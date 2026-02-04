„S velkou vážností vnímáme debatu o aktuálních záměrech vlády ČR změnit systém financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas plní zákonem dané poslání v oblasti informování, vzdělávání, kultury, sportu, péče o jazyk a kulturní dědictví a podpory menšin i regionů. Těmto závazkům lze dostát pouze v prostředí stability a předvídatelnosti financování a důvěry v média veřejné služby,“ uvedli ve společném prohlášení generální ředitel ČT Hynek Chudárek a generální ředitel ČRo René Zavoral.
„Jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči veřejnosti. Z toho důvodu jsme se rozhodli vydat společné stanovisko,“ doplnili.
Vyzývají proto ministra kultury Oto Klempíře k vytvoření pracovní skupiny, která by odborně projednala vládou zamýšlené změny ve financování médií veřejné služby. Zároveň chtějí k fundované diskusi přivést všechny další významné subjekty a také odbornou veřejnost.
Deklarovali přitom, že jsou připraveni vést otevřenou a věcnou debatu o budoucnosti médií veřejné služby. Tyto kroky by měly podle nich předcházet jakékoli změně systému financování veřejnoprávních médií.
„Financování Českého rozhlasu a České televize prostřednictvím rozhlasových a televizních poplatků považujeme za preferovanou formu. Nejedná se o pouhý technický detail, ale o klíčovou podmínku jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti,“ připomněli ředitelé.
Stávající model financování spolu s dalšími pojistkami v zákonech podle nich zajišťuje nejvyšší možnou míru ochrany redakčního a institucionálního rozhodování před politickými nebo ekonomickými vlivy, neboť vytváří přímý vztah mezi médii veřejné služby a posluchači a diváky.
„Chrání média před závislostí na aktuální politické moci, výběru daní či každoročních rozpočtových rozhodnutích,“ vysvětlili ředitelé.
Dodali, že poplatky za televizi a rozhlas jsou v České republice dlouhodobě stabilním a funkčním nástrojem financování. „Je to funkční model, který se v posledních 33 letech zcela osvědčil. Stávající systém financování je rovněž plně v souladu s principy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), který klade důraz na institucionální nezávislost, finanční stabilitu a ochranu médií veřejné služby před politickými tlaky,“ konstatují Chudárek a Zavoral.
Společným vystoupením dle svých slov chtějí zdůraznit, že otázka financování médií veřejné služby je klíčovou podmínkou jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti.
Ministr kultury Oto Klempíř letos v lednu v rozhovoru pro deník Blesk prohlásil, že zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas považuje za hotovou věc.
Podle jeho odhadu by k tomu mohlo dojít v roce 2027. Dříve Klempíř veřejně deklaroval, že je spíše zastáncem zachování současného modelu.