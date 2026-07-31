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Jak naladit Prima Sport a sledovat Spartu v předkole Ligy mistrů

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  14:17

Skupina Prima rozšiřuje televizní portfolio o nový sportovní kanál Prima sport, který zahájí vysílání 17. srpna 2026 | foto: Prima

Nový sportovní kanál Prima sport oficiálně zahájí vysílání 17. srpna, ale už v úterý 4. srpna nabídne fanouškům přímý přenos domácího sparťanského kvalifikačního zápasu ve třetