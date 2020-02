V Radě ČTK to stále vře, jeden z členů za ANO prchl z jednání

Radní měli původně jednat zejména o etickém kodexu, bod ale po dlouhé rozpravě nad metodou úprav dokumentu připraveného předsedou Davidem Soukupem nakonec odložili na příště. Totéž učinili u avizovaných úprav jednacího řádu, uvádí Médiář.

Členové rady se rozdělili na dva tábory. Ty se utvořily už během prosincové volby předsednictva. Na tu nedorazila právě dvojice Petr Žantovský a Pavel Foltán. Zbývající pětice členů tehdy zvolila jednohlasně nové vedení rady. Žantovský následně volbu napadl a označil za neplatnou.

Předseda Soukup na Twitteru avizoval, že během pondělního zasedání zveřejní právní stanovisko týkající se volby. To se ale nestalo. „Chtěl jsem to dát do bodu Různé, ale kolegové prchli,“ řekl Soukup Médiáři.

Podle serveru tak narážel na odchod Foltána, kterého se na konci jednání zeptala Bazalová na jeho nedávné slyšení ve Sněmovně, kde byl jako kandidát do Rady České televize. Během vystoupení řekl, že „za minulé dva roky se (v Radě ČTK) pohnulo něco, co se nepohnulo za 28 let“. Bazalovou zajímalo, o co přesně šlo. „Snad si nemyslíte, že na něco takového vám budu odpovídat,“ reagoval Foltán a dodal, že není povinen přijmout její diskusi. „Klidně mě zažalujte,“ uvedl při odchodu Foltán.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury.

V prosinci byl předsedou Rady ČTK jednomyslně zvolen mediální podnikatel a zastupitel za hnutí ANO v Praze 3 David Soukup. Místopředsedkyní rady se opět stala Jaroslava Wenigerová za ODS a nově také bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD, obě byly také zvoleny jednomyslně.

Na lednové schůzi se Rada ČTK přidala k radám Českého rozhlasu a České televize, které už dlouho streamují zvukové záznamy z jednání. Rada ČTK navíc oproti nim nahrává kromě zvuku i obraz.