Zdravá nervozita je namístě, míní před prezidentským duelem moderátor Suchoň

„Já jsem nervozní vždycky. Chci, abych tu práci dělala, jak nejlépe umím, aby ta debata byla férová, aby to byla debata, ze které si naši diváci něco vezmou, To je moje snaha. Ale tu nervozitu, tu trému, tam mám vždycky,“ prozradila Terezie Tománková.

Nervozitu přiznal i její kolega Petr Suchoň. „Já jsem celoživotní trémista, ale myslím si, že kdyby člověk aspoň s minimální nervozitou do tak důležitého večera nešel, tak by bylo něco špatně. Takže si myslím, že ta zdravá nervozita je namístě,“ poznamenal.

Specifikem debat na Primě jsou diváci, kteří dorazí přímo do studia a jsou součástí pořadu. „Je to element, který do debaty vnáší jinou atmosféru a je to i tlak na diskutující, kteří musí obhajovat svoje názory i před podporovateli druhé strany. Myslím, že je to pro diváka zajímavé a já osobně se na ně v našem velkém studiu velmi těším,“ uvedla Tománková.

Podle Petra Suchoně diváci ve studiu pomáhají i diskutujícím. „Viděli jsme to na duelu Petra Pavla a Danuše Nerudové. Myslím si, že oba kandidáti předvedli suverénně nejlepší výkon v superdebatách jako takových, když to vezmeme jako celek před prvním kolem. Myslím si, že i teď diváci budou jako velká podpora, prodloužená ruka obou kandidátů,“ připojil.

Přiznal rovněž, že pro něho debata nekončí vypnutím kamer. „Ta noc je ještě velmi dlouhá. Člověk přijde domů, lehne si do postele a všechno se mu přehrává v hlavě, co šlo udělat lépe, co se povedlo, co se třeba nepovedlo,“ uzavřel.

Andrej Babiš a Petr Pavel se tento týden ještě střetnou v televizní debatě ve čtvrtek na Nově. Poslední vzájemnou diskusi finalistů pak odvysílá Český rozhlas v pátek 27. ledna, živý přenos duelu začne ve 13:00 a skončí minutu před otevřením volebních místností.

Druhé kolo volby prezidenta se koná v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna.