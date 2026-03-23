Zvěte i antivaxery, žádá televizi radní. Rozhoduje odbornost, nešikanujte, zní z ČT

Na Matochovy požadavky upozornily servery Deník N a Mediář.
Matocha se generálního ředitele Chudárka ptal, zda a kolikrát dostali loni a letos pozvánku do pořadu Hyde Park Civilizace nebo jiného diskuzního pořadu experti, kteří se kriticky staví k očkování proti chřipce.
„Odborné hosty do vysílání zve redakce na základě jejich odbornosti a expertízy. K tématu očkování proti chřipce jsou tak zváni relevantní experti jako jsou například praktičtí lékaři, infektologové nebo virologové,“ odpověděl mu podle serveru Mediář Chudárek. Dodal, že odborná veřejnost zpravidla vychází z doporučení vydávaných Českou vakcinologickou společností nebo Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Experti navíc podle Chudárka ve vysílání zmiňují i možné vedlejší účinky očkování.
|
Matochovi ale odpověď generálního ředitele nestačila a vyžádal si dodání jmen expertů, kteří patří k odpůrcům očkování a vystoupili v diskuzích na ČT24. Chce také konkrétní názvy pořadů a termíny jejich odvysílání. Chudárek slíbil, že statistiku dodá.
Radní se ale na zastoupení antivaxerů ve vysílání neshodnou. Například radní Tomáš Řehák podle Mediáře požádal, aby u odborníků odmítajících očkování byla doložena jejich expertíza, aby nešlo jen o odpůrce očkování bez patřičného vzdělání.
Odbornost, ne intenzita názorů
Šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Kubal na sociální síti X upozornil, že členové Rady ČT nesmějí zasahovat do výroby a vysílání pořadů. Obsah zpravodajství a publicistiky podle něj určuje pouze redakce. „Vstupenkou do vysílání není intenzita názoru, ale odbornost,“ uvedl.
Podle Jana Moláčka z Reportérů ČT by plnění podobných požadavků radního Matochy bylo pro televizi „plýtváním času“. „Už v prosinci jsme se prostřednictvím Editoriálního panelu ohradili proti šikanózním praktikám ze strany RČT či jednotlivých radních a vyzvali GŘ, aby je odmítl. A mysleli jsme to vážně,“ napsal v pátek na síti X.
|
Matochovy požadavky komentoval také bývalý moderátor ČT Václav Moravec, který v televizi skončil před dvěma týdny. Svůj odchod zdůvodnil tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce. „Samoobsluha pseudovyváženosti, o níž jsem drahnou dobu mluvil,“ uvedl.
Debata o zastoupení odpůrců očkování přichází v době, kdy vláda škrtla ministerstvu zdravotnictví peníze na kampaň k propagaci očkování proti chřipce a dalším infekčním nemocem. Resort v čele s Adamem Vojtěchem (ANO) chce vakcínu proti chřipce více zpřístupnit, proti je ale SPD. Hnutí na začátku března oznámilo, že požaduje revizi národní očkovací strategie.