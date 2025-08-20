Impuls je opět nejposlouchanější soukromou stanicí, přilákal nové posluchače

Autor: ,
  15:00
Nejposlouchanějším celoplošným rádiem zůstal i v prvním pololetí Radiožurnál s průměrem 748 tisíc posluchačů denně, tedy stejně, jako v předchozím měření. Následuje Impuls s 658 tisíci posluchači, který si polepšil o 16 tisíc posluchačů. Vyplývá to z nových údajů měření Radioprojekt.

Rádio Impuls | foto: archiv iDNES.cz

Na třetí místo se v denní poslechovosti dostal Blaník s 622 tisíci posluchači, na čtvrté místo pak z druhého klesla Evropa 2.

Mezi nadregionálními stanicemi vede podle nejnovějších výsledků Rádio Kiss s půl milionem posluchačů, druhé je opět Hitrádio se 403 tisíci poslouchajícími a třetí je Country Rádio s 267 tisíci posluchači. Na čtvrtém místě je Rádio Beat.

Nejposlouchanějšími regionálními stanicemi jsou ČRo Brno se 107 tisíci a Rádio Krokodýl se 104 tisíci posluchači.

Rádio Impuls ladí každý měsíc čtyři miliony posluchačů, ukázal průzkum

Z mediálních zastupitelství mělo v prvním pololetí největší podíl Radio United Total (47,8 procenta), následoval Český rozhlas (26,6 procenta) a Radiohouse (24,7 procenta).

Rozhlas denně v prvním pololetí poslouchalo 50,7 procenta populace, během týdne si rádio pustilo 84 procent lidí. V jednom dni poslouchali v průměru 1,42 stanice a za týden vystřídali průměrně 2,65 stanice.

Čisté investice do rozhlasové reklamy ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 1,6 procenta na téměř 609 milionů korun. Rostl přitom především segment kulturních akcí.

Pořadí v poslechovosti se nemění, mezi soukromými rádii opět vede Impuls

Data jsou od druhého loňského pololetí kombinací dotazování po telefonu a elektronického měření, předtím projekt používal telefonické dotazování. Nový způsob měření umožňuje například analyzovat poslechovost konkrétních pořadů nebo zjišťovat přechody mezi stanicemi při poslechu. Od roku 2027 chce projekt používat jen elektronické měření, což přinese data mimo jiné i o odloženém poslechu.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Putinova nechuť mluvit se Zelenským. Pro kapitulaci by přijel, summit bude odkládat

Premium

Obvykle ani nevysloví jeho jméno, a teď by se s ním měl sejít? Naposledy se ruský diktátor Vladimir Putin s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským viděl v roce 2019. A poté, co šéf Bílého domu...

20. srpna 2025  16:20

V centru Havířova hoří panelák, budovu zrovna zateplovali

Devět jednotek hasičů zasahuje u požáru bytového domu v centru Havířova. Obyvatelé domu jsou vyváděni ven a hasiči likvidují plameny jak zevnitř, tak zvenku pomocí výškové techniky.

20. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  16:19

Blíží se český ponurý thriller Stvůry. Ani herci Hádek s Ryškou netušili, kdo je vrah

Napínavý příběh s ponurou atmosférou a nečekanými zvraty. To slibuje snímek Stvůry, který vychází ze stejnojmenné knižní předlohy od Kristýny Trpkové. Krimithriller režiséra Jana Těšitele uvidí...

20. srpna 2025  16:17

SPOLU ukázalo program. Babiš se spojí s komunisty a Okamurou, burcoval Fiala

Koalice SPOLU před volbami do Sněmovny varuje před tím, že se po volbách spojí její hlavní soupeř - předseda ANO Andrej Babiš - s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou....

20. srpna 2025,  aktualizováno  16:15

Alžběta vládne dál. Do oběhu vstoupila poslední série jednolibrovek s královnou

V Británii vstoupila do oběhu poslední série mincí v hodnotě jedné libry s portrétem zesnulé královny Alžběty II. Celkem je těchto mincí více než 23 milionů a jsou datované roky 2021 a 2022, uvedl...

20. srpna 2025  15:58

Zabiju tě, strašil muž s pistolí přítele expartnerky. Zbraň ale nebyla skutečná

Zásahová jednotka si došla pro muže, který na plzeňském úřadě vyhrožoval a urážel přítele své bývalé partnerky. Vše vyvrcholilo před budovou, kde útočník vytáhl na soka zbraň a zamířil na něj. Když...

20. srpna 2025  15:46

Přísaha žaluje Piráty. Šlachta tvrdí, že se Zelenými tvoří nepřiznanou koalici

Hnutí Přísaha podalo ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti registraci kandidátní listiny České pirátské strany do podzimních sněmovních voleb. Důvodem je to, že se na ní nacházejí i...

20. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  15:39

Cizinec svištěl po dálnici D7 skoro dvoustovkou, vezl novorozeně a batole

Řidič mercedesu jel na dálnici D7 u Bitozevsi na Lounsku rychlostí 199 kilometrů za hodinu, na zadních sedačkách vezl novorozeně a dvouleté dítě. V místě činí maximální povolená rychlost 130...

20. srpna 2025  15:04

Impuls je opět nejposlouchanější soukromou stanicí, přilákal nové posluchače

Nejposlouchanějším celoplošným rádiem zůstal i v prvním pololetí Radiožurnál s průměrem 748 tisíc posluchačů denně, tedy stejně, jako v předchozím měření. Následuje Impuls s 658 tisíci posluchači,...

20. srpna 2025

Na pole v Polsku spadl vojenský dron. Po explozi našli úlomky

Do pole na východě Polska v noci na středu spadl vojenský dron, který následně explodoval. Policisté nalezli na místě ohořelé kovové a plastové předměty, informovala agentura PAP s odvoláním na...

20. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  14:49

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

20. srpna 2025  12:06,  aktualizováno  14:48

Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem ukončit válku, řekl premiér Fiala

Po letní třítýdenní pauze se sešla vláda Petra Fialy. „Je tu aspoň nějaká šance na mír a na ukončení bojů,“ řekl po jednání kabinetu premiér Fiala. „Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem...

20. srpna 2025  5:05,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.