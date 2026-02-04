Ředitelé ČT a ČRo vyzývají Klempíře k debatě o koncesionářských poplatcích

Ministr kultury Oto Klempíř v lednu oznámil, že vládní shoda směřuje k rozhodnutí zrušit v budoucnu koncesionářské poplatky za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Možnou změnu vysvětluje mimo jiné evropským srovnáním. Nyní se na ministra obrátili ve společném prohlášení generální ředitelé ČT i ČRo a vyzývají k diskusi o financování veřejnoprávních médií.
„S velkou vážností vnímáme debatu o aktuálních záměrech vlády ČR změnit systém financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas plní zákonem dané poslání v oblasti informování, vzdělávání, kultury, sportu, péče o jazyk a kulturní dědictví a podpory menšin i regionů. Těmto závazkům lze dostát pouze v prostředí stability a předvídatelnosti financování a důvěry v média veřejné služby,“ uvedli ve společném prohlášení generální ředitel ČT Hynek Chudárek a generální ředitel ČRo René Zavoral.

„Jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči veřejnosti. Z toho důvodu jsme se rozhodli vydat společné stanovisko,“ doplnili.

Vyzývají proto ministra kultury Oto Klempíře k vytvoření pracovní skupiny, která by odborně projednala vládou zamýšlené změny ve financování médií veřejné služby. Zároveň chtějí k fundované diskusi přivést všechny další významné subjekty a také odbornou veřejnost.

Zachovejte nezávislost ČT a ČRo. Do boje o média se vložily mezinárodní organizace

Deklarovali přitom, že jsou připraveni vést otevřenou a věcnou debatu o budoucnosti médií veřejné služby. Tyto kroky by měly podle nich předcházet jakékoli změně systému financování veřejnoprávních médií.

„Financování Českého rozhlasu a České televize prostřednictvím rozhlasových a televizních poplatků považujeme za preferovanou formu. Nejedná se o pouhý technický detail, ale o klíčovou podmínku jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti,“ připomněli ředitelé.

Stávající model financování spolu s dalšími pojistkami v zákonech podle nich zajišťuje nejvyšší možnou míru ochrany redakčního a institucionálního rozhodování před politickými nebo ekonomickými vlivy, neboť vytváří přímý vztah mezi médii veřejné služby a posluchači a diváky.

„Chrání média před závislostí na aktuální politické moci, výběru daní či každoročních rozpočtových rozhodnutích,“ vysvětlili ředitelé.

Vláda chce změnit financování ČT a ČRo. Kdy a jak hodlá poplatky zrušit?

Dodali, že poplatky za televizi a rozhlas jsou v České republice dlouhodobě stabilním a funkčním nástrojem financování. „Je to funkční model, který se v posledních 33 letech zcela osvědčil. Stávající systém financování je rovněž plně v souladu s principy Evropského aktu o svobodě médií (EMFA), který klade důraz na institucionální nezávislost, finanční stabilitu a ochranu médií veřejné služby před politickými tlaky,“ konstatují Chudárek a Zavoral.

Společným vystoupením dle svých slov chtějí zdůraznit, že otázka financování médií veřejné služby je klíčovou podmínkou jejich samostatné a důvěryhodné existence ve prospěch celé demokratické společnosti.

Ministr kultury Oto Klempíř letos v lednu v rozhovoru pro deník Blesk prohlásil, že zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas považuje za hotovou věc.

Koncesionářské poplatky zrušíme, řekl Klempíř. Dřív je chtěl zachovat

Podle jeho odhadu by k tomu mohlo dojít v roce 2027. Dříve Klempíř veřejně deklaroval, že je spíše zastáncem zachování současného modelu.

