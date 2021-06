V Radě ČRo mohou Arenbergera nahradit Kociánová, Musil nebo Šuchman

Nově zvolený člen rady obsadí místo, které uvolnil někdejší ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Výbor doporučil Sněmovně, aby volba kandidátů na plénu byla tajná.

Neuspěli tak někdejší tajemník poslaneckého klubu Úsvitu Jan Zilvar a novinář Milan Rokytka.

„Všichni kandidáti byli opravdu velmi kvalitní,“ komentoval čtvrteční veřejné slyšení předseda výboru Stanislav Berkovec (ANO).

Sněmovna by mohla nového člena rady veřejnoprávního rozhlasu volit již na červencové schůzi. Člen výboru a poslanec ANO Aleš Juchelka kandidáty upozorňoval, že vzhledem k obstrukcím ohledně volby členů Rady České televize nemusí na jejich volbu vůbec přijít řada.

Martina Kociánová ve svém projevu před poslanci zdůraznila mimo jiné strategickou úlohu veřejnoprávního rozhlasu v různých krizových situacích. Dotkla se i toho, že by v případě zvolení byla jedinou ženou v radě. Zdeněk Musil řekl, že pokud by se stal členem rady, byla by pro něj podstatná kontrolní činnost. „To si myslím, že je věc zcela zásadní,“ poznamenal. Jiří Šuchman řekl mimo jiné, že pokud se stane členem rady, skončí jeho členství v Dozorčí komisi.

Devítičlenná Rada Českého rozhlasu je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontrolovat veřejnoprávní médium. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu.