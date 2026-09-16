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Průzkum: Dabing kraluje. Většina Čechů nechce u filmů číst titulky

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  11:29
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Toshiba

Češi u filmů a seriálů nedají dopustit na dabing, vyplývá z průzkumu mediální společnosti Axocom. Přestože streamování umožňuje sledovat zahraniční tvorbu v původní verzi, případně s českými titulky, 71 % tuzemských diváků preferuje v televizi a ve streamu dabing. Jen 29 % dotázaných pravidelně sleduje televizní a filmovou tvorbu v původním znění.

Průzkum dále ukázal, že 83 % diváků, kteří sledují původní verzi pořadu si k ní přidá české titulky. Jen zbývajících 17 % sleduje pořady v originálním znění zcela bez titulků, případně s cizojazyčnými titulky.

„Při výběru titulků nebo naopak dabingu rozhoduje především komfort. Například při sledování pořadů v televizi je pro diváky obecně příjemnější využívat dabing. Večer po práci nechtějí přemýšlet a chtějí se jen bavit,“ okomentovala výsledky ředitelka společnosti Axocom Erika Luzsicza.

Průzkum ukázal i to, že s přesunem pozornosti na malé obrazovky roste i počet uživatelů, kteří volí při sledování titulky. Alespoň jednou za čas si titulky na mobilním zařízení pustí 65 % diváků, tedy zejména ti, kteří sledují pořady mimo domov. Což znamená nejčastěji v MHD nebo třeba v kanceláři.

Průzkum: Někteří diváci streamovacích služeb déle hledají, než sledují

Výběr mezi titulky a dabingem rozhoduje i to, jaký typ pořadu, nebo kdo televizi sleduje. Pokud jde o větší počet lidí, nejčastější volbou je dabing.

„Asi nepřekvapí, že rodinné, případně dětské pořady jsou vyhledávány s dabingem. Jen malá část uživatelů, tedy zhruba 4 % preferuje titulky pro děti z edukativních důvodů,“ doplnila Luzsicza s tím, že některé vybrané pořady pro nejmenší děti pouští rodiče dětem například z Youtube a tedy bez ohledu možnosti výběru titulků či dabingu.

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Témata: dabing, film, televize, AXOCOM

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