Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

  11:31
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži o finanční výhru?
Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací! | foto: FTV Prima

Pokud sledujete Asia Express na TV Prima, kde se vysílá s týdenním zpožděním, raději dál nečtěte – článek obsahuje spoiler.

Kdo vypadl z reality show Asia Express

O vyřazení v soutěži nerozhodují diváci, ale pravidla: rozhodující je i to, kdo dorazí to stanoveného cíle etapy jako poslední.

Kdo vypadnul ze soutěže Asia Express 2026
Název týmuJména účastníků (věk)Vztah
AlgaJamila „Džami“ Andreyeva (46) a Damir Andreyev (19)matka a syn
Chicas (dostaly druhou šanci a do soutěže se vrátily)Ester Švrčinová (28) a
Adéla „Icy“ Picková (26)		nejlepší kamarádky
Dvojčata (tým ze soutěže odstoupil)Sandra Černodrinská (36) a
Viola Černodrinská (36)		sestry dvojčata
Rychlá rotaMiloš (40) a Roman Rossi (34)kamarádi
ToužimáciIvana Mikulová (44) a Jiří Horník (55)pár

Jako první skončila dvojice, která si svým způsobem k sobě stále hledala cestu. Jarmila „Džami“ Andreyeva a její dospělý syn Damir. „S mámou máme distanční vztah,“ popsal 19letý student jejich příběh. Jeho matka byla otevřenější: „Protože jsem byla mladá, byla jsem hloupá. Myslela jsem si – ó, kariéra, já chci firmu... A dala Damira mamince.“

Džami a Damirovi dala společná cesta zabrat. „Takový konflikty jsme ještě neměli,“ přiznal Damir na kameru. „Možná to nakonec pukne a přerodíme se,“ uvažoval. Diváci této dvojici vyjadřovali značné sympatie.

Jako druhý byl vyřazen energický tým Chicas. Stejně jako tým Alga doplatily Icy a Ester na náročnou etapu v Kambodži. „Nám se teď zbortil domeček z karet, protože tohle byl náš sen a jeden špatnej den, pár špatných rozhodnutí... a člověk je venku. Tady je vidět, že je to nekompromisní,“ komentovala Ester.

Kamarádky ale dostaly druhou šanci a do soutěže se vrátily. Podmínku dokončit šestou etapu nejhůře na třetím místě splnily a v cestě pokračují. Chicas prozradily, že po nabídce na návrat se musely do hodiny a půl vrátit na letiště a odletět.

Soutěž opustil tým Dvojčata. Sandra a Viola ze soutěže odstoupily samy. Stály před vyřazením, protože dorazily poslední. V černé obálce ale nebyl červený papír, který by jim vystavil stopku, ale zelený, který jim naopak umožnil pokračovat v soutěži. Podmínkou však bylo, že s sebou do dalšího cíle potáhnou, kromě svých zavazadel, i pytel s uhlím. „Jsme hrozně vděčné, že jsme to tady mohly prožít, ale známe svoje limity a ty jsou vyčerpané. Je čas jít,“ zhodnotily sestry a dodaly, že odstupují s velkým respektem a s velkým díky.

Po páté etapě závod opustila dvojice Rychlá rota. Podnikatel Miloš se vydal na cestu se svým trenérem Romanem. Osudné se jim asi stalo, že si Miloš po lovení úhořů dlouho oblékal ponožky, zatím co se ostaní už vydali na cestu a zřejmě i dodržení pravidel stopování. Do povědomí diváků se Rychlá rota zapsala tím, že už v úvodním díle schovala ostatním batohy, aby se zdrželi, a při stopování nedodržovala žádná pravidla. Ostatním byli spíš nesympatiční až do chvíle, kdy produkce proházela členy týmů.

Po šesté etapě, která byla posladní v Laosu, v soutěži skončili Toužimáci. Doplatili zřejmě na špatný stop a dorazili poslední. V emotivním loučení s ostatními soutěžícími si slíbili, že se po skončení soutěže sejdou.

Tisíce lidí každé ráno sledují magický východ slunce nad chrámem Angkor Vat v Kambodži.

Chrámový komplex Angkor Vat byl zvolen jako úvodní místo soutěže.

Co se stalo mezi Milošem a Tuňákem

Produkce pořadu využila toho, že mezi účastníky reality show vyvstaly silné antipatie poté, co Rychlá rota ostatním schovala batohy. A proto se dvojice dočasně přehodily. V jednom týmu se tak ocitli Miloš z Rychlé roty a Tuňák (Jan Tuna), který je ve dvojici se svou spoluhráčkou z reality show Zrádci Nicole Šáchovou.

