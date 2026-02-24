Kdo jsou moderátoři Asia Express
Průvodci celým závodem jsou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský, oba dosud výrazně spojení s televizí Nova a jejími projekty.
Jakub Štáfek se do širšího povědomí dostal rolí fotbalisty Julia „Laviho“ Lavického v seriálu Vyšehrad. Na úspěch navázal filmovým spin-offem Vyšehrad: Fylm, u něhož se podílel i produkčně a režijně. Na Nově hrál v seriálu Ulice, v zábavné show Možné je všechno! a chystá se i do nové série Spřízněná duše.
Václav Matějovský na sebe výrazně upozornil rolí v seriálu Ohnivý kuře. Širší popularitu mu přineslo účinkování v teenagerském seriálu Párty Hárd a především role v pohádce Čertí brko, kde ztvárnil jednu z hlavních postav. Jeho hlas je provází reality show Love Island, soutěžil také v Survivoru.
O čem je Asia Express
Asia Express je adrenalinový závod soutěžících napříč jihovýchodní Asií. Dvojice známých i neznámých osobností mají rozpočet jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.
K tomu dostávají cestou náročné úkoly. Ve Francii je tento pořad fenoménem, vysílají ho už dvacet let, úspěšný byl také v Itálii a Španělsku.
Kdo jsou účastníci soutěže Asia Express
Na cestu napříč Asií se vydá a o finanční výhru se utká devět párů, celkem 18 soutěžících.
|Název týmu
|Jména účastníků (věk)
|Vztah
|Zrádci
|Nicole Šáchová (28) a Jan Tuna (52)
|soutěžící ze Zrádců
|Kaskadérky
|Hana Dvorská (65) a Michaela Dvorská (40)
|matka a dcera
|Jelýtka
|Vavřinec Hradilek (38) a Tomáš Slavík (38)
|kamarádi
|Dvojčata
|Sandra Černodrinská (36) a Viola Černodrinská (36)
|sestry dvojčata
|Chicas
|Ester Švrčinová (28) a Adéla „Icy“ Picková (26)
|nejlepší kamarádky
|Něco jako pár
|Petra Lukešová (26) a Filip Hromadník (29)
|pár
|Toužimáci
|Ivana Mikulová (44) a Jiří Horník (55)
|pár
|Alga
|Jamila „Džami“ Andreyeva (46) a Damir Andreyev (19)
|matka a syn
|Rychlá rota
|Miloš (40) a Roman Rossi (34)
|kamarádi
Jednu dvojici tvoří nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole Šáchová a Tuňák (Jan Tuna), do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci. „Principem soutěže je být sehraná dvojice, a my jsme doteď úplně sehraní nebyli. Takže to pro nás může být větší výzva než pro ostatní. Ale už na hradě jsme ukázali, že spolupracovat umíme, a na to chceme navázat,“ řekla Nicole, vítězka prvního dílu Zrádců.
O výhru bojují i máma s dcerou Hanka a Míša Dvorské, svůj tým nazvaly Kaskadérky. Celý život jedou na výkon, obě jsou kaskadérky, které neznají nic jiného než makat naplno. Hanka si vždy šla tvrdě za svým. I po onkologickém onemocnění hledá adrenalin a klidně skočí ze skály. Mají mezi sebou respekt i třecí plochy.
Dalším párem, který zamířil do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do soutěže pod přezdívkou Toužimáci. Iva je sociální pracovnice, Jirka prošel životem jako horník, záchranář i řidič autobusu – dnes je hasičem. Znají se téměř celý život. „Asi se trochu bojím toho, že Jirka bude chtít jít doprava, a já budu přesvědčená, že správně je doleva. Že mu budu muset věřit – a o tom to asi celé bude,“ míní Iva.
Na cestu se vydala i dvojice Džami a Damir – matka a syn, kteří v Česku žijí už řadu let a považují ho za svůj domov. Džami, původem z Kazachstánu, tu vychovala tři děti a nebojí žádné výzvy. Její syn Damir studuje na ČZU, kreslí a miluje počítačové hry. Do Asia Express vstupují s jasným cílem: strávit spolu čas, překonat bariéry a znovu se k sobě najít cestu. Věří, že společné dobrodružství dokáže to, co běžný život zatím nedokázal. V soutěži si budou říkat si Alga.
Do Asia Expressu nastoupili i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík. Vávra – kajakář – přináší spontánnost, vtip, uvolněnost, Tomáš – cyklista – zase klid, soustředění a dravost závodníka. Oba kluci jsou králové adrenalinových sportů, a když zaberou, tak trhají asfalt nohama.
Na cestu se vydali i Miloš a Roman, podnikatel a osobní trenér. Oba z Brna. Roman má doma malé dítě a jeho motivace je prostá – potřebuje peníze pro rodinu. Milošovou hlavní motivací je vyhrát celou show. Roman s Milošem si v soutěži budou říkat Rychlá rota.
O vítězství soutěží i dvojčata herečka Sandra Černodrinská a lifestylová redaktorka Viola. Holky jsou propojené pozitivním poutem, ale navzájem si umí mluvit do života. Nejlepší kamarádky i největší kritičky. Po otci prý podědily balkánský temperament.
Spolu cestují také Icy a Ester, nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice. Icy, na sociálních sítích známá jako Icybuchta, se objevuje jako tanečnice v show Jiřího Korna nebo Bena Cristovao. Do soutěže jdou pod přezdívkou Chicas.
Devět párů pak uzavírá Petra s Filipem, kteří jsou párem poměrně krátce. Soutěž berou jako zkoušku svých psychických a fyzických sil. Petra píše knížky o vztazích. „Mám trochu obavy z toho, že nám něco elementárně nepůjde, že třeba nezvládneme stopovat a na tom pohoříme. Ale to se snad nestane,“ uzavřel Filip. Během soutěže si budou říkat Něco jako pár.
Kudy se bude putovat a o co se soutěží
Asia Express je adrenalinový závod, který prověří nejen rychlost, vytrvalost a strategii soutěžících, ale také jejich psychickou odolnost a schopnost spolupráce. Trasa vede třemi exotickými zeměmi:
- Laos
- Kambodža
- Thajsko
Během natáčení mají soutěžící urazit přibližně 3 500 kilometrů a často se musí spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí. Získají zkušenosti a zážitky, ke kterým by se jako běžní cestovatelé nikdy nedostali.
Na trase je čekají fyzicky i psychicky náročné úkoly, neznámé prostředí i tlak neustálého rozhodování. Vítěze čeká atraktivní finanční výhra.
|
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Kdy a kde sledovat Asia Express
První díl nové reality show se vysílal v neděli 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později, 1. března, se Asia Express objeví také v hlavním vysílání Primy.