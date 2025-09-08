Impuls spustil čtyři tematická webová rádia, hrají pop, folk i balady

Autor:
  14:00
Rádio Impuls spustilo čtyři sesterská webová rádia se speciálně vyladěnými playlisty. K první vlaštovce GOLD Impuls, kterou od srpna mohou naladit posluchači na digitální platformě DAB+, se tak rozehrály i streamy KEMP Impuls, HOT Impuls a LOVE Impuls.
Fotogalerie

LOVE Impuls se zaměřuje na pomalejší hudební proud s akcentem na písně o lásce a balady | foto: Rádio Impuls

Posluchači je naladí na webu impuls.cz a ve žluté aplikaci Ráááádia.

„Nové streamy Impulsu jsou žánrovou esencí toho, co posluchači denně slyší na Rádiu Impuls. Ten lidé ladí kvůli mixu té nejlepší muziky. A naše nová žánrová rádia, respektive streamy, jsou pro ty, kteří se chtějí občas na chvíli ponořit hlouběji do nějakého konkrétního žánru a vychutnat si specifickou hudební náladu,“ popsal výkonný ředitel Impulsu pro program a marketing Miroslav Škoda.

LOVE Impuls se zaměřuje na pomalejší hudební proud s akcentem na písně o lásce a balady
KEMP Impuls potěší ctitele folkové, country a trampské scény.
HOT Impuls hraje hity současných světových hvězd.
GOLD Impuls hraje světovou populární hudbu od 50. do 80. let, naladí ho i majitelé DABových rádií
4 fotografie

GOLD Impuls totiž přináší světovou populární hudbu od 50. do 80. let. Zájemci tu uslyší Elvise Presleyho, Beatles, Simona s Garfunkelem, Queen, Abbu, Boney M, ale třeba také italské Ricchi e Poveri nebo Tota Cutugna. Toto rádio jako jediné ze čtveřice naladí i majitelé DABových rádií.

KEMP Impuls potěší ctitele folkové, country a trampské scény. To, co tak často zní u táboráků, na horských chatách a různých oslavách uslyší posluchači Rádia KEMP Impuls a budou si tak moci se svým rádiem zazpívat s Brontosaury, Michalem Tučným, Jarkem Nohavicou, Věrou Martinovou, Plavci či Zelenáči. Chybět nebude ani Wabi Daněk nebo Karel Kryl.

Impuls je opět nejposlouchanější soukromou stanicí, přilákal nové posluchače

HOT Impuls, jak název napovídá, bude hrát hity současných světových hvězd Lady Gaga, One Republic, Imagine Dragons, Taylor Swift nebo Pink. Budou tu ale znít i osmdesátky, a především devadesátky Eltona Johna, DJ Boba či Ace of Base.

LOVE Impuls doplní čtveřici o pomalejší hudební proud s akcentem na písně o lásce a balady. Záběr tohoto streamu je široký od nesmrtelných hitů Leonarda Cohena, Elvise Presleyho, až po Bryana Adamse, Enyu, Sinead O’Connor, Céline Dion nebo The Police.

Všechna čtyři nová rádia Impulsu přinášejí kromě hudby také krátké zprávy a předpověď počasí, GOLD Impuls navíc i dopravní zpravodajství.

