„O svobodě slova se často mluví velmi vyostřeně. Náš projekt chce tuto debatu vrátit k datům. Ukazujeme, že většina lidí v Česku sice vnímá zemi jako prostor, kde se dá svobodně mluvit, zároveň ale rozlišuje mezi právem říct vlastní názor a projevy, které mohou ohrožovat důstojnost, bezpečí nebo demokratický systém,“ uvedl ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
Výzkum podle tiskové zprávy ukazuje, že veřejnost se obecně kloní ke svobodě projevu, ale zároveň považuje určitou regulaci obsahu na sociálních sítích za oprávněnou. Největší podporu má omezení projevů rasové nenávisti a výzev k násilné změně demokratického režimu. Naopak postihy ze strany zaměstnavatele kvůli vyjádřenému názoru lidé odmítají.
„Média veřejné služby mají v takové situaci zvláštní odpovědnost. Nemají lidem říkat, co si mají myslet. Mají jim dát ověřené informace, ukázat různé perspektivy a vytvořit prostor, ve kterém je možné vést spor věcně. Právě o to se tímto projektem snažíme,“ doplnil Suchan.
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Projekt, se kterým se čtenáři a posluchači postupně seznámí na webu iROZHLAS.cz a ve vysílání Radiožurnálu, ČRo Plus a dalších stanic Českého rozhlasu, nabízí data, souvislosti a konkrétní odpovědi: jak lidé v Česku svobodu projevu skutečně vnímají a jak se jejich postoje liší podle hodnot i politických preferencí.
V několika dílech projekt odhalí, jak Češi svobodu slova vnímají, představí interaktivní kalkulačku, bude se věnovat postihům za projev ze strany státu, důvodům, proč má svoboda slova hranice, ochraně svobody projevu i antiromským narativům, které společnost toleruje.
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Výzkum byl realizován letos od 27. dubna do 6. května formou kvantitativního dotazníkového šetření na opt-in online panelu společnosti Median. Výsledný vzorek 2025 respondentů je reprezentativní pro internet užívající populaci České republiky ve věku 18 až 65 let.