dohodnutých pravidel.
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V oblasti reklamy na alkohol přitom podle Rady pro reklamu samoregulace umožňuje nastavovat pravidla, která jsou konkrétnější a přísnější než samotné zákonné minimum. Výrobci alkoholu také své reklamy posílají Radě pro reklamu k posouzení (tzv. Copy Advice), zda vyhovují přísným nárokům Kodexu reklamy.
„Samoregulace má jednu zásadní výhodu: pravidla nevznikají až ve chvíli, kdy je problém na stole. Výrobci, agentury i média se k nim hlásí dobrovolně. Stát šetří peníze a úředníky na dohled, vymáhání a právní spory. Jde tedy o praktický, osvědčený nástroj, který funguje už třicet let,“ uzavřel Marek Hlavica.