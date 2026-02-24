Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Autor:
  11:12
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání Primy. Mezi soutěžícími jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci.
Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede televize Prima. | foto: Prima

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...
Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví...
O výhru v dobrodružné show Asia Express zabojuje i pár Icy – profesionální...
Dalším párem, který míří do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do...
13 fotografií

Kdo jsou moderátoři Asia Express

Průvodci celým závodem jsou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský, oba dosud výrazně spojení s televizí Nova a jejími projekty.

Jakub Štáfek se do širšího povědomí dostal rolí fotbalisty Julia „Laviho“ Lavického v seriálu Vyšehrad. Na úspěch navázal filmovým spin-offem Vyšehrad: Fylm, u něhož se podílel i produkčně a režijně. Na Nově hrál v seriálu Ulice, v zábavné show Možné je všechno! a chystá se i do nové série Spřízněná duše.

Václav Matějovský na sebe výrazně upozornil rolí v seriálu Ohnivý kuře. Širší popularitu mu přineslo účinkování v teenagerském seriálu Párty Hárd a především role v pohádce Čertí brko, kde ztvárnil jednu z hlavních postav. Jeho hlas je provází reality show Love Island, soutěžil také v Survivoru.

O čem je Asia Express

Asia Express je adrenalinový závod soutěžících napříč jihovýchodní Asií. Dvojice známých i neznámých osobností mají rozpočet jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.

K tomu dostávají cestou náročné úkoly. Ve Francii je tento pořad fenoménem, vysílají ho už dvacet let, úspěšný byl také v Itálii a Španělsku.

Kdo jsou účastníci soutěže Asia Express

Na cestu napříč Asií se vydá a o finanční výhru se utká devět párů, celkem 18 soutěžících.

Účastníci soutěže Asia Express 2026
Název týmuJména účastníků (věk)Vztah
ZrádciNicole Šáchová (28) a Jan Tuna (52)soutěžící ze Zrádců
KaskadérkyHana Dvorská (65) a Michaela Dvorská (40)matka a dcera
JelýtkaVavřinec Hradilek (38) a Tomáš Slavík (38)kamarádi
DvojčataSandra Černodrinská (36) a Viola Černodrinská (36)sestry dvojčata
ChicasEster Švrčinová (28) a Adéla „Icy“ Picková (26)nejlepší kamarádky
Něco jako párPetra Lukešová (26) a Filip Hromadník (29)pár
ToužimáciIvana Mikulová (44) a Jiří Horník (55)pár
AlgaJamila „Džami“ Andreyeva (46) a Damir Andreyev (19)matka a syn
Rychlá rotaMiloš (40) a Roman Rossi (34)kamarádi

Jednu dvojici tvoří nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole Šáchová a Tuňák (Jan Tuna), do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci. „Principem soutěže je být sehraná dvojice, a my jsme doteď úplně sehraní nebyli. Takže to pro nás může být větší výzva než pro ostatní. Ale už na hradě jsme ukázali, že spolupracovat umíme, a na to chceme navázat,“ řekla Nicole, vítězka prvního dílu Zrádců.

Asia Express Nicole Tuňák

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s Tuňákem, do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci

O výhru bojují i máma s dcerou Hanka a Míša Dvorské, svůj tým nazvaly Kaskadérky. Celý život jedou na výkon, obě jsou kaskadérky, které neznají nic jiného než makat naplno. Hanka si vždy šla tvrdě za svým. I po onkologickém onemocnění hledá adrenalin a klidně skočí ze skály. Mají mezi sebou respekt i třecí plochy.

Dalším párem, který zamířil do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do soutěže pod přezdívkou Toužimáci. Iva je sociální pracovnice, Jirka prošel životem jako horník, záchranář i řidič autobusu – dnes je hasičem. Znají se téměř celý život. „Asi se trochu bojím toho, že Jirka bude chtít jít doprava, a já budu přesvědčená, že správně je doleva. Že mu budu muset věřit – a o tom to asi celé bude,“ míní Iva.

Na cestu se vydala i dvojice Džami a Damir – matka a syn, kteří v Česku žijí už řadu let a považují ho za svůj domov. Džami, původem z Kazachstánu, tu vychovala tři děti a nebojí žádné výzvy. Její syn Damir studuje na ČZU, kreslí a miluje počítačové hry. Do Asia Express vstupují s jasným cílem: strávit spolu čas, překonat bariéry a znovu se k sobě najít cestu. Věří, že společné dobrodružství dokáže to, co běžný život zatím nedokázal. V soutěži si budou říkat si Alga.

Do Asia Expressu nastoupili i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík. Vávra – kajakář – přináší spontánnost, vtip, uvolněnost, Tomáš – cyklista – zase klid, soustředění a dravost závodníka. Oba kluci jsou králové adrenalinových sportů, a když zaberou, tak trhají asfalt nohama.

Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví sportovci, mistři světa a zároveň kamarádi.

Na cestu se vydali i Miloš a Roman, podnikatel a osobní trenér. Oba z Brna. Roman má doma malé dítě a jeho motivace je prostá – potřebuje peníze pro rodinu. Milošovou hlavní motivací je vyhrát celou show. Roman s Milošem si v soutěži budou říkat Rychlá rota.

O vítězství soutěží i dvojčata herečka Sandra Černodrinská a lifestylová redaktorka Viola. Holky jsou propojené pozitivním poutem, ale navzájem si umí mluvit do života. Nejlepší kamarádky i největší kritičky. Po otci prý podědily balkánský temperament.

