Rozhlasovou Thálii na Prix Bohemia Radio získala Zdenka Procházková

Oceněné pořady Dokument

1. Matematika zločinu /1. část/, autor: Brit Jensen, Magdalena Sodomková

2. Člověk, nejlepší přítel psa, autor: Eva Lammelová

3. Má soukromá rusofobie, autor: Daniel Kupšovský Mezinárodní kategorie Reportáž

1. Ostrov Tangier, autor: Jan Kaliba, Český rozhlas, Česká republika

2. Červené nosy rozdávají radost nevyléčitelně nemocným dětem i doma,

autor: Dáša Omastová, RTVS, Slovensko

3. Jolana míří z vězení na svobodu, autor: Veronika Hlaváčová, Český rozhlas, Česká republika Drama

1. Hra na uši, autor a režisér: Jiří Adámek, dramaturg: Renata Venclová, hudba a zvuk: Ladislav Železný

2. Širší než nebe, autor: Linda Marshall Griffithsová, dramaturg: Lenka Veverková, režisér: Petr Mančal, hudební design: Ondřej Gášek, zvukový mistr: Dominik Budil

3. Krásný mladý obludy, autor: Florent Barat, dramaturg: Lenka Veverková, režisér: Izabela Schenková, hudba: Jan Trojan, zvukový mistr: Tomáš Pernický Mezinárodní kategorie Multimédia

1. The Industry, autor: Mirka Duijn, prezentující: Yassin Karmoudi, Submarine Channel Nizozemsko

2. Chronicles of Shared Place, autor: RT Suisse Romande, prezentující: Miruna Coca-Cozma, Švýcarsko

3. Projekt '68, autor: Ondřej Suchan, prezentující: Damian Machaj, Kristýna Hladíková, Česká republika Čestné ocenění: Living with the Gods, autor: BBC Radio, prezentující: Greg Smith, Velká Británie Ceny studentské poroty (udělované na závěr každého poslechového dne v jednotlivých kategoriích nezávisle na odborné porotě) Dokument: Vladimír Mareček za dílo Budoucnost nejistá

Reportáž: Christian Schwalb z německého Radio Bremen za dílo Northern Sea Route through the Arctic

Drama: Krásný mladý obludy autorky Florent Barat

Multimédia: The Industry od Mirka Duijn, Submarine Channel