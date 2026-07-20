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Prima sport ještě před spuštěním odvysílá domácí předkolo Sparty v Lize mistrů

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  13:00

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbaloví fanoušci budou moci na obrazovkách Primy sledovat cestu AC Sparta Praha za účastí v Lize mistrů. Prima sport ještě před oficiálním startem totiž odvysílá přímý přenos domácího sparťanského kvalifikačního zápasu ve třetím předkole Ligy mistrů. Licenci na sportovní kanál Prima získala v červnu.

„Liga mistrů představuje vrchol evropského klubového fotbalu a cesta českého klubu za účastí v ní vždy přitahuje mimořádnou pozornost fanoušků. Jsme rádi, že právě naši diváci budou moci sledovat důležité momenty sparťanské kvalifikace,“ popsal ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu Martin Švehlák.

Dodal, že vedle samotného zápasu nabídneme Prima sport také studiový servis, expertní analýzy i komentáře. Přenos doplní i speciální předzápasové studio nebo bezprostřední ohlasy po skončení utkání.

Třetí předkolo představuje pro Spartu další krok na cestě do ligové fáze Ligy mistrů. V případě postupu čeká českého vicemistra ještě play-off, které rozhodne o účasti v nejprestižnější klubové soutěži Evropy.

Sparta se v boji o Ligu mistrů střetne s Lyonem, kde hraje Šulc. Začne doma

„Přímé přenosy Sparty patří dlouhodobě k nejsledovanějším v Česku a zájem o ně se zvyšuje. Pro tuzemský fotbal je dobře, že na trh vstoupí nový hráč v podobě sportovního kanálu TV Prima. Se svým soupeřem budeme intenzivně jednat i o odvysílání venkovního zápasu a fanoušky informovat v nejbližším možném termínu,“ doplnil generální ředitel AC Sparta Praha Tomáš Křivda.

Přenos kvalifikačního zápasu Sparty navazuje na letošní vysílání historicky prvního ryze českého ženského finále Wimbledonu, které se stalo jednou z nejsledovanějších sportovních událostí roku.

Nový kanál Prima sport bude oficiálně spuštěn 17. srpna, uvádí server MediaGuru. Prima získala licenci pro vlastní sportovní kanál v červnu.

Na český trh míří Prima Sport. Televize získala vysílací licenci

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) jí ji udělila pro terestrické i internetové vysílání. Program má podle rozhodnutí RRTV vysílat v češtině v rozsahu 15 až 24 hodin denně. Licence platí na 12 let.

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Prima sport ještě před spuštěním odvysílá domácí předkolo Sparty v Lize mistrů

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Fotbaloví fanoušci budou moci na obrazovkách Primy sledovat cestu AC Sparta Praha za účastí v Lize mistrů. Prima sport ještě před oficiálním startem totiž odvysílá přímý přenos domácího sparťanského...

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