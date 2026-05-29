Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prima zakládá streamingovou divizi, povede ji Jan Wykrytowicz

Autor:
  9:00
Skupina Prima pokračuje v naplňování strategie rozvoje digitálního byznysu a zakládá samostatnou streamingovou divizi. Ta bude zastřešovat další rozvoj platformy prima+ i dalších digitálních produktů skupiny. Do jejího čela se od 1. června postaví Jan Wykrytowicz, dosavadní ředitel VOD a nereklamních příjmů Primy.

Jan Wykrytowicz má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti médií a streamovacích služeb | foto: Prima

„Streaming a digitální distribuce obsahu jsou klíčovými pilíři budoucího růstu skupiny Prima. Vytvoření samostatné streamingové divize je logickým krokem v rámci naší strategie a jsem přesvědčený, že Jan Wykrytowicz je pro její vedení ideální volbou,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.

Dodal, že každá transformace přináší nové příležitosti i nové výzvy. „Skupina Prima proto buduje týmy schopné dynamicky reagovat na rychle se měnící mediální prostředí a dlouhodobě podporovat růst streamingových služeb,“ doplnil Kubát.

Wykrytowicz, který od dubna vede také platformu prima+, se specializuje na budování a rozvoj streamovacích a OTT platforem. Zkušenosti má rovněž z oblasti placené televize. Působil ve vedoucích funkcích ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku i ve skupině TV3 Group v pobaltských zemích.

Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů

„Vážím si projevené důvěry a těší mě, že mohu být součástí skupiny Prima a týmu talentovaných lidí, kteří každý den vytvářejí skvělý obsah a společně slaví jeho úspěchy. V nové roli chci navázat na dosavadní výsledky platformy prima+ a podílet se na dalším rozvoji streamingu ve skupině,“ uvedl Wykrytowicz.

Nová streamingová divize má podle Primy urychlit růst společnosti v oblasti streamovacích služeb, které patří mezi její strategické priority pro další období.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Metro v centru pět hodin nejezdilo, dopravu zastavila technická závada

Provoz na části pražské linky metra A zastavila brzy ráno technická závada mezi...

Provoz na části pražské linky metra A v pátek brzy ráno zastavila technická závada. Soupravy nejezdily pět hodin mezi stanicemi Želivského a Náměstí Míru, zatímco na krajních úsecích byla doprava...

29. května 2026  6:42,  aktualizováno  9:20

Na D1 v Brně vzplál v ranní špičce kamion, směr do Prahy byl neprůjezdný

Dálnice D1 na 192. kilometru ve směru na Prahu je uzavřená kvůli požáru...

Dálnici D1 na 192. kilometru v Brně v pátek ráno uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz začal hořet v době ranní špičky před osmou hodinou. Neprůjezdný byl směr na Prahu. Na místě zasahovaly čtyři...

29. května 2026  8:16,  aktualizováno  9:14

Komunisté si zvolí nového lídra. O post po Konečné má zájem pětice kandidátů

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná s mluvčím strany Romanem Rounem

Nového šéfa místo europoslankyně Kateřiny Konečné si v sobotu zvolí komunisté. Na pozici předsedy KSČM je zatím pětice kandidátů - dosavadní místopředseda strany Milan Krajča, dosavadní mluvčí KSČM a...

29. května 2026  9:12

OBRAZEM: Likvidace strojů a poslední dělníci. Nahlédněte do dolu na Karvinsku

Demontáž se totiž nevyplatí. “Fixní náklady na provoz dolu jsou velké, tudíž je...

Od posledního fárání a samotné těžby uhlí v Dole ČSM ve Stonavě uběhly necelé čtyři měsíce. Nedávné uzavření téměř 250leté historie hlubinné těžby v zemi je v areálu znát. Ponurá nálada, prázdné...

29. května 2026  9:10

Prima zakládá streamingovou divizi, povede ji Jan Wykrytowicz

Jan Wykrytowicz má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti...

Skupina Prima pokračuje v naplňování strategie rozvoje digitálního byznysu a zakládá samostatnou streamingovou divizi. Ta bude zastřešovat další rozvoj platformy prima+ i dalších digitálních produktů...

29. května 2026

Poslanci budou jednat o podpoře bydlení i změně stavebního zákona

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci budou schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Novela zákona o podpoře bydlení by také mohla rozšířit síť poradenských míst...

29. května 2026,  aktualizováno  8:55

Ruský dron dopadl na dům v Rumunsku. Bukurešť volá po mezinárodní reakci

Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května...

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galati u hranic s Ukrajinou jsou značné...

29. května 2026  7:05,  aktualizováno  8:55

Muchova muzea se přou o originalitu děl, vydražená busta je podle vnučky kopie

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Podle Muchova muzea v Praze vystavuje Mucha Foundation Art Museum v paláci Savarin vedle originálních děl i fotokopie a repliky. Vnučka slavného malíře Jarmila Mucha-Plocková navíc tvrdí, že busta La...

29. května 2026  8:51

Ukrajinské drony zasáhly sklady paliv hluboko v Rusku, Záporoží hlásí zraněné

Následky ruského úroku ve Stepnohirsku (27. ledna 2025)

Dvě ženy ve věku 80 a 47 let utrpěly zranění při nočním ruském útoku na Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny, oznámil v pátek šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Ukrajinské drony mezitím...

29. května 2026  7:45

Téměř 40 procent mladých Čechů užívá nikotin. Nejvíc táhnou elektronické cigarety

Prostějov. Obchodní centrum na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, zakoupené...

Nikotin užívá téměř každý třetí Čech starší 15 let a mezi mladými lidmi ve věku od 15 do 24 let je jeho užívání ještě výrazně rozšířenější. Vyplývá to z výsledků Národního výzkumu užívání tabáku a...

29. května 2026  7:18

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Jsme velmi blízko, řekl Vance o mírové dohodě s Íránem. Čeká se na Trumpa

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....

Spojené státy a Írán dosáhly velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, ale není jisté, kdy a zda ji americký prezident Donald Trump schválí, uvedl americký viceprezident J.D.Vance...

29. května 2026  6:32

Velvyslancem Česka v USA se stane bývalý ministr zahraničí Kulhánek

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek si na pondělní dopoledne předvolal britského...

Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, uvedla ve čtvrtek večer Česká televize (ČT), které to...

29. května 2026  6:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.