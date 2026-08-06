Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Prima sport oficiálně představen. Nový kanál nabídne fotbal, hokej i živé přenosy

Autor:
  18:00
Skupina Prima oficiálně představila nový kanál. Prima sport začne vysílat vysílat 17. srpna ráno. Nabídne živé přenosy domácích i zahraničních soutěží, magazíny a původní pořady. Nová stanice vzniká po dohodě se společností Perinvest Group a naváže na základy sportovní stanice Sporty TV.

„Pro nově vznikající sportovní kanál není sport jenom o výsledcích a statistikách, ale i o životním stylu, který představuje. Prima sport bude akční, barevný a moderní produkt, který bude diváky bavit po celý den. Tým, který nový kanál připravuje, patří k těm nejlepším na trhu v České republice a i technologie, které používáme například pro virtuální studia, jsou to nejlepší, co trh nabízí,“ říká ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima Martin Švehlák.

Sportovní fanoušci se mohou těšit jak na domácí, tak na zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín i na špičkové komentátorské a expertní obsazení. Chybět nebude fotbalová Chance Národní Liga, hokejová Maxa liga, domácí florbalová Livesport Superliga, světová liga plážového volejbalu Beach Pro Tour a diváci se mohou těšit na řadu dalších překvapení.

Jak naladit Prima sport a sledovat Spartu v předkole Ligy mistrů

„Spuštění Prima sport je pro nás významným milníkem. V posledních měsících jsme ukázali, že dokážeme divákům nabídnout největší sportovní události na nejvyšší úrovni, ať už šlo o historicky první ryze české ženské finále Wimbledonu nebo zápasy Sparty v kvalifikaci Ligy mistrů. Nový kanál nám umožní přinášet sportovní obsah systematicky a v ještě větším rozsahu,“ dodává šéfredaktor sportovní redakce skupiny Prima Pavel Skořepa.

Prima sport vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která od roku 2024 úspěšně budovala televizní stanici Sporty TV. Ta si vybudovala pozici díky vysíláním více než třiceti sportovních odvětví a přenosům soutěží, které na českých obrazovkách často chyběly. Nový kanál na tyto základy naváže a rozvine je o výrazně širší programovou nabídku i produkční zázemí skupiny Prima.

„Díky Sporty TV jsme divákům přinesli autentické přenosy od menších sportovních soutěží až po prestižní tuzemské i mezinárodní podniky. Jsem hrdý na to, čeho se celému týmu Sporty TV podařilo dosáhnout, a věřím, že v další etapě svého rozvoje pod křídly skupiny Prima osloví projekt ještě širší okruh sportovních fanoušků,“ dodává CEO Perinvest Group a Sporty TV Jan Smíšek.

Prima představila podzimní program. Vrací se Zrádci, Ano, šéfe! i krimi Pod hladinou

Nový sportovní program bude dostupný prostřednictvím pozemního vysílání DVB-T2 v celoplošné Vysílací síti 24 (Multiplex 24 - MUX 24) i u většiny českých operátorů, takže ji lze sledovat prostřednictvím Oneplay, Vodafone TV, T-Mobile, Skylink, PODA, DWP, SledovaniTV, Starnet a Rete Internet.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Primě udělila licenci na sportovní kanál pro terestrické i internetové vysílání v červnu. Program má podle rozhodnutí RRTV vysílat v češtině v rozsahu 15 až 24 hodin denně. Licence platí na 12 let.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď

Klesající hladina Dunaje v maďarské Budapešti odhalila německý vojenský...

Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

OBRAZEM: Hladina Orlíku klesá. Plavci to mají dál, vystupují trosky zaniklých staveb

Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)

Orlická přehrada během posledního týdne přišla o další metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy...

Španělsko odmítá italské kontroly. Kvůli Ceutě zavede vlastní opatření

Muž s nafukovacím kruhem stojí ve vodě poblíž španělské pohraniční stráže...

Španělská vláda nařídila zavést od soboty hraniční kontroly v případě spojů z Itálie. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal...

7. srpna 2026  22:25,  aktualizováno  22:47

Moskva označila nález výbušného dronu v Německu za protiruskou provokaci

Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....

Ruské velvyslanectví v Německu v pátek označilo úterní nález dronu s výbušninou na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle za provokaci namířenou proti Rusku. Berlín přitom Moskvu v souvislosti s...

7. srpna 2026  22:36

Pražskou Letnou zaplavily davy. Desítky tisíc lidí šly na koncert Marka Ztraceného

Na diváky během ztraceného koncertu čeká velkolepá dvouhodinová show nabitá...

Na páteční večerní koncert Marka Ztraceného dorazily desítky tisíc lidí. Pořadatelé očekávali přes 70 tisíc návštěvníků. Směrem na Letnou a pak po akci zase obráceně jely přeplněné tramvaje. Mnozí...

7. srpna 2026  19:14,  aktualizováno  22:31

Vyšší počet znásilnění na Zakynthosu? Čísla policie a nemocnice se rozcházejí

ilustrační snímek

Řecká policie v pátek popřela předchozí zprávy médií o vyšším počtu znásilnění na ostrově Zakynthos. Případů mělo v posledních týdnech přibýt, píší řecká média. Policie tvrdí, že od května obdržela...

7. srpna 2026  22:18

V centru Berlína padly tři výstřely, na místě je jedna zraněná osoba

V berlínské restauraci Atlas se ozvaly tři výstřely. Pravděpodobně je na místě...

V pátek večer zazněly výstřely v ulici Graefestraße v berlínské čtvrti Kreuzberg. Podle prvních informací policie byla při incidentu zraněna jedna osoba.

7. srpna 2026  21:06,  aktualizováno  22:11

Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti

ilustrační snímek

Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na přejezdu srazilo auto s vlakem. Tři lidé včetně dvou dětí jsou lehce zranění. Další nehoda se v...

7. srpna 2026  18:08,  aktualizováno  20:42

Trumpův taneční sál dostal stopku. Musí ho schválit Kongres, rozhodl soud

V Bílém domě pokračuje výstavba nového tanečního sálu i heliportu. (30....

Americký federální odvolací soud v pátek nařídil zastavit stavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu je nutné, aby projekt za 400 milionů dolarů (8,4...

7. srpna 2026  17:37,  aktualizováno  20:24

Diuretika, ibuprofen i bylinky. Některé léky mohou být ve vedrech nebezpečné

Premium
ilustrační snímek

Současné horké počasí může změnit, jak tělo reaguje na léky. U některých pacientů dokonce zvýšit riziko dehydratace, prudkého poklesu tlaku či kolapsu. Největší pozornost vyžadují diuretika,...

7. srpna 2026

OBRAZEM: Nebe nad Anglií zaplnily desítky balónů. Začal největší evropský festival

Bristol International Balloon Fiesta - festival horkovzdušného balónu v...

V britském Bristolu v pátek odstartoval největší festival horkovzdušných balónů v Evropě. Bristol International Balloon Fiesta se koná už od roku 1979 a při letošním 48. ročníku má nad Ashton Court...

7. srpna 2026  19:43

Blízkovýchodní „NATO“. Saúdové, Turecko a Pákistán uzavřeli přelomovou dohodu

Společné setkání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského...

Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán v pátek v Rijádu podepsaly obrannou dohodu. Dohoda by měla podle pákistánského ministerstva zahraničí prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi...

7. srpna 2026  13:56,  aktualizováno  19:37

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Útočník v Tanvaldu pobodal několik lidí. Tři těžce zranění, z toho dva velmi vážně

ilustrační snímek

V Tanvaldu na Jablonecku dnes odpoledne útočník pobodal několik lidí. Dva muži a jedna žena jsou po incidentu vážně zraněni, dva z nich byli převezeni do nemocnice letecky ve velmi vážném stavu....

7. srpna 2026  16:09,  aktualizováno  18:29

Obří nůžky začaly bourat torzo vyhořelé budovy ve Zlíně, práce přerušila závada bagru

Ve Zlíně začalo bourání vyhořelé výškové budovy, rozebírají ji hydraulické...

Torzo ohořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu začala v pátek dopoledne likvidovat těžká technika. Pět minut po půl jedenácté se do horní části jižní strany budovy zakously obří hydraulické...

7. srpna 2026  10:34,  aktualizováno  18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.