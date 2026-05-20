Měsíčně si naladí Rádio Impuls 3 998 tisíc posluchačů a týdně je to 1 995 tisíc. Denně pak Impuls poslouchá 621 tisíc příznivců. Součástí této rozhlasové rádiové rodiny jsou také stanice RockZone, Český Impuls a Gold.
„Ano, s našimi posluchači tvoříme největší rádiovou rodinu v zemi. A každá skutečná rodina stojí na důvěře a blízkosti. Chceme našim posluchačům poděkovat za společné strávené chvíle nejen u nich doma, ale také v práci nebo za volantem. A především za to, že s námi ochotně sdílí své životní příběhy. Toho si ceníme nejvíc,“ uvedla ředitelka pro programy a marketing Lenka Mahdalová.
|
Rádia Impuls a RockZone mají nově ředitelku pro program a marketing Lenku Mahdalovou
To vše se odráží v aktuální image kampani Ráááádia: JSME IMPULSOVI, VAŠE RÁDIOVÁ RODINA.
Jarní vysílání i proto přináší řadu novinek. Řidiče za volantem nově potěší Písnička na cestu, do ranní party přibyl také Pan Profesor, který posluchače na chvíli vrátí zpátky do školních lavic.
Reportér Aleš Růžička hledá mezi posluchači skutečné Hrdiny všedního dne. Jsou to lidé, kteří často stojí mimo svět reflektorů, ale jejich pomoc a odvaha mají obrovský význam.
Nechybí samozřejmě ani stotisícové výhry v legendární hře: „Haló, tady Impulsovi!“
|
Impuls spustil čtyři tematická webová rádia, hrají pop, folk i balady
Rádio Impuls ale zůstává společníkem posluchačů během celého dne. Nový projekt Milionoví kolegové připomíná, že i na pracovišti vznikají vztahy, které často přerůstají v druhou rodinu. Posluchači jim mohou každý všední den věnovat sedm hudebních pecek bez jediné reklamy.
Odpolední vysílání pak nabídne novinku Když nám bylo 18, která posluchače vrátí do časů prvních lásek, velkých plánů, módních trendů i nezapomenutelných hudebních vzpomínek.