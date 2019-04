Radio 1 bude mít května nový hudebně-publicistický pořad Reflektor

Pořad budou moderovat současný programový ředitel Radia 1 Zdeněk Lichnovský a hudební publicista Vojtěch Tkáč z magazínu Headliner.

Reflektor přinese každou středu přehled novinek z tuzemské i zahraniční scény, výběr výrazných singlů napříč žánry a především recenze zásadních nových alb.

„Chceme představit pořad, ve kterém se budeme současné hudbě věnovat do hloubky, spojovat souvislosti a zasazovat je do kontextu. Nehodláme se pouštět do prvoplánově zahořklé kritiky, ale spíš upozornit na hudební novinky, které rezonují a vybočují z šedi hlavního proudu,“ popsala Tkáč.

Reflektor chce zvýrazňovat propojení mainstreamu a alternativy bez ohledu na žánrové škatulky, ale zároveň balancovat mezi současnou česko-slovenskou a zahraniční hudbou.

Dvě větve Reflektoru se budou vzájemně propojovat. Rozhlasový hodinový pořad doplní video recenze alba, které se bude v konkrétním díle probírat, ale i pravidelné přehledy nových singlů a další obsah.

„V zahraničí na YouTube dlouhodobě funguje formát, ve kterém hudební kritici v čele s Anthonym Fantanem hodnotí a diskutují o čerstvě vydaných deskách. U nás se tomu v takové míře zatím nikdo nevěnoval,“ podotkl Lichnovský. V rámci rozhlasového pořadu budou moderátory výjimečně doplňovat i hosté.

Lichnovský je od srpna 2018 programovým ředitelem Radia 1, dříve v něm působil jako hudební koordinátor. Tkáč je od roku 2015 členem úzké redakce digitálního hudebního magazínu Headliner. Dříve jako hudební publicista působil na Radiu Wave nebo v časopisech Rock & Pop a Rock & All.

Alternativní Radio 1 mělo podle měření Radioprojekt ve 3. a 4. čtvrtletí loňského roku průměrnou poslechovost 73 tisíc posluchačů týdně.