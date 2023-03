Konference Radiodays Europe od neděle ovládne Prahu

Praha se stane již třináctou zastávkou Radiodays Europe. Po Barceloně, Berlínu, Paříži, Amsterdamu, Lisabonu nebo Malmö se pořadatelé rozhodli akci poprvé uspořádat v regionu střední a východní Evropy.

„Vážíme si toho, že Český rozhlas dostal příležitost stát se hlavním spoluorganizátorem prestižní konference Radiodays Europe 2023,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Doplnil, že rozhlas tak má jedinečnou možnost ukázat světu, že je silným a zajímavým hráčem. „V roce 2023, kdy Český rozhlas slaví významné 100. výročí od zahájení pravidelného vysílání, jsme veřejnoprávním médiem, které trendy vytváří, ne jen následuje,“ připojil Zavoral.

Praha je podle výkonného ředitele Radiodays Europe (RDE) Petera Niegela ideálním místem pro setkání rozhlasových expertů a tvůrců, aby se toto odvětví posunulo vpřed se strategiemi pro budoucnost.

„Je to poprvé, co konference RDE a jejich 1300 návštěvníků ze světa rádia, audia a podcastů přichází do Prahy na pozvání našeho skvělého hostitelského partnera Českého rozhlasu. Vím, že tato konference bude katalyzátorem mnoha diskusí v duchu motta ‚Nová publika – nové příležitosti‘, které je tématem letošní konference,“ připojil Niegel.

Mezi tradiční účastníky této mezinárodní konference patří zástupci médií veřejné služby, komerčních rádií i nezávislí tvůrci audio obsahu z celého světa. Konference se zúčastní 1 300 odborníků z více než 50 zemí.

Moderátorského postu se zhostí Veronika Ruppert z Radia Wave společně s britským rozhlasovým expertem Paulem Robinsonem, jenž dlouhá léta působil v BBC.

Za Český rozhlas na konferenci vystoupí například generální ředitel René Zavoral, ředitel Techniky a správy Karel Zýka, šéfredaktorka Radia Wave Barbora Šichanová či marketingová manažerka a tvůrkyně podcastů Ivana Veselková nebo analytik webu Adam Javůrek. Věnovat se budou pozici veřejnoprávního média v mezinárodním kontextu, Českému rozhlasu jako zdroji kvalitního a důvěryhodného zpravodajství i lídrovi podcastingu v Česku, digitálnímu vysílání DAB+, podpoře nových audio formátů pro mladé a inovacím v online prostoru nebo kyberbezpečnosti mediálních domů.

Na konferenci se objeví také řečníci z Evropské vysílací unie, britské veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti BBC, německé ARD, ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti UA:PBC nebo z francouzského veřejnoprávního rozhlasu Radio France. Nebudou chybět ani hosté ze Spojených států amerických nebo Austrálie.

V rámci konference bude podepsána dohoda o spolupráci mezi Českým rozhlasem a ukrajinskou veřejnoprávní vysílací společností UA:PBC.

Konference Radiodays Europe (RDE) se zrodila v roce 2010 jako reakce na potřeby evropského rozhlasového průmyslu veřejného i soukromého setkávat se a diskutovat o nových mediálních výzvách. První konference se uskutečnila v Kodani. Hlavním organizátorem je nevýdělečná organizace Sdružení Radiodays Europe, která byla založena skandinávskými veřejnoprávními vysílacími společnostmi Sveriges Radio, dánskou vysílací společností DR, NRK Radio a finským YLE.