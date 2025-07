jpl Jitka Venturová Autor:

13:00

Více než 70 % Čechů už má zkušenost s konverzační umělou inteligencí ve formě chatbotů, 28 % je používá pravidelně. Nejčastěji lidem nahrazuje klasické vyhledávání nebo jim pomáhá pochopit složitější témata. Naopak zhruba tři z 10 lidí je buď nikdy nevyužili, nebo ani neví, co to chatbot je. Vyplývá to z nového průzkumu projektu Bot Doctor mezi více než 1000 Čechy.