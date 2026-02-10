Stovky lidí z ČT a ČRo podepsaly petici. Bojí se ovládnutí, chtějí zachovat poplatky

  9:25
Na dva tisíce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) podepsalo text, v němž vyjadřují obavu z ovládnutí veřejnoprávních médií. Chtějí zachování koncesionářských poplatků. Ministr kultury Oto Klempíř v lednu oznámil, že vláda směřuje k rozhodnutí zrušit koncesionářské poplatky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Česká televize

Iniciativa vznikla v redakcích během posledních týdnů a postupně se rozšířila do dalších oddělení obou veřejnoprávních institucí. Reprezentuje lidi z různých oddělení a regionů. Možnost připojit podpis má kdokoliv, kdo v ČT nebo ČRo pracuje.

„Máme obavu ze snahy o ovládnutí médií veřejné služby. Cestou k tomu může být vládní plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou institucí pod státní rozpočet, a tedy i vládní kontrolu. Politické útoky na obě veřejnoprávní instituce naše obavy jen prohlubují,“ uvádí se v textu na webu Veřejnoprávně.cz.

Signatáři chtějí být i nadále odpovědní veřejnosti, nikoliv politikům, ať už vládním, nebo opozičním. Současný model financování podle nich zaručuje nezávislost a stabilitu ČT a ČRo.

„Naše znepokojení vyvolávají i okolnosti přípravy návrhu na zásadní změnu statutu veřejnoprávních médií bez dostatečné veřejné a odborné debaty. A bez přesvědčivých argumentů pro změnu současného osvědčeného modelu. Jsme odhodlaní chránit principy, na kterých média veřejné služby – jeden z pilířů demokracie – stojí už desítky let,“ uvádí se v textu, pod který svůj podpis přidal například moderátor ČT Daniel Stach, jeho kolega Jakub Železný či zpravodajka ČRo v Bruselu Zdeňka Trachtová.

K diskusi o financování veřejnoprávních médií vyzvali ministra kultury Oto Klempíře začátkem února ve společném prohlášení i generální ředitelé ČT i ČRo. Volají po vytvoření pracovní skupiny, která by odborně projednala vládou zamýšlené změny ve financování médií veřejné služby.

Ředitelé ČT a ČRo vyzývají Klempíře k debatě o koncesionářských poplatcích

Zároveň chtějí k fundované diskusi přivést všechny další významné subjekty a také odbornou veřejnost. Deklarovali přitom, že jsou připraveni vést otevřenou a věcnou debatu o budoucnosti médií veřejné služby. Tyto kroky by měly podle nich předcházet jakékoli změně systému financování veřejnoprávních médií.

Vláda oznámila, že počítá se zrušením poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Koncem ledna se na tom shodla koaliční rada. Konec koncesionářských poplatků před volbami slibovala hnutí ANO i SPD.

Vláda chce změnit financování ČT a ČRo. Kdy a jak hodlá poplatky zrušit?

Proti zrušení poplatků se postavil Senát. Podle něho by se tím média veřejné služby vystavovala nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůli.

Vstoupit do diskuse (112 příspěvků)

Hostem pořadu Rozstřel je demograf Tomáš Kučera.

Česko míří pod hranici 1,3 dítěte na ženu a demograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Kučera mluví o strukturálním zlomu, který se bude jen těžko obracet. Paradoxně ale varuje před...

10. února 2026

Za Klempířem míří moderátoři Jagelka a Cibulka, chtějí s ním řešit Český rozhlas

Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku Oto Klempíř (Motoristé),...

Ministr kultury Oto Klempíř pozval na svůj rezort moderátory Michala Jagelku a Aleše Cibulku. Ti s ním chtějí mluvit o osudu Českého rozhlasu, ale i o jeho osobě. Děje se tak poté, co v pondělí na...

10. února 2026  9:59

Policie prověřuje nemocnici kvůli neodůvodněným implantacím srdečních defibrilátorů

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Olomoučtí krajští kriminalisté prověřují provádění neindikovaných implantací defibrilátorů ICD u několika stovek pacientů se závažnými srdečními problémy ve Fakultní nemocnici Olomouc. Mají podezření...

10. února 2026  9:55

Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

Driftující policie na sněhu

Policistům ze speciálního útvaru, které začátkem ledna natočil kolemjdoucí, jak se služebním vozem driftují na sněhu na pražském Strahově, nehrozí ukončení pracovního poměru. Případ se řeší jako...

10. února 2026  9:42

