„Pro nově vznikající sportovní kanál není sport jenom o výsledcích a statistikách, ale i o životním stylu, který představuje. Prima sport bude akční, barevný a moderní produkt, který bude diváky bavit po celý den. Tým, který nový kanál připravuje, patří k těm nejlepším na trhu v České republice a i technologie, které používáme například pro virtuální studia, jsou to nejlepší, co trh nabízí,“ říká ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima Martin Švehlák.
Sportovní fanoušci se mohou těšit jak na domácí, tak na zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín i na špičkové komentátorské a expertní obsazení. Chybět nebude fotbalová Chance Národní Liga, hokejová Maxa liga, domácí florbalová Livesport Superliga, světová liga plážového volejbalu Beach Pro Tour a diváci se mohou těšit na řadu dalších překvapení.
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„Spuštění Prima sport je pro nás významným milníkem. V posledních měsících jsme ukázali, že dokážeme divákům nabídnout největší sportovní události na nejvyšší úrovni, ať už šlo o historicky první ryze české ženské finále Wimbledonu nebo zápasy Sparty v kvalifikaci Ligy mistrů. Nový kanál nám umožní přinášet sportovní obsah systematicky a v ještě větším rozsahu,“ dodává šéfredaktor sportovní redakce skupiny Prima Pavel Skořepa.
Prima sport vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která od roku 2024 úspěšně budovala televizní stanici Sporty TV. Ta si vybudovala pozici díky vysíláním více než třiceti sportovních odvětví a přenosům soutěží, které na českých obrazovkách často chyběly. Nový kanál na tyto základy naváže a rozvine je o výrazně širší programovou nabídku i produkční zázemí skupiny Prima.
„Díky Sporty TV jsme divákům přinesli autentické přenosy od menších sportovních soutěží až po prestižní tuzemské i mezinárodní podniky. Jsem hrdý na to, čeho se celému týmu Sporty TV podařilo dosáhnout, a věřím, že v další etapě svého rozvoje pod křídly skupiny Prima osloví projekt ještě širší okruh sportovních fanoušků,“ dodává CEO Perinvest Group a Sporty TV Jan Smíšek.
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Nový sportovní program bude dostupný prostřednictvím pozemního vysílání DVB-T2 v celoplošné Vysílací síti 24 (Multiplex 24 - MUX 24) i u většiny českých operátorů, takže ji lze sledovat prostřednictvím Oneplay, Vodafone TV, T-Mobile, Skylink, PODA, DWP, SledovaniTV, Starnet a Rete Internet.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Primě udělila licenci na sportovní kanál pro terestrické i internetové vysílání v červnu. Program má podle rozhodnutí RRTV vysílat v češtině v rozsahu 15 až 24 hodin denně. Licence platí na 12 let.