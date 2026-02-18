Impuls je opět nejposlouchanějším soukromým rádiem, oslaví 27 let vysílání

Aktuální výsledky průzkumu poslechovosti Radioprojekt za druhé pololetí roku 2025, který realizují společně agentury Median, STEM/MARK a Nielsen Admosphere, vnímá generální ředitel stanice Jiří Hrabák jako „zlatou olympijskou medaili, kterou nám na krk pověsili sami posluchači“.
Podle jeho slov je stanice i po 27 letech v dobré formě a její úspěch přichází v nejlepší možný čas, takřka v „předvečer“ narozeninových oslav. Rádio si v dlouhodobých parametrech měření udržuje nejsilnější postavení na celém domácím trhu.
Kromě radosti z čísel Hrabák zdůrazňuje i hlubší smysl vysílání Rádia Impuls: „Jsme si i vědomi, že život přináší na cestu i problémy a s těmi se chceme vždy vypořádat, protože slunce nakonec vždy vyjde a v člověku převládne radost ze života.“ Tento přístup se podle něj promítá do přístupu k obsahu, který má za cíl udržet stanici blízkou lidem i v proměnlivé době.
Měsíčně naladí Rádio Impuls 4,3 milionu posluchačů a týdně je to 2,1 milionu. Každý den si jej pak zapne 640 tisíc. Za touto stabilitou stojí podle vedení recept na vítězství v podobě prověřeného trojboje, který tvoří „nejlepší česká hudba, srozumitelné zpravodajství a nejrychlejší dopravní informace“. Stanice tak i nadále staví na stejných pevných základech, se kterými v roce 1999 startovala.
Narozeninový program, který propukne ve středu 25. února, se ponese ve znamení Svátku české muziky. Vysílání připomene desetiletou historii legendární akce Český mejdan s Impulsem skrze silné příběhy z uplynulých let. Hudební dramaturgie se od rána až do noci zaměří na českou a slovenskou produkci.
Během oslav budou ve vysílání postupně odhalována jména dalších hvězd, které nebudou chybět na letošním jubilejním ročníku Českého mejdanu.