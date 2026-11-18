Nejnovější výsledky výzkumu poslechovosti potvrzují, že Rádio Impuls týdně oslovuje 2,188 milionu a měsíčně 4,509 milionu posluchačů. Nové posluchače rádio získává i v denní poslechovosti, kdy si ho naladí 610 tisíc lidí.
„Máme velkou radost, že Impulsových přibývá. Vnímáme to jako ocenění naší práce, ale především jako důkaz, že jsme našim posluchačům blízko,“ říká ředitelka pro program a marketing Rádia Impuls Lenka Mahdalová.
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Rádio Impuls ladí každý měsíc čtyři miliony posluchačů, ukázal průzkum
Podle ní je rádio především o lidech, vztazích a pocitu sounáležitosti. „Chceme být rádiovou rodinou, která drží při sobě, baví se, sdílí radosti všedních dnů a na kterou se můžete každý den těšit. Děkujeme všem, kteří jsou s námi. Bez vás by naše rodina nemohla růst,“ dodala.
Rádio, se kterým se lze i potkat
Pro Rádio Impuls jsou velmi důležitá osobní setkání s posluchači, protože právě při nich lze ukázat, že za hlasem z rádia stojí skuteční lidé.
Jedním z největších setkání byl jubilejní 10. Český mejdan s Impulsem, který opět v říjnu rozezněl pražskou O2 arenu.
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Rádio Impuls už brzy chystá pro fanoušky komornější setkání. Pro stovku posluchačů Ráááádiové rodiny připravuje speciální slavnostní vánoční večeři s privátním koncertem.
Rádio Impuls chce podle tiskové zprávy i nadále přinášet posluchačům radost ze života, českou muziku, zprávy důležité pro život, nejrychlejší dopravní informace a především pocit, že v tom nejsou sami.