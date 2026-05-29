„Streaming a digitální distribuce obsahu jsou klíčovými pilíři budoucího růstu skupiny Prima. Vytvoření samostatné streamingové divize je logickým krokem v rámci naší strategie a jsem přesvědčený, že Jan Wykrytowicz je pro její vedení ideální volbou,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
Dodal, že každá transformace přináší nové příležitosti i nové výzvy. „Skupina Prima proto buduje týmy schopné dynamicky reagovat na rychle se měnící mediální prostředí a dlouhodobě podporovat růst streamingových služeb,“ doplnil Kubát.
Wykrytowicz, který od dubna vede také platformu prima+, se specializuje na budování a rozvoj streamovacích a OTT platforem. Zkušenosti má rovněž z oblasti placené televize. Působil ve vedoucích funkcích ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku i ve skupině TV3 Group v pobaltských zemích.
„Vážím si projevené důvěry a těší mě, že mohu být součástí skupiny Prima a týmu talentovaných lidí, kteří každý den vytvářejí skvělý obsah a společně slaví jeho úspěchy. V nové roli chci navázat na dosavadní výsledky platformy prima+ a podílet se na dalším rozvoji streamingu ve skupině,“ uvedl Wykrytowicz.
Nová streamingová divize má podle Primy urychlit růst společnosti v oblasti streamovacích služeb, které patří mezi její strategické priority pro další období.