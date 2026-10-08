Projekt, do kterého se mohou hlásit školy napříč celou republikou, vychází v MF DNES už od roku 2005.
Styl focení dětí se za ta dvě desetiletí příliš nezměnil. „Správný dětský fotograf by vlastně nikdy neměl vyrůst v dospělého člověka, děti by měly cítit, že je jakoby jedním z nich, pak se snadno zbaví ostychu,“ řekl v úvodních letech focení fotograf Pavel Novotný.
„Děti je třeba nějak zaujmout, povídat si s nimi, bavit se s nimi jako kamarád, dělat si trošku legraci a zároveň být i trochu psycholog. Aby vznikla slušná fotografie, dá to docela dost zabrat,“ dodal jeho kolega Václav Hruša.
A focení nyní? „Děti jsou velmi zvědavé a zvídavé. Hned chtějí vědět, jaký používám fotoaparát a na co jsou ty deštníky, které mám s sebou,“ přidala svou zkušenost fotografka Lenka Michalíková, která fotí prvňáčky na pražských a středočeských základních školách.
„Povídat si spolu začneme hned, jak přijdu do třídy. Než připravím pozadí a světla, tak jsou děti obvykle rozesmáté a připravené na fotografování.“
Nový školní rok, změny i netradiční školy
České školství letos provází několik novinek. Od tohoto školního roku například nebudou děti moci první třídu opakovat kvůli prospěchu nebo nezvládnutí učiva.
|
Méně odkladů a opakování prvních tříd i dražší školky. Co se změní od září
Na některé školáky letos čekalo i nové prostředí, 1. září se například vrátily děti do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Předchozí dva školní roky musely dojíždět do jiných škol, nejprve kvůli přestavbě a pak kvůli sporu o stavební povolení a chybějící kolaudaci opravené budovy.
Po prázdninách tak do malšovské školy nastoupilo 85 dětí školního a 38 dětí předškolního věku. „Přestože jsme byli v nejisté situaci, tak se nám přihlásilo 19 prvňáčků, za což jsme velice rádi,“ řekla ředitelka školy Iva Trojnová.
|
Zápis do ZŠ 2027. Jak, kdy a s čím přihlásit dítě do 1. třídy?
Zcela nové školní zkušenosti pak mají v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Tamní děti nechtěli v okolních školách přijmout, proto se obec rozhodla přestavět budovu úřadu na malotřídní školu s prvním stupněm. „Neměli jsme spádovost a nikdo nám ji nechtěl dát. Neměli jsme kam dát děti z Oldřichova a v sousedské škole měli přeplněno, takže nám do první třídy už řadu let nevzali naše žáky,“ nastínila starostka Jana Šťastná.
Všech jedenáct žáků (další tři jsou na domácím individuálním vzdělávání) bude vyučovat ředitelka sama, kromě ní se do chodu školy zapojí ještě dvě družinářky a hospodářka.