Na třetí místo se v denní poslechovosti dostal Blaník s 622 tisíci posluchači, na čtvrté místo pak z druhého klesla Evropa 2.
Mezi nadregionálními stanicemi vede podle nejnovějších výsledků Rádio Kiss s půl milionem posluchačů, druhé je opět Hitrádio se 403 tisíci poslouchajícími a třetí je Country Rádio s 267 tisíci posluchači. Na čtvrtém místě je Rádio Beat.
Nejposlouchanějšími regionálními stanicemi jsou ČRo Brno se 107 tisíci a Rádio Krokodýl se 104 tisíci posluchači.
Rádio Impuls ladí každý měsíc čtyři miliony posluchačů, ukázal průzkum
Z mediálních zastupitelství mělo v prvním pololetí největší podíl Radio United Total (47,8 procenta), následoval Český rozhlas (26,6 procenta) a Radiohouse (24,7 procenta).
Rozhlas denně v prvním pololetí poslouchalo 50,7 procenta populace, během týdne si rádio pustilo 84 procent lidí. V jednom dni poslouchali v průměru 1,42 stanice a za týden vystřídali průměrně 2,65 stanice.
Čisté investice do rozhlasové reklamy ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 1,6 procenta na téměř 609 milionů korun. Rostl přitom především segment kulturních akcí.
Pořadí v poslechovosti se nemění, mezi soukromými rádii opět vede Impuls
Data jsou od druhého loňského pololetí kombinací dotazování po telefonu a elektronického měření, předtím projekt používal telefonické dotazování. Nový způsob měření umožňuje například analyzovat poslechovost konkrétních pořadů nebo zjišťovat přechody mezi stanicemi při poslechu. Od roku 2027 chce projekt používat jen elektronické měření, což přinese data mimo jiné i o odloženém poslechu.