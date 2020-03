Když se nemůže ven, Rádio Impuls nabízí záznamy živých koncertů

Přehled vysílaných koncertů: 17. 3. - Meky Žbirka hraje a zpívá Beatles v klubu Doupě 18. 3. - Michal Prokop & Framus five v klubu Doupě 19. 3. - No Name akusticky v klubu Doupě 20. 3. - Olympic znovu hraje Želvu v klubu Doupě

23. 3. - Elán na střeše Impulsu 24. 3. - Michal Hrůza zpívá filmové hity v klubu Doupě 25. 3. - Lucie Bílá jinak - recitál v klubu Doupě 26. 3. - Daniel Landa akusticky v klubu Doupě 27. 3. - Český mejdan s Impulsem 2019 (to nejlepší z Českého mejdanu)