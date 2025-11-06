Z průzkumu, do kterého se v polovině září zapojilo přes 1 500 respondentů, vyplynulo, že internet ke sledování videoobsahu využívá celkem 72 % diváků. Pro 43 % z nich je dokonce hlavním zdrojem.
Výhradně přes internetové zdroje sleduje videoobsah 32 % diváků, zatímco výlučně přes DVB-T2, tedy anténu, sleduje vysílání pouze 10 % dotázaných. Celkově pak 47 % všech sledovaných pořadů na hlavní obrazovce pochází z internetových zdrojů jako IPTV, VOD služby nebo HbbTV (červené tlačítko). To představuje nárůst o 12 procentních bodů oproti roku 2023, kdy byl podíl internetových pořadů na hlavní obrazovce na úrovni 35 %.
Za nárůstem sledování přes internet stojí především rostoucí popularita IPTV služeb. Podíl IPTV jako hlavního zdroje videoobsahu vzrostl o šest procentních bodů z 18 % v roce 2024 na letošních 24 %. Službu IPTV nyní využívá 52 % diváků, což je o 10 procentních bodů více než v roce 2023.
„Návyky mladší generace ukazují, že trend internetové televize bude dále sílit. Ve věkové skupině 25 až 34 let již 61 % respondentů uvádí internet jako zdroj videoobsahu – to je více než dvojnásobek oproti věkové skupině 65+, v níž přes internet sleduje obsah 27 % diváků,“ přiblížil Kamil Kunc ze společnosti NMS Market Research. Nejvíce pak televizi přes internet sledují rodiny s dětmi.
Tradiční zdroje jsou na ústupu
Zatímco internetové zdroje rostou, tradiční způsoby příjmu televizního signálu zaznamenávají podle výsledků zářijového průzkumu pokles. Sledování přes DVB-T2 anténu kleslo od roku 2023 o sedm procentních bodů na 36 %, kabelová a satelitní televize pak o šest procentních bodů na 33 %.
Ani v demografické skupině lidí ve věku 65+ už není DVB-T2 dominantním zdrojem sledování. Pouze na anténu je v této skupině odkázáno 20 % diváků. Navíc lze očekávat, že tento podíl bude nadále klesat.
„Obsah doručovaný do televize přes internet přináší lidem mnohem lepší uživatelskou zkušenost, proto jeho obliba roste. Rozsáhlé frekvenční pásmo využívané pro klasické televizní vysílání pomalu ztrácí své opodstatnění,“ upozornil prezident Asociace poskytovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Doplnil, že v současné době má přístup na internet 95 % českých domácností, problémy s příjmem signálu jsou hlavně v pohraničních horách a v některých CHKO.
Průzkum se zaměřil i na žánry. Nejvíce přispívá k celkovému růstu sledovanosti videoobsahu přes internet, především prostřednictvím IPTV a VOD platforem, sledování sportu, zpravodajství a hrané tvorby, hlavně českých seriálů a zahraničních filmů.
Společnost NMS Market Research během výzkumu oslovila reprezentativní vzorek 1 544 respondentů ve věku 15 až 79 let. Výzkumníci kombinovali online dotazování v Českém národním panelu s osobním dotazováním u populace nad 70 let. Respondenti zaznamenávali své sledování videoobsahu formou deníčků.