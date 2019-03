Průzkum: Čtenáře zajímají zprávy, sport a ekonomiku zachraňují muži

Ke čtení zpravodajských novin se přiklonila naprostá většina dotázaných (93 %). Největší podíl z nich, tedy 45 %, uvedl, že tisk čte občas.

K četbě bulvárních novin se přiznalo 72 % čtenářů novin, ale pouze 6 % dotázaných je čte pravidelně. Naopak 28 % účastníků výzkumu uvedlo, že je nikdy nečte. Podíl čtenářů bulváru je pak nejvyšší mezi čtenáři bez maturity (12 %) a s rostoucím vzděláním klesá, mezi absolventy vysokých škol bulvár vyhledávají 3 % dotázaných.

Naopak s rostoucím vzděláním roste podle autorů výzkumu podíl lidí čtoucích noviny zabývající se ekonomikou a to z 59 % na 79 %.

Sportovní noviny, které alespoň občas čte 35 % respondentů, jsou – stejně jako ekonomické tituly – populárnější mezi muži. Zatímco mezi ženami - čtenářkami, je čte 54 % z nich, z toho větší část pouze výjimečně. Mezi muži je to 76 % a převažuje odpověď občas.

Muži hledají sport, ženy zábavu

Výzkum dále ukázal, že muži a ženy preferují zcela jiný typ novinového obsahu. Obě pohlaví se ale téměř shodnou na tom, že nejoblíbenějším typem článků jsou krátké zprávy (62 % a 57 %).

Z výzkumu vyplynulo, že sportovní výsledky vyhledává polovina mužů proti 16 % žen. Podobně jsou na tom analýzy, statistiky či data, které vyhledávají ze 41 % muži oproti 23 % žen.

U žen naopak vede zábavný obsah jako křížovky, kvízy, horoskopy či soutěže, těm dává přednost 61 % oslovených čtenářek. Na druhém místě jsou lidské příběhy, které zajímají polovinu žen, pak následují recenze a kritiky s 37 % a stejně čtenářek odpovědělo i v případě zpráv o známých osobnostech.

Generační rozdíly se pak nejvíce projevovaly ve větší oblibě komiksů mezi mladšími respondenty (19 %) a naopak větším zájmu o ekonomické informace (40 %) nebo zprávy o zajímavých osobnostech (39 %) mezi těmi staršími.

Lidé chtějí mít přehled

Výzkum ukázal, že téměř polovina jeho účastníků si je ochotna dojít pro noviny do stánku, trafiky či obchodu. O něco více se to týká těch, kterým je 55 let a více. Noviny vydávané zdarma si alespoň někdy bere téměř třetina čtenářů denního tisku (32 %), zde naprosto převažují respondenti z největších měst, kde je to každý druhý. Rovněž třetina čtenářů pak noviny dostává od rodiny či známých, nebo je čte u nich. Předplatné má 18 % čtenářů.

Stejně jako v případě novin, i u časopisů je nejčastějším způsobem jejich získávání nákup na stáncích, v trafikách či obchodech. Podíl je však ještě vyšší (61 %, u novin se jednalo o 49 %). Zatímco druhým nejčastěji uváděným způsobem získávání novin bylo, že je respondenti mají zdarma, časopisy častěji dostávají od rodiny či známých, případně je u nich čtou (38 %). Podíl předplatitelů je u časopisů podobný.

Touha mít přehled převažuje napříč všemi kategoriemi mezi předloženými důvody, proč lidé noviny čtou. S odpovědí „Chci mít přehled“ se bez ohledu na pohlaví, věk nebo vzdělání v každé z těchto kategorií ztotožnilo vždy nejvíce respondentů. Celkově se jedná o tři čtvrtiny respondentů, téměř 25 % z nich pak uvedlo, že je tento důvod vystihuje rozhodně.

Zábava, relax (57 %) je pak na druhém místě. Ani tento důvod nijak respondenty nerozděluje.

Že čtení novin je tradice, zvyk, uváděli častěji muži než ženy (52 % versus 42 %), vysokoškolsky vzdělaní (50 %) spíše než lidé bez maturity (41 %), ale zejména podíl těchto respondentů rostl s jejich věkem: od 32 % v nejmladší věkové kategorii po 61 % pro dotázané ve věku 65 let a více.

Na výzkumu agentura Boomerang Communication spolupracovala s firmou DataCollect metodou CAWI. Zúčastnila se ho tisícovka respondentů.