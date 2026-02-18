Impuls je opět nejposlouchanějším soukromým rádiem, oslaví 27 let vysílání

Autor:
  14:18
Rádio Impuls obhájilo pozici nejposlouchanější soukromé stanice v Česku. Měsíčně ji naladí 4,3 milionu posluchačů. Stanice oslaví příští týden 27 let od svého vzniku, při té příležitosti si připravila speciální vysílání plné české hudby a ohlédnutí za dekádou Českého mejdanu.
Rádio Impuls

Rádio Impuls | foto: archiv iDNES.cz

Lenka Filipová s dcerou Lenny na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
Olympic na akci Mejdan s Impulsem (O2 arena, Praha, 16. října 2021)
16.10.2021, Praha, Mejdan s Impulsem, O2 arena, koncerty Mirai, Olympic,...
16.10.2021, Praha, Mejdan s Impulsem, O2 arena, koncerty Mirai, Olympic,...
15 fotografií

Aktuální výsledky průzkumu poslechovosti Radioprojekt za druhé pololetí roku 2025, který realizují společně agentury Median, STEM/MARK a Nielsen Admosphere, vnímá generální ředitel stanice Jiří Hrabák jako „zlatou olympijskou medaili, kterou nám na krk pověsili sami posluchači“.

Podle jeho slov je stanice i po 27 letech v dobré formě a její úspěch přichází v nejlepší možný čas, takřka v „předvečer“ narozeninových oslav. Rádio si v dlouhodobých parametrech měření udržuje nejsilnější postavení na celém domácím trhu.

OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera

Kromě radosti z čísel Hrabák zdůrazňuje i hlubší smysl vysílání Rádia Impuls: „Jsme si i vědomi, že život přináší na cestu i problémy a s těmi se chceme vždy vypořádat, protože slunce nakonec vždy vyjde a v člověku převládne radost ze života.“ Tento přístup se podle něj promítá do přístupu k obsahu, který má za cíl udržet stanici blízkou lidem i v proměnlivé době.

Měsíčně naladí Rádio Impuls 4,3 milionu posluchačů a týdně je to 2,1 milionu. Každý den si jej pak zapne 640 tisíc. Za touto stabilitou stojí podle vedení recept na vítězství v podobě prověřeného trojboje, který tvoří „nejlepší česká hudba, srozumitelné zpravodajství a nejrychlejší dopravní informace“. Stanice tak i nadále staví na stejných pevných základech, se kterými v roce 1999 startovala.

Rádio Impuls vede v týdenní poslechovosti a ve vánoční hře rozdává zlato

Narozeninový program, který propukne ve středu 25. února, se ponese ve znamení Svátku české muziky. Vysílání připomene desetiletou historii legendární akce Český mejdan s Impulsem skrze silné příběhy z uplynulých let. Hudební dramaturgie se od rána až do noci zaměří na českou a slovenskou produkci.

Během oslav budou ve vysílání postupně odhalována jména dalších hvězd, které nebudou chybět na letošním jubilejním ročníku Českého mejdanu.