Spolu cestují také Icy a Ester, nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice. Icy, na sociálních sítích známá jako Icybuchta, se objevuje jako tanečnice v show Jiřího Korna nebo Bena Cristovao. Do soutěže jdou pod přezdívkou Chicas.

Devět párů pak uzavírá Petra s Filipem, kteří jsou párem poměrně krátce. Soutěž berou jako zkoušku svých psychických a fyzických sil. Petra píše knížky o vztazích. „Mám trochu obavy z toho, že nám něco elementárně nepůjde, že třeba nezvládneme stopovat a na tom pohoříme. Ale to se snad nestane,“ uzavřel Filip. Během soutěže si budou říkat Něco jako pár.

Kudy se bude putovat a o co se soutěží

Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce. Trasa vede třemi exotickými zeměmi:

  • Laos
  • Kambodža
  • Thajsko

Během natáčení mají soutěžící urazit přibližně 3 500 kilometrů a často se musí spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí. Získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali.

Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Kdy a kde sledovat Asia Express

První díl nové reality show se vysílal v neděli 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později, 1. března, se Asia Express objeví také v hlavním vysílání Primy.

Vstoupit do diskuse

Švihlíková: Odliv 600 miliard ročně z nás dělá poddané Západu. A nikdo nic nedělá

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

Zmizelého potápěče hledají i báňští záchranáři, kvůli proudům vypnuli elektrárnu

Na Dalešické přehradě pokračuje pátrání po zmizelém potápěči (24. února 2026)

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku v úterý pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se v pondělí při výcviku nevynořil. Podle informací...

24. února 2026  8:53,  aktualizováno  12:19

Francie a Británie chtějí předat Ukrajině jadernou zbraň, tvrdí ruská rozvědka

Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a...

Francie a Velká Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila. Podle SVR se Londýn a Paříž tajně snaží o to, aby transfer...

24. února 2026  12:14

Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel podpořil kandidáty na ústavní soudce Zdeňka Kühna a Lucii...

V den čtvrtého výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině vystoupí prezident Petr Pavel na veřejném slyšení věnovaném obranyschopnosti státu a bezpečnosti Ukrajiny i Evropy, které se koná v Senátu....

24. února 2026  5:42,  aktualizováno  12:13

Padla první žaloba. Společnost FedEx chce zpět prostředky vynaložené na cla

Pobočka americké kurýrní služby FedEx v New York City (19. března 2012)

Americký přepravce zásilek FedEx podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Jde zatím o jeden z...

24. února 2026  11:55

Úřad vlády a některá ministerstva vyvěsily ukrajinskou vlajku, resorty SPD nikoliv

Úřad vlády připomněl výročí zahájení ruské agrese vyvěšením ukrajinské vlajky...

U příležitosti čtvrtého výročí ruské války na Ukrajině se na některé vládní budovy vrátily vlajky napadené země. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dopředu avizoval, že vlajku vyvěsí na Úřadu vlády....

24. února 2026  11:49

Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.

Za týrání psa v bytě na sídlišti Štěpnice v Uherském Hradišti uložila v úterý zlínská pobočka brněnského krajského soudu Martinu Tomaštíkovi dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na...

24. února 2026  11:42

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

24. února 2026  11:38

Nesmyslná válka, píše Babiš k výročí ruské agrese. Fiala zdůraznil pomoc Ukrajině

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Nesmyslná válka, která začala před čtyřmi lety ničím neomluvitelnou agresí Ruska vůči Ukrajině, snad už brzo skončí a nastane mír. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v úterý ráno napsal na síti X. Jeho...

24. února 2026  8:06,  aktualizováno  11:37

Ukrajinci si připomínají čtvrté výročí ruské invaze. Zatím nedosáhla cílů, uvedl Kreml

Sledujeme online
Lidé vzpomínají u památníku v Kyjevě na padlé ukrajinské obránce u příležitosti...

Ukrajina a její spojenci si v úterý připomínají čtvrté výročí od začátku války, kterou ruská armáda rozpoutala v rozporu s mezinárodním právem na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Do Kyjeva...

24. února 2026  9:42,  aktualizováno  11:33

Současnější, než si dovedete představit. Vychází Foglarův román Tajemná Řásnovka

Tajemná Řásnovka je už šestou knihou nové edice Dílo Jaroslava Foglara. Kniha...

Je to až překvapivě současný román. Kluk který kvůli problémům doma uteče z domova a hledá daleko od domova pochopení pro svoje životní rozhodnutí. Nebo také spor o spravedlnost a peníze, tedy o...

24. února 2026  11:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zůna hájil snížení výdajů na obranu. Bezpečnost se neměří v procentech, řekl

Tisková konference armádního generála Karla Řehky a ministra obrany Jaromíra...

Nikdy se nesmí opakovat stav, kdy obrana ČR směřovala do trosek a všichni se tvářili, že se nic neděje. Na úterním velitelském shromáždění české armády to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka....

24. února 2026  11:29

Rusové tu přežijí 12 minut. Krvavá bitva u Záporoží může změnit průběh války

Následky ruského úroku ve Stepnohirsku (27. ledna 2025)

V ukrajinském Stepnohirsku se odehrává bitva, která může změnit průběh války. V někdejším městečku s pěti tisíci obyvateli nezůstal jediný civilista. Vypálené a vybombardované paneláky dnes rozdělují...

24. února 2026  11:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.