„Napětí mezi nimi by se dalo krájet už od prvních společných kroků. Oba jsou zvyklí fungovat ve svých původních týmech a najednou se ocitají po boku někoho, komu úplně nedůvěřují a s kým si lidsky příliš nesedli,” popisovala vztah Tuňáka a Miloše zpráva televize Prima. Při plnění náročných úkolů mezi nimi však došlo k zajímavému momentu. Předchozí konflikty si – hlavně díky Tuňákovi – začali vyříkávat.

Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express

A našli společnou řeč. „Hele, ty mě normálně se*eš, ale teď mě začínáš bavit,“ přiznal Tuňák a Miloš opáčil: „Jo, mě to taky baví, je to p*del.“ Rozebírali hlavně situaci se zavazadly a taky předbíhání při stopování, které Tuňák nazval „invazivním způsobem stopování“. „Proti Milošovi já jsem víla Amálka,“ zhodnotil a Miloš mu na to odpověděl: „Proto dobíháte poslední a my mezi prvníma. Nesmíš se toho bát. Já tě to naučím za ten půlden.“

Miloš a Tuňák nakonec našli společnou řeč.

Kdo jsou moderátoři Asia Express

Průvodci celým závodem jsou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský, oba dosud výrazně spojení s televizí Nova a jejími projekty.

Jakub Štáfek se do širšího povědomí dostal rolí fotbalisty Julia „Laviho“ Lavického v seriálu Vyšehrad. Na úspěch navázal filmovým spin-offem Vyšehrad: Fylm, u něhož se podílel i produkčně a režijně. Na Nově hrál v seriálu Ulice, v zábavné show Možné je všechno! a chystá se i do nové série Spřízněná duše.

Václav Matějovský na sebe výrazně upozornil rolí v seriálu Ohnivý kuře. Širší popularitu mu přineslo účinkování v teenagerském seriálu Párty Hárd a především role v pohádce Čertí brko, kde ztvárnil jednu z hlavních postav. Jeho hlas je provází reality show Love Island, soutěžil také v Survivoru.

Moderátoři Jakub Štáfek a Václav Matějovský (s vousy)

Asia Express: trasa, výhra

Asia Express je adrenalinový závod soutěžících napříč jihovýchodní Asií. Trasa vede třemi exotickými zeměmi – Laosem, Kambodžou a Thajskem. Dvojice známých i neznámých osobností mají rozpočet jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.

Během natáčení soutěžící urazili 3 500 kilometrů a často se museli spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí. Na trase museli plnit fyzicky i psychicky náročné úkoly. Navíc je hnal čas, do cíle museli dorazit dříve než ostatní dvojice.

Omezení představuje fakt, že s dvojicí vždy cestuje i kameraman. Jak to komplikuje například dopravu, popsaly v rozhovoru pro iDNES.cz Icy a Ester.

Během Asia Expressu jsme extrémně zhubly, říkají soutěžící Ester a Icy

Ve Francii je tento pořad fenoménem, vysílají ho už dvacet let, úspěšný byl také v Itálii a Španělsku.

Výhrou je finanční částka v milionové výši, kterou televize Prima neupřesnila.

Kdo jsou účastníci soutěže Asia Express

Na cestu napříč Asií se vydalo a o finanční výhru bojovalo devět párů, celkem 18 soutěžících.

Účastníci soutěže Asia Express 2026 (včetně již vypadlých)
Název týmuJména účastníků (věk)Vztah
ZrádciNicole Šáchová (28) a Jan Tuna (52)soutěžící ze Zrádců
KaskadérkyHana Dvorská (65) a Michaela Dvorská (40)matka a dcera
JelýtkaVavřinec Hradilek (38) a Tomáš Slavík (38)kamarádi
DvojčataSandra Černodrinská (36) a Viola Černodrinská (36)sestry dvojčata
ChicasEster Švrčinová (28) a Adéla „Icy“ Picková (26)nejlepší kamarádky
Něco jako párPetra Lukešová (26) a Filip Hromadník (29)pár
ToužimáciIvana Mikulová (44) a Jiří Horník (55)pár
AlgaJamila „Džami“ Andreyeva (46) a Damir Andreyev (19)matka a syn
Rychlá rota Miloš (40) a Roman Rossi (34)kamarádi

Jednu dvojici tvoří nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole Šáchová a Tuňák (Jan Tuna), do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci. „Principem soutěže je být sehraná dvojice, a my jsme doteď úplně sehraní nebyli. Takže to pro nás může být větší výzva než pro ostatní. Ale už na hradě jsme ukázali, že spolupracovat umíme, a na to chceme navázat,“ řekla Nicole, vítězka prvního dílu Zrádců.

Asia Express Nicole Tuňák

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s Tuňákem, do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci

O výhru bojují i máma s dcerou Hanka a Míša Dvorské, svůj tým nazvaly Kaskadérky. Celý život jedou na výkon, obě jsou kaskadérky, které neznají nic jiného než makat naplno. Hanka si vždy šla tvrdě za svým. I po onkologickém onemocnění hledá adrenalin a klidně skočí ze skály. Mají mezi sebou respekt i třecí plochy.

Dalším párem, který zamířil do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do soutěže pod přezdívkou Toužimáci. Iva je sociální pracovnice, Jirka prošel životem jako horník, záchranář i řidič autobusu – dnes je hasičem. Znají se téměř celý život. „Asi se trochu bojím toho, že Jirka bude chtít jít doprava, a já budu přesvědčená, že správně je doleva. Že mu budu muset věřit – a o tom to asi celé bude,“ míní Iva.

Do Asia Expressu nastoupili i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík. Vávra – kajakář – přináší spontánnost, vtip, uvolněnost, Tomáš – cyklista – zase klid, soustředění a dravost závodníka. Oba kluci jsou králové adrenalinových sportů, a když zaberou, tak trhají asfalt nohama.

Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví sportovci, mistři světa a zároveň kamarádi.

Na cestu se vydali i Miloš a Roman, podnikatel a osobní trenér. Oba z Brna. Roman má doma malé dítě a jeho motivace je prostá – potřebuje peníze pro rodinu. Milošovou hlavní motivací je vyhrát celou show. Roman s Milošem si pro soutěž zvolili přezdívku Rychlá rota.

O vítězství soutěží i dvojčata herečka Sandra Černodrinská a lifestylová redaktorka Viola. Holky jsou propojené pozitivním poutem, ale navzájem si umí mluvit do života. Nejlepší kamarádky i největší kritičky. Po otci prý podědily balkánský temperament.

Jako druhé ze soutěže vypadly Icy a Ester, nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice. Icy, na sociálních sítích známá jako Icybuchta, se objevuje jako tanečnice v show Jiřího Korna nebo Bena Cristovao. Do soutěže šly s přezdívkou Chicas. „Pořád jsme si říkaly, jak jsme na sebe navzájem pyšné. A doufáme, že to bude přes obrazovku vidět,“ řekly v rozhovoru pro iDNES.cz.

  • Celý projekt stál cca 100 milionů korun
  • Projekt se natáčel přes měsíc
  • Na celém projektu pracovalo a pracuje cca 150 lidí
  • Výběr soutěžících trval cca měsíc a vybíralo se ze stovek přihlášených dvojic
  • Průměrná sledovanost premiér Asia Express na stanici Prima je 485 tisíc diváků při share 13,58 % v célové skupině 15+

Devět párů pak uzavírá Petra s Filipem, kteří jsou párem poměrně krátce. Soutěž berou jako zkoušku svých psychických a fyzických sil. Petra píše knížky o vztazích. „Mám trochu obavy z toho, že nám něco elementárně nepůjde, že třeba nezvládneme stopovat a na tom pohoříme. Ale to se snad nestane,“ uzavřel Filip. Během soutěže si budou říkat Něco jako pár.

Dvojice Džami a Damir – matka a syn, kteří v Česku žijí už řadu let a považují ho za svůj domov, vypadli jako první. Džami, původem z Kazachstánu, vychovala tři děti a nebojí žádné výzvy. Její syn Damir studuje na ČZU, kreslí a miluje počítačové hry. Do Asia Express šli proto, aby spolu strávili čas a pokusili se najít k sobě znovu cestu. Věřili, že společné dobrodružství dokáže to, co běžný život zatím nedokázal. V soutěži si říkali Alga.

Kdy a kde sledovat Asia Express

První díl nové reality show se vysílal v neděli 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později se Asia Express objevuje v hlavním vysílání Primy, první epizodu diváci viděli v neděli 1. března 2026.

Nové díly vychází vždy v neděli a ve čtvrtek večer.

12. dubna 2026,  aktualizováno  13. 4. 11:35

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...

13. dubna 2026  11:31

