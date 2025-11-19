„Z první příčky máme obrovskou radost. Je to ocenění práce našeho týmu, ale hlavně důkaz, že Impuls je skutečnou součástí každodenního života posluchačů. I proto jsme chtěli tuto naši radost přenést také k nim – a Vánoce jsou k tomu ideální příležitostí,“ komentuje výsledky průzkumu generální ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák.
Podle nejnovějších výsledků průzkumu poslechovosti Radioprojekt za 2. a 3. čtvrtletí 2025, který realizují společně agentury Median, STEM/MARK a Nielsen Admosphere, Rádio Impuls rostlo a potvrdilo svou pozici na českém rozhlasovém trhu. Měsíčně naladí Rádio Impuls 4,3 milionu posluchačů a týdně je to téměř 2, 2 milionu. Denně pak Impuls naladí 651 tisíc posluchačů. Podíl na trhu je 10,3 procenta. Dobře si u posluchačů vedou i další stanice ze skupiny, tedy RockZone a Český Impuls.
|
Impuls spustil čtyři tematická webová rádia, hrají pop, folk i balady
Impuls rozdává ve vánoční hře zlato
Rádio Impuls chce posluchačům poděkovat za přízeň prostřednictvím speciální vánoční edice legendární hry Haló, tady Impulsovi s názvem Zlaté Vánoce. Impulsovi totiž letos rozdávají zlato, ale na své si přijdou i ti, kteří sází na moderní technologie. Impulsovi vyšperkují vánoční „Halóóóó“ špičkovým iPhonem 17 od partnera hry – společnosti Planeo.
|
OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera
V roce 2026 pak bude Impuls nadále žít českou muzikou a přinese ji i na jubilejní 10. ročník Českého mejdanu s Impulsem do pražské O2 areny.