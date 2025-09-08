Posluchači je naladí na webu impuls.cz a ve žluté aplikaci Ráááádia.
„Nové streamy Impulsu jsou žánrovou esencí toho, co posluchači denně slyší na Rádiu Impuls. Ten lidé ladí kvůli mixu té nejlepší muziky. A naše nová žánrová rádia, respektive streamy, jsou pro ty, kteří se chtějí občas na chvíli ponořit hlouběji do nějakého konkrétního žánru a vychutnat si specifickou hudební náladu,“ popsal výkonný ředitel Impulsu pro program a marketing Miroslav Škoda.
GOLD Impuls totiž přináší světovou populární hudbu od 50. do 80. let. Zájemci tu uslyší Elvise Presleyho, Beatles, Simona s Garfunkelem, Queen, Abbu, Boney M, ale třeba také italské Ricchi e Poveri nebo Tota Cutugna. Toto rádio jako jediné ze čtveřice naladí i majitelé DABových rádií.
KEMP Impuls potěší ctitele folkové, country a trampské scény. To, co tak často zní u táboráků, na horských chatách a různých oslavách uslyší posluchači Rádia KEMP Impuls a budou si tak moci se svým rádiem zazpívat s Brontosaury, Michalem Tučným, Jarkem Nohavicou, Věrou Martinovou, Plavci či Zelenáči. Chybět nebude ani Wabi Daněk nebo Karel Kryl.
HOT Impuls, jak název napovídá, bude hrát hity současných světových hvězd Lady Gaga, One Republic, Imagine Dragons, Taylor Swift nebo Pink. Budou tu ale znít i osmdesátky, a především devadesátky Eltona Johna, DJ Boba či Ace of Base.
LOVE Impuls doplní čtveřici o pomalejší hudební proud s akcentem na písně o lásce a balady. Záběr tohoto streamu je široký od nesmrtelných hitů Leonarda Cohena, Elvise Presleyho, až po Bryana Adamse, Enyu, Sinead O’Connor, Céline Dion nebo The Police.
Všechna čtyři nová rádia Impulsu přinášejí kromě hudby také krátké zprávy a předpověď počasí, GOLD Impuls navíc i dopravní zpravodajství.