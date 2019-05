Italská televize zrušila pořad, který se nelíbil vicepremiérovi Salvinimu

Televize se rozhodla zrušit poslední tři díly série populární talk show „Che Fuori Tempo Che Fa“ (volně přeloženo To máme dnes pěkně) moderátora Fabia Fazia. Ten se v poslední době stával častým terčem slovních výpadů populistického ministra Salviniho.

Předseda opoziční Demokratické strany Nicola Zingaretti krok televize označil za „cenzuru svobody vyjadřování“.

Kanál RAI 1 uvedl, že rozhodnutí neodvysílat poslední tři epizody souvisí se změnami programu před blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Generální ředitel televize Fabrizio Salini i ředitelé zpravodajství však uvedli, že o tomto kroku nebyli informováni.

Matteo Salvini v interview se stanicí Radio24 s odkazem na Faziův pořad poznamenal, že ho „štve“, že „člověk, kterému Italové platí tři až čtyři miliony eur, dělá politický pořad“. Popřel však, že by měl cokoliv společného s rozhodnutím televize neodvysílat poslední díly.

Moderátor se nevyhnul kritice poté, co média před dvěma lety zveřejnila jeho vysoké příjmy.

Podle deníku La Repubblica je Fazio v posledních měsících častým terčem kritiky ze strany vicepremiéra a jeho jméno zaznívá na téměř každém Salviniho předvolebním mítinku. Minulý týden pravicový politik odmítl pozvání do Faziova pořadu, neboť ho prý moderuje „komunista s Rolexy placený Italy“. Účast by Salvini zvážil pouze v tom případě, pokud by si Fazio „snížil plat o polovinu“.