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Prima sport startuje 17. srpna. Nový kanál naváže na Sporty TV

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  12:01

Skupina Prima rozšiřuje televizní portfolio o nový sportovní kanál Prima sport, který zahájí vysílání 17. srpna 2026 | foto: Prima

Nový sportovní kanál Prima sport oficiálně zahájí vysílání 17. srpna. Nová stanice vzniká po dohodě se společností Perinvest Group a naváže na základy sportovní stanice Sporty TV. Divákům nabídne ještě širší nabídku atraktivních domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu, slibuje Prima.

„Spuštěním Prima sport otevíráme novou kapitolu sportovního vysílání skupiny Prima. Navazujeme na kvalitní práci týmu Sporty TV, a současně přinášíme ještě širší nabídku přímých přenosů, studiových pořadů i vlastního obsahu. Vstup do segmentu samostatného sportovního vysílání je součástí naší dlouhodobé strategie investovat do kvalitního obsahu a nabízet ho napříč televizním i digitálním prostředím,“ popsal generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.

Prima sport vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která od roku 2024 budovala televizní stanici Sporty TV. Ta získala svou pozici díky vysílání více než třiceti sportovních odvětví a přenosům soutěží, které na českých obrazovkách často chyběly. Nový kanál na tyto základy naváže a rozvine je o výrazně širší programovou nabídku i produkční zázemí skupiny Prima.

Na český trh míří Prima Sport. Televize získala vysílací licenci

„Růst Sporty TV předčil naše očekávání a potvrdilo se, že cesta, kterou jsme zvolili, byla správná. Využití moderních technologií nám umožnilo posunout hranice sportovního vysílání a dát prostor i disciplínám, které by se v tradičním televizním modelu jen obtížně dostávaly na obrazovky. Posunutí tohoto projektu do skupiny Prima je logickým krokem, který vytvoří prostor pro další rozvoj sportovního vysílání,“ připojil majitel Perinvest Group Tomáš Petera.

Prima sport sice startuje vysílání 17. srpna, ale ještě před tím odvysílá přímý přenos domácího sparťanského kvalifikačního zápasu ve třetím předkole Ligy mistrů.

Prima sport ještě před spuštěním odvysílá domácí předkolo Sparty v Lize mistrů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Primě udělila licenci na sportovní kanál pro terestrické i internetové vysílání v červnu. Program má podle rozhodnutí RRTV vysílat v češtině v rozsahu 15 až 24 hodin denně. Licence platí na 12 let.

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