Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Asia Express 2026: Cestu po Asii nejlépe zvládla Jelýtka, Zrádci brali stříbro

Autor:
  7:32
Česká verze celosvětově úspěšné reality show Asia Express má za sebou finále. Cestu s jedním dolarem na den přes Laos, Kambodžu a Thajsko nejlépe zvládla dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec Hradilek a freestylový cyklista Tomáš Slavík.
Cestovatelskou reality show Asia Express vyhrála dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec...

Cestovatelskou reality show Asia Express vyhrála dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec Hradilek a freestylový cyklista Tomáš Slavík. | foto: Prima

Vítězové cestovatelské reality show Asia Express. Uprostřed vítězná Jelýtka,...
Na vyhlášení vítězů cestovatelské reality show Asia Express se opět setkali...
Na vyhlášení vítězů Asia Expressu přijeli i další účastníci závodu
Vyhlášení vítězů cestovatelské reality show Asia Express přihlíželi i další...
21 fotografií

Ve finále, které 17. května vysílala i ve vybraná multikina CineStar, sportovci porazili tým Zrádců Nicole Šáchovou a Jana Tunu. Třetí skončila dvojice Něco jako pár Petra Lukešová a Filip Hromadník.

„Ten pocit je opravdu nádhernej, samozřejmě každé vítězství je vždycky hezké, hrozně moc si toho vážím,“ svěřil se po vítězství Vavřinec Hradilek.

Ani Tomáš Slavík svou radost neskrýval: „Já mám totální euforii, že se nám po té strastiplné cestě podařilo dojet do finále a získat první místo. Je to opravdu nádherné.“

Druzí Zrádci si i přes těsnou porážku zachovali sportovního ducha. „Samozřejmě první místo je jen jedno a my si moc vážíme toho, že jsme byli ve finále s takovým týmem,“ komentoval výsledek Jan Tuna (Tuňák).

„Drželi jsme se s nejlepšíma sportovcema světa, to není ostuda,“ přidala jeho soutěžní partnerka.

Cestovatelská reality show Asia Express se stala podle Primy jedním z jejích nejsledovanějších pořadů.

Kdo a jak vypadl z reality show Asia Express

O vyřazení v soutěži nerozhodovali diváci, ale pravidla: rozhodující bylo i to, kdo dorazil to stanoveného cíle etapy jako poslední.

Kdo vypadnul ze soutěže Asia Express 2026
Název týmuJména účastníků (věk)Vztah
AlgaJamila „Džami“ Andreyeva (46) a Damir Andreyev (19)matka a syn
Chicas (dostaly druhou šanci a do soutěže se vrátily, ale nevyšlo jim to ani na podruhé a soutěž opustily)Ester Švrčinová (28) a
Adéla „Icy“ Picková (26)		nejlepší kamarádky
Dvojčata (tým ze soutěže odstoupil)Sandra Černodrinská (36) a
Viola Černodrinská (36)		sestry dvojčata
Rychlá rotaMiloš (40) a Roman Rossi (34)kamarádi
ToužimáciIvana Mikulová (44) a Jiří Horník (55)pár
KaskadérkyHana Dvorská (65) a Michaela Dvorská (40)matka a dcera

Jako první skončila dvojice, která si svým způsobem k sobě stále hledala cestu. Jarmila „Džami“ Andreyeva a její dospělý syn Damir. „S mámou máme distanční vztah,“ popsal 19letý student jejich příběh. Jeho matka byla otevřenější: „Protože jsem byla mladá, byla jsem hloupá. Myslela jsem si – ó, kariéra, já chci firmu... A dala Damira mamince.“

Džami a Damirovi dala společná cesta zabrat. „Takový konflikty jsme ještě neměli,“ přiznal Damir na kameru. „Možná to nakonec pukne a přerodíme se,“ uvažoval. Diváci této dvojici vyjadřovali značné sympatie.

Asia Express

Jako druhý byl vyřazen energický tým Chicas. Stejně jako tým Alga doplatily Icy a Ester na náročnou etapu v Kambodži. „Nám se teď zbortil domeček z karet, protože tohle byl náš sen a jeden špatnej den, pár špatných rozhodnutí... a člověk je venku. Tady je vidět, že je to nekompromisní,“ komentovala Ester.

Kamarádky ale dostaly druhou šanci a do soutěže se vrátily. Podmínku dokončit šestou etapu nejhůře na třetím místě splnily a v cestě pokračují. Chicas prozradily, že po nabídce na návrat se musely do hodiny a půl vrátit na letiště a odletět.

Soutěž opustil tým Dvojčata. Sandra a Viola ze soutěže odstoupily samy. Stály před vyřazením, protože dorazily poslední. V černé obálce ale nebyl červený papír, který by jim vystavil stopku, ale zelený, který jim naopak umožnil pokračovat v soutěži. Podmínkou však bylo, že s sebou do dalšího cíle potáhnou, kromě svých zavazadel, i pytel s uhlím. „Jsme hrozně vděčné, že jsme to tady mohly prožít, ale známe svoje limity a ty jsou vyčerpané. Je čas jít,“ zhodnotily sestry a dodaly, že odstupují s velkým respektem a s velkým díky.

Po páté etapě závod opustila dvojice Rychlá rota. Podnikatel Miloš se vydal na cestu se svým trenérem Romanem. Osudné se jim asi stalo, že si Miloš po lovení úhořů dlouho oblékal ponožky, zatím co se ostaní už vydali na cestu a zřejmě i dodržení pravidel stopování. Do povědomí diváků se Rychlá rota zapsala tím, že už v úvodním díle schovala ostatním batohy, aby se zdrželi, a při stopování nedodržovala žádná pravidla. Ostatním byli spíš nesympatičtí až do chvíle, kdy produkce proházela členy týmů.

Po šesté etapě, která byla poslední v Laosu, v soutěži skončili Toužimáci. Doplatili zřejmě na špatný stop a dorazili poslední. V emotivním loučení s ostatními soutěžícími si slíbili, že se po skončení soutěže sejdou.

V deváté etapě dorazil do cíle jako poslední tým Chicas. V černé obálce byla červená karta a ta pro tanečnice znamenala už definitivní konec v soutěži. Nevyšla jim tedy ani druhá šance dostat se do finále putování. Po odchodu Chicas se do soutěže vrátily Kaskadérky, které celou etapu zdolaly v utajení a splnily zadaný úkol.

Před branami finále soutěž opustil tým Kaskadérky. V jedenácté etapě dorazily kaskadérka Hana Dvorská a její dcera Michaela jako poslední. V černé obálce, které jediná mohla prodloužit jejich setrvání v reality show, ale byla červená karta. Ani jim tedy nevyšla druhá šance a putování ukončily.

Tisíce lidí každé ráno sledují magický východ slunce nad chrámem Angkor Vat v Kambodži.

Chrámový komplex Angkor Vat byl zvolen jako úvodní místo soutěže.

Co se stalo mezi Milošem a Tuňákem

Produkce pořadu využila toho, že mezi účastníky reality show vyvstaly silné antipatie poté, co Rychlá rota ostatním schovala batohy. A proto se dvojice dočasně přehodily. V jednom týmu se tak ocitli Miloš z Rychlé roty a Tuňák (Jan Tuna), který je ve dvojici se svou spoluhráčkou z reality show Zrádci Nicole Šáchovou.

„Napětí mezi nimi by se dalo krájet už od prvních společných kroků. Oba jsou zvyklí fungovat ve svých původních týmech a najednou se ocitají po boku někoho, komu úplně nedůvěřují a s kým si lidsky příliš nesedli,” popisovala vztah Tuňáka a Miloše zpráva televize Prima. Při plnění náročných úkolů mezi nimi však došlo k zajímavému momentu. Předchozí konflikty si – hlavně díky Tuňákovi – začali vyříkávat.

Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express

A našli společnou řeč. „Hele, ty mě normálně se*eš, ale teď mě začínáš bavit,“ přiznal Tuňák a Miloš opáčil: „Jo, mě to taky baví, je to p*del.“ Rozebírali hlavně situaci se zavazadly a taky předbíhání při stopování, které Tuňák nazval „invazivním způsobem stopování“. „Proti Milošovi já jsem víla Amálka,“ zhodnotil a Miloš mu na to odpověděl: „Proto dobíháte poslední a my mezi prvníma. Nesmíš se toho bát. Já tě to naučím za ten půlden.“

Asia Express
Asia Express

Miloš a Tuňák nakonec našli společnou řeč.

Kdo byli moderátoři Asia Express

Průvodci celým závodem byli herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský, oba dosud výrazně spojení s televizí Nova a jejími projekty.

Jakub Štáfek se do širšího povědomí dostal rolí fotbalisty Julia „Laviho“ Lavického v seriálu Vyšehrad. Na úspěch navázal filmovým spin-offem Vyšehrad: Fylm, u něhož se podílel i produkčně a režijně. Na Nově hrál v seriálu Ulice, v zábavné show Možné je všechno! a chystá se i do nové série Spřízněná duše.

Václav Matějovský na sebe výrazně upozornil rolí v seriálu Ohnivý kuře. Širší popularitu mu přineslo účinkování v teenagerském seriálu Párty Hárd a především role v pohádce Čertí brko, kde ztvárnil jednu z hlavních postav. Jeho hlas je provází reality show Love Island, soutěžil také v Survivoru.

Asia Express
Asia Express

Moderátoři Jakub Štáfek a Václav Matějovský (s vousy)

Asia Express: trasa, výhra

Asia Express je adrenalinový závod soutěžících napříč jihovýchodní Asií. Trasa vede třemi exotickými zeměmi – Laosem, Kambodžou a Thajskem. Dvojice známých i neznámých osobností mají rozpočet jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.

Během natáčení soutěžící urazili 3 500 kilometrů a často se museli spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí. Na trase museli plnit fyzicky i psychicky náročné úkoly. Navíc je hnal čas, do cíle museli dorazit dříve než ostatní dvojice.

Omezení představuje fakt, že s dvojicí vždy cestuje i kameraman. Jak to komplikuje například dopravu, popsaly v rozhovoru pro iDNES.cz Icy a Ester.

Během Asia Expressu jsme extrémně zhubly, říkají soutěžící Ester a Icy

Ve Francii je tento pořad fenoménem, vysílají ho už dvacet let, úspěšný byl také v Itálii a Španělsku.

Kdo jsou účastníci soutěže Asia Express

Na cestu napříč Asií se vydalo a o finanční výhru bojovalo devět párů, celkem 18 soutěžících.

Účastníci soutěže Asia Express 2026 (včetně již vypadlých)
Název týmuJména účastníků (věk)Vztah
ZrádciNicole Šáchová (28) a Jan Tuna (52)soutěžící ze Zrádců
KaskadérkyHana Dvorská (65) a Michaela Dvorská (40)matka a dcera
JelýtkaVavřinec Hradilek (38) a Tomáš Slavík (38)kamarádi
DvojčataSandra Černodrinská (36) a Viola Černodrinská (36)sestry dvojčata
ChicasEster Švrčinová (28) a Adéla „Icy“ Picková (26)nejlepší kamarádky
Něco jako párPetra Lukešová (26) a Filip Hromadník (29)pár
ToužimáciIvana Mikulová (44) a Jiří Horník (55)pár
AlgaJamila „Džami“ Andreyeva (46) a Damir Andreyev (19)matka a syn
Rychlá rota Miloš (40) a Roman Rossi (34)kamarádi

Jednu dvojici tvoří nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole Šáchová a Tuňák (Jan Tuna), do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci. „Principem soutěže je být sehraná dvojice, a my jsme doteď úplně sehraní nebyli. Takže to pro nás může být větší výzva než pro ostatní. Ale už na hradě jsme ukázali, že spolupracovat umíme, a na to chceme navázat,“ řekla Nicole, vítězka prvního dílu Zrádců.

Asia Express Nicole Tuňák

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s Tuňákem, do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci

O výhru bojují i máma s dcerou Hanka a Míša Dvorské, svůj tým nazvaly Kaskadérky. Celý život jedou na výkon, obě jsou kaskadérky, které neznají nic jiného než makat naplno. Hanka si vždy šla tvrdě za svým. I po onkologickém onemocnění hledá adrenalin a klidně skočí ze skály. Mají mezi sebou respekt i třecí plochy.

Dalším párem, který zamířil do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do soutěže pod přezdívkou Toužimáci. Iva je sociální pracovnice, Jirka prošel životem jako horník, záchranář i řidič autobusu – dnes je hasičem. Znají se téměř celý život. „Asi se trochu bojím toho, že Jirka bude chtít jít doprava, a já budu přesvědčená, že správně je doleva. Že mu budu muset věřit – a o tom to asi celé bude,“ míní Iva.

Do Asia Expressu nastoupili i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík. Vávra – kajakář – přináší spontánnost, vtip, uvolněnost, Tomáš – cyklista – zase klid, soustředění a dravost závodníka. Oba kluci jsou králové adrenalinových sportů, a když zaberou, tak trhají asfalt nohama.

Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví sportovci, mistři světa a zároveň kamarádi.

Na cestu se vydali i Miloš a Roman, podnikatel a osobní trenér. Oba z Brna. Roman má doma malé dítě a jeho motivace je prostá – potřebuje peníze pro rodinu. Milošovou hlavní motivací je vyhrát celou show. Roman s Milošem si pro soutěž zvolili přezdívku Rychlá rota.

O vítězství soutěží i dvojčata herečka Sandra Černodrinská a lifestylová redaktorka Viola. Holky jsou propojené pozitivním poutem, ale navzájem si umí mluvit do života. Nejlepší kamarádky i největší kritičky. Po otci prý podědily balkánský temperament.

Jako druhé ze soutěže vypadly Icy a Ester, nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice. Icy, na sociálních sítích známá jako Icybuchta, se objevuje jako tanečnice v show Jiřího Korna nebo Bena Cristovao. Do soutěže šly s přezdívkou Chicas. „Pořád jsme si říkaly, jak jsme na sebe navzájem pyšné. A doufáme, že to bude přes obrazovku vidět,“ řekly v rozhovoru pro iDNES.cz.

Asia Express

  • Celý projekt stál cca 100 milionů korun
  • Projekt se natáčel přes měsíc
  • Na celém projektu pracovalo a pracuje cca 150 lidí
  • Výběr soutěžících trval cca měsíc a vybíralo se ze stovek přihlášených dvojic
  • Průměrná sledovanost premiér Asia Express na stanici Prima je 485 tisíc diváků při share 13,58 % v célové skupině 15+

Devět párů pak uzavírá Petra s Filipem, kteří jsou párem poměrně krátce. Soutěž berou jako zkoušku svých psychických a fyzických sil. Petra píše knížky o vztazích. „Mám trochu obavy z toho, že nám něco elementárně nepůjde, že třeba nezvládneme stopovat a na tom pohoříme. Ale to se snad nestane,“ uzavřel Filip. Během soutěže si budou říkat Něco jako pár.

Dvojice Džami a Damir – matka a syn, kteří v Česku žijí už řadu let a považují ho za svůj domov, vypadli jako první. Džami, původem z Kazachstánu, vychovala tři děti a nebojí žádné výzvy. Její syn Damir studuje na ČZU, kreslí a miluje počítačové hry. Do Asia Express šli proto, aby spolu strávili čas a pokusili se najít k sobě znovu cestu. Věřili, že společné dobrodružství dokáže to, co běžný život zatím nedokázal. V soutěži si říkali Alga.

Kdy a kde sledovat Asia Express

První díl nové reality show se vysílal v neděli 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později se Asia Express objevuje v hlavním vysílání Primy, první epizodu diváci viděli v neděli 1. března 2026.

Nové díly vychází vždy v neděli a ve čtvrtek večer.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Nejčtenější

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Záchrana zchátralé části Ostravice se přiblížila. Přibudou byty a parkovací dům

Druhá část ikonického obchodního domu Ostravica - Textilia je v žalostném stavu.

Zastupitelé města schválili záměr prodat menší městské pozemky přiléhající k někdejší Obchodní a průmyslové bance v Ostravě podnikateli Michalisi Dzikosovi. Vlastník chátrajícího památkově chráněného...

18. května 2026  7:40

Asia Express 2026: Cestu po Asii nejlépe zvládla Jelýtka, Zrádci brali stříbro

Cestovatelskou reality show Asia Express vyhrála dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec...

Česká verze celosvětově úspěšné reality show Asia Express má za sebou finále. Cestu s jedním dolarem na den přes Laos, Kambodžu a Thajsko nejlépe zvládla dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec Hradilek a...

18. května 2026  7:32

Feri opět u soudu. Dívka ho viní ze sundání kondomu, může dojít na závěrečné řeči

Soud projednal případ bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného z dalšího...

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri znovu stane u soudu. Soudce nevyloučil, že by se v pondělí mohlo dostat i na závěrečné řeči celého líčení, které se zabývá případem dalšího možného znásilnění. K...

18. května 2026

Čeká nás oteplení. Meteorologové řekli, kdy se teploty vyšplhají k letním

V Turnově kvete sakurová alej.

Na začátku týdne bude obloha polojasná až oblačná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 °C. V průběhu týdne teploty porostou až k letním 25 °C. „Stále ale musíme počítat s přeháňkami a...

18. května 2026  6:59

Stádo krav napadlo manželský pár v Rakousku, žena zemřela

Krajina s krávou nedaleko vesnice Leutasch v tyrolských Alpách

V Rakousku zaútočilo stádo krav na manželský pár. Sedmašedesátiletá žena zemřela a její o dva roky mladší manžel utrpěl těžká zranění, informovala policie.Neštěstí se odehrálo v neděli na označené...

18. května 2026  6:53

Český porcelán Dubí v ohrožení. Výrobci proslulého cibuláku hrozí likvidace

Český porcelán z Dubí

Tradiční český výrobce porcelánu, společnost Český porcelán Dubí, může zamířit do likvidace. Firmu, která sídlí u Teplic a jejíž tradice výroby sahá až do roku 1864, a navíc je světově proslulá...

18. května 2026  6:48

V Thajsku zemřela Češka a její přítel, oceňovaný mladý filmař

Dopravní situace v centru thajského Bangkoku.

Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, mladý filmař Max Hendrickson. Informovala o tom v neděli irská média. K nehodě došlo ve čtvrtek brzy odpoledne na Doi Inthanon v...

18. května 2026  6:38

Při letecké show v USA se srazily dvě stíhačky

Při letecké show na vojenské základně v americkém Idaho se srazily dvě...

Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP.

18. května 2026  6:14

Patří hidžáb na soutěž miss? Německo se pře, finalistku řeší i v parlamentu

Premium
Obchodní model. Soutěžící Sayedová si založila na hidžábech prosperující byznys.

Pro Německo to byla premiéra. Jedna ze soutěžících Miss Německo Büsra Sayedová, sedmadvacetiletá podnikatelka s imigračními kořeny, která se narodila v Osnabrücku a žije v Berlíně, se nedávno...

18. května 2026

Efekt Červené královny: Proč obrovské pracovní úsilí nikam nevede? Máme návod

ilustrační snímek

Máte pocit, že čím více dovedností ovládáte a čím více certifikátů jste získali, tím více jste v očích trhu práce jen „stále tak nějak průměrní“? Vítejte v realitě efektu Červené královny. Světa, kde...

18. května 2026

Ceny bytů nesrazí ani rychlejší povolování. Kapacity stavařů nestačí, líčí realitní expert

Premium
Dominik Ženatý

Zvýšit výstavbu tak, aby byty zlevnily, v Česku nepůjde, ani kdyby se stavební řízení zrychlilo. Není na to dost stavebních dělníků, říká konzultant developerských projektů a ředitel společnosti DOMA...

18. května 2026

Pivní expanzi do Čech započala Kofola na Zbraslavi. Táhnout ji má Zubr

Zbraslavský hostinec pod náměstím se nově proměnil v první pražskou restauraci...

Cestu za dobytím českého pivního trhu zahájila Kofola v Praze na Zbraslavi. Právě zde v bývalém hotelu Darwin se Zbraslavským hostincem otevřela svou první restauraci v Čechách pivní značka Zubr,...

18. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.