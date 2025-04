Do babyboxu v Teplicích u místní nemocnice dnes dopoledne někdo odložil novorozeně. Holčička dostala pracovní jméno Petra Středová. Křestní dívenka získala po lékařce, která ji z babyboxu vyzvedla, a...

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu uvedl, že soudnictví je nezávislé, všichni mají právo se odvolat a zároveň je třeba chránit soudce. Učinil tak poté, co soud v pondělí uznal...

RECENZE: Jasné jak facka. Will Smith vydal po dvaceti letech neskutečně fádní desku

Premium

Po dvaceti letech od alba Lost And Found vydal raper a herec Will Smith desku s novým autorským materiálem. Název Based On A True Story napoví, že se jedná o velmi osobní nahrávku. A vskutku, hned v...