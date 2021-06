Právní poradenství budou Radě ČT poskytovat advokáti z Becker a Poliakoff

Vítěz výběrového řízení byl vybrán na základě ceny (50 procent) a na základě testu z odborných znalostí v oblasti práva (50 procent). Mateřská společnost advokátní kanceláře Becker a Poliakoff byla založená v roce 1972 a celosvětově pro ni pracuje přes 150 právníků. V Česku poskytuje prioritně služby například v oblasti práva obchodního, občanského nebo správního.

Ve sporu s bývalými členy dozorčí komise pak Radu České televize zastupuje u správního soudu druhá advokátní kancelář, KŠD Legal, která by měla poskytovat služby v maximální hodnotě 200 tisíc korun. Bývalí členové komise žalují radní kvůli odvolání loni na podzim.

Rada ČT chce využít i třetí advokátní kancelář, a to Rex.Law, která by měla vypracovat právní analýzu k případnému střetu zájmů generálního ředitele České televize (ČT) Petra Dvořáka. O výběru poskytovatele této služby členové rady hlasovali per rollam v období mezi řádnými zasedáními. Hodnota této zakázky nebyla zatím stanovená. Někteří ze členů Rady ČT však průběh hlasování i výběr kanceláře zpochybnili. Česká televize spolu s Českým rozhlasem zároveň požádaly o zpracování analýzy dopadů zákona o střetu zájmů na média veřejné služby odborníky na správní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Rada ČT se v posledních měsících dostává opakovaně do střetu s vedením veřejnoprávní televize a zejména generálním ředitelem Dvořákem. Toho někteří radní obviňují ze střetu zájmů kvůli jeho angažmá v počítačové škole Gopas a Leica Gallery. Například počátkem letošního dubna členka rady Hana Lipovská nařkla generálního ředitele Dvořáka ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od které si televize objednala školení. Střet zájmů, za který by mu hrozilo odvolání z čela televize, Petr Dvořák odmítl. Žádné nedostatky v obchodních vztazích ČT se školící firmou Gopas následně nezjistila ani dozorčí komise Rady ČT.

Dvořák také na členku rady podal trestní oznámení. Lipovská jej podle jeho slov mimo jiné obvinila z toho, že ji ohrožuje na životě. Lipovská to odmítla. Trestní oznámení je podle ní způsob, jak moci nahlížet do cizího trestního spisu.

Letos 25. května předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek neprosadil návrh, aby Sněmovna jednala o odvolání Lipovské z Rady ČT. Lipovská podle něho opakovaně porušuje zákonné parametry dané členům rady.

Rada ČT je orgán, jejímž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Zákon o ČT stanoví, že návrhy kandidátů na členy rady předkládají Sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.

Sněmovna má v současné době zvolit čtyři nové členy Rady ČT za ty, kterým ke konci května skončil mandát. Volba nových radních však vyvolává spory. Podle kritiků jsou mezi finalisty lidé, kteří podle nich představují ohrožení nezávislosti tohoto veřejnoprávního média. Poslanci se také nemohou shodnout, zda budou volit nové radní jako dosud tajně, nebo veřejně. Veřejnou volbu chtějí například sociální demokraté, odmítají ji třeba komunisté.