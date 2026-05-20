Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rádio Impuls poslouchají téměř dva miliony posluchačů týdně

Autor:
  15:00
Rádio Impuls zůstává na špici českého rozhlasového trhu s téměř dvěma miliony posluchačů týdně. Nejnovější výsledky průzkumu Radioprojekt za poslední loňské čtvrtletí a první kvartál letošního roku, který realizují společně agentury Median, STEM/MARK a Nielsen Admosphere, potvrdily, že Rádio Impuls oslovuje nejvíce posluchačů v Česku. Na jaře stanice přináší nové pořady, nové hlasy a více společných zážitků.

Rádio Impuls | foto: archiv iDNES.cz

Měsíčně si naladí Rádio Impuls 3 998 tisíc posluchačů a týdně je to 1 995 tisíc. Denně pak Impuls poslouchá 621 tisíc příznivců. Součástí této rozhlasové rádiové rodiny jsou také stanice RockZone, Český Impuls a Gold.

„Ano, s našimi posluchači tvoříme největší rádiovou rodinu v zemi. A každá skutečná rodina stojí na důvěře a blízkosti. Chceme našim posluchačům poděkovat za společné strávené chvíle nejen u nich doma, ale také v práci nebo za volantem. A především za to, že s námi ochotně sdílí své životní příběhy. Toho si ceníme nejvíc,“ uvedla ředitelka pro programy a marketing Lenka Mahdalová.

Rádia Impuls a RockZone mají nově ředitelku pro program a marketing Lenku Mahdalovou

To vše se odráží v aktuální image kampani Ráááádia: JSME IMPULSOVI, VAŠE RÁDIOVÁ RODINA.

Jarní vysílání i proto přináší řadu novinek. Řidiče za volantem nově potěší Písnička na cestu, do ranní party přibyl také Pan Profesor, který posluchače na chvíli vrátí zpátky do školních lavic.

Reportér Aleš Růžička hledá mezi posluchači skutečné Hrdiny všedního dne. Jsou to lidé, kteří často stojí mimo svět reflektorů, ale jejich pomoc a odvaha mají obrovský význam.

Nechybí samozřejmě ani stotisícové výhry v legendární hře: „Haló, tady Impulsovi!“

Impuls spustil čtyři tematická webová rádia, hrají pop, folk i balady

Rádio Impuls ale zůstává společníkem posluchačů během celého dne. Nový projekt Milionoví kolegové připomíná, že i na pracovišti vznikají vztahy, které často přerůstají v druhou rodinu. Posluchači jim mohou každý všední den věnovat sedm hudebních pecek bez jediné reklamy.

Odpolední vysílání pak nabídne novinku Když nám bylo 18, která posluchače vrátí do časů prvních lásek, velkých plánů, módních trendů i nezapomenutelných hudebních vzpomínek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Celníci na letišti vyhmátli dvojici pašeráků. Měli ve spodním prádle opičky

Pár chtěl z Kolumbie propašovat opičí mláďata přilepená k intimním partiím

Policie na kolumbijském letišti zatkla mladý pár, který se snažil ze země propašovat tři opičí mláďata. Přes bezpečnostní kontrolu se je pokusili pronést schovaná na vlastním těle ve spodním prádle.

20. května 2026  15:17

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Spisovatelka a překladatelka Veronika Valentová besedovala v Knižní kavárně...

Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...

20. května 2026  15:15

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Nebezpečnou situaci řešili v úterý odpoledne policisté na Prostějovsku, kde se na dálnici D46 objevilo auto v protisměru. Naštěstí ho záhy odchytila posádka služebního vozu, která právě místem...

20. května 2026  15:14

Znovu po 26 letech. Putin se v Číně sešel s mužem, kterého potkal jako malého

Ruský prezident Vladimir Putin se během návštěvy Pekingu setkal s čínským...

Ruský prezident Vladimir Putin se ve středu během své návštěvy Pekingu setkal s čínským inženýrem jménem Pcheng Pchaj, kterého poprvé potkal jako dvanáctiletého chlapce před šestadvaceti lety. Jejich...

20. května 2026

Rádio Impuls poslouchají téměř dva miliony posluchačů týdně

Rádio Impuls

Rádio Impuls zůstává na špici českého rozhlasového trhu s téměř dvěma miliony posluchačů týdně. Nejnovější výsledky průzkumu Radioprojekt za poslední loňské čtvrtletí a první kvartál letošního roku,...

20. května 2026

„Nejsem tajný místopředseda.“ Fiala utnul fámy a vysvětlil snímek s Posseltem

Foto Petra Fialy a Posselta při příležitosti návštěvy europoslance Otty von...

Krátce před sjezdem landsmanšaftu v Brně se na sociálních sítích začala šířit desítky let stará černobílá fotografie expremiéra Petra Fialy, na níž je s předákem sudetských Němců Berndem...

20. května 2026  14:53

Ředitel DPP vypovídal v Dozimetru. Nepodepisovat, žádal ho Hlubuček ve zprávě

Hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního...

Ve středu u Obvodního soudu pro Prahu 9 pokračovalo líčení v kauze Dozimetr, svědčil současný šéf Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Ladislav Urbánek. U soudu přečetli SMS, kde obžalovaný...

20. května 2026,  aktualizováno  14:52

Trumpův kritik Massie prohrál nejdražší primárky. Prezident má stranu pod palcem

Trumpův kritik Thomas Massie prohrál republikánské primárky před podzimními...

Americký prezident Donald Trump v republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu zaznamenal další úspěch ve své kampani za potrestání republikánů, kteří se mu postavili. Ve středu to...

20. května 2026  14:47

To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody

Mladá rysice Jane v areálu zvířecího výběhu Neuschönau. Brzy ji ochránci...

Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v České republice, kdy se podařilo zachránit rysí kotě...

20. května 2026  14:35

Berlínská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, doprovázel ho konvoj

Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité...

Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační...

20. května 2026  9:24,  aktualizováno  14:34

USA sníží podporu, již by daly evropským členům NATO v případě napadení

Prezident Donald Trump naslouchá generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu...

Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by daly k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto...

20. května 2026  14:04,  aktualizováno  14:30

Kvůli plotu na Letné neprošli lidé do sadů. Zasáhl starosta

Příprava na Spartafest v Praze na Letné. Areál festivalu zabere téměř celou...

Letenskou pláň obehnal plot, který lidem nakrátko znemožnil průchod z ulice Milady Horákové do Letenských sadů. Na místě se totiž chystá sportovní festival Sparta Fest. Lidé byli překvapeni. Podle...

20. května 2026  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.