Česká televize by měla mít do prázdnin nového generálního ředitele. | foto: Česká televize

Termín volby nového generálního ředitele vyhlásila Rada ČT na středu 18. června. Zda se to stihne a zda si radní z přihlášených kandidátů vyberou, není jisté. Podle zákona musejí nového ředitele jmenovat do tří měsíců ode dne, kdy se funkce uvolní. To se stalo 7. května, kdy ve funkci rozhodnutím Rady ČT skončil dosavadní generální ředitel Jan Souček.

Kdo volí ředitele ČT a kdy

Radní vyzvali zájemce o funkci generálního ředitele ČT, aby do 28. května poslali písemně své vize vedení televize. Členové rady si je prostudují. Sejdou se v budově televize na Kavčích horách ve středu 11. června, tedy týden před plánovanou volbou, a vyberou ty kandidáty, které pozvou do dalšího kola.

Dotazy adeptům může pokládat i veřejnost, a to písemně do 10. června.

Jak probíhá volba nového ředitele

Ve středu 18. června budou radní vybírat nového šéfa televize. Zpravidla si přitom pozvou všechny kandidáty z užšího výběru a každému z nich dají určitý časový limit na to, aby se představil a uvedl, jaké by byly jeho záměry ve vedení České televize.

Následují dotazy, debata radních a posléze volba. Rada ČT má ze zákona 18 členů, v současné době je jedno místo neobsazené. Zákon o České televizi určuje, že pro nového ředitele musí hlasovat alespoň 10 radních.

Funkční období ředitele ČT je šestileté. Po jeho uplynutí se může přihlásit znovu, stejně jako to udělal bývalý ředitel Petr Dvořák. Ten vedl televizi dvě funkční období. V následující volbě nad ním zvítězil Jan Souček, který od radních dostal 12 hlasů.

Volba ředitele ČT v datech do 28. května přihlášení zájemců do 10. června lhůta pro dotazy veřejnosti středa 11. června zúžení počtu kandidátů středa 18. června termín volby středa 25. června náhradní termín volby

Kdo kandiduje na ředitele ČT

Kompletní seznam kandidátů bude známý ve středu 28. května. Na tento den na 16. hodinu je vyhlášena uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na funkci generálního ředitele České televize.

V praxi se může velmi snadno stát, že žádný kandidát nezíská potřebných 10 hlasů. V tom případě se volba bude opakovat. Radní s touto variantou počítají předem, stanovili další jednání na 25. června.

Podle zákona je třeba jmenovat nového generálního ředitele do tří měsíců od uvolnění funkce. Ani toto datum však není jisté. V Radě ČT jsou v současnosti dvě křídla a je pravděpodobné, že shody na novém řediteli se nepodaří dosáhnout v zákonné lhůtě. „A pověřený ředitel televizi povede déle, než si představoval,“ řekl ČTK mediální analytik Jan Potůček.

Může na jednání přijít veřejnost?

Jednání Rady ČT jsou ze zákona veřejná, mohou tak na ně přijít zástupci médií i veřejnosti. Z kapacitních důvodů bývá vstup do jednací místnosti omezen na 20 lidí.

Lidé, kteří se přijdou na jednání podívat, mohou být usnesením radních vykázáni pryč jen v případě, že tématem je nějaká utajovaná skutečnost. Předsedající může také vykázat toho, kdo by jednání narušoval a neuposlechl výzvy, aby toho zanechal.

Před volbou nového ředitele mohou lidé posílat předem své dotazy jednotlivým kandidátům, a to do 10. června na adresu sekretariátu Rady ČT.

Proč už televizi nevede Jan Souček?

Dosavadního generálního ředitele Rada ČT odvolala na svém mimořádném jednání 6. května, a to s účinností od následujícího dne. Radní svůj postup vysvětlili tak, že Souček podle nich porušil zákon. Souček to odmítá.

Poslední jednání Rady ČT bylo značně emotivní. Odvolaný ředitel uvedl, že čelil vydírání ze strany radního Pavla Matochy. Radní to popřel, následně se k němu připojil další radní Lubomír Xaver Veselý. Prohlásil, že Souček lže.

O čem rozhoduje Rada ČT?

Rada České televize ze zákona vykonává dohled nad Českou televizí. Mezi její úkoly patří také jmenování generálních ředitelů a jejich odvolávání.

K většině rozhodnutí jí stačí nadpoloviční většina při hlasování.

Výjimkou je právě jmenování a odvolání šéfa televize, tam zákon stanoví přesný počet hlasů: na novém řediteli se musí shodnout nejméně 10 radních, k jeho odvolání je potřeba 12 hlasů. Bývalý generální šéf Jan Souček byl jmenován poté, co dostal 12 hlasů. Pro jeho odvolání hlasovalo 15 radních.

Rada by měla mít 18 členů, v současné době je neúplná, obsazeno je 17 křesel. Předsedou je bývalý šéfredaktor zpravodajství Karel Novák.

Členové Rady České televize Jméno Povolání Funkce v radě Karel Novák bývalý šéf zpravodajství ČT předseda Ivan Tesař analytik, někdejší místopředseda Rady Českého rozhlasu místopředseda David Brabec Asociace producentů v audiovizi člen Roman Bradáč bývalý ředitel ČT24 člen Jefim Fištejn publicista člen Ivana Chmel Denčevová rozhlasová moderátorka členka Vlastimil Ježek bývalý ředitel Českého rozhlasu nebo Národní knihovny člen Pavel Matocha bývalý předseda kontrolního orgánu ČT, šachový novinář člen Ladislav Mrklas politolog člen Jiří Padevět spisovatel, knihkupec a nakladatel člen Barbora Procházková šéfredaktorka magazínu Eduzín a bývalá editorka Portálu ČT24 členka Ilja Racek bývalý ředitel Státního divadla Ostrava, Janáčkovy filharmonie Ostrava a Televizního studia Ostrava člen Milada Richterová bývalá moderátorka a parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu členka Tomáš Řehák ředitel Městské knihovny Praha, programátor člen Petr Šafařík historik, šéfredaktor odborného časopisu Fórum sociální politiky člen Jiří Šlégr bývalý hokejista, hokejový trenér člen Lubomír Veselý moderátor, spisovatel člen

Kdo byl ředitelem České televize

Ve vedení veřejnoprávní České televize se dosud vystřídalo 11 lidí.

„Těžko se hledá člověk, který obstojí coby rukojmí nesourodé party radních, ale současně ubrání nezávislost svého rozhodování i celé veřejnoprávní instituce,“ napsala dlouholetá vedoucí kultury MF DNES Mirka Spáčilová v komentáři k odvolání Jana Součka.

V historii samostatné ČT to podle ní dokázali pouze dva lidé: první ředitel Ivo Mathé, který Kavčí hory vedl šest let, a Petr Dvořák, jenž ustál dokonce dvě šestiletá období.

Ostatní jména si člověk stěží vybaví. Tady jsou i s přehledem, jak dlouho ve funkci ředitele veřejnoprávní televize vydrželi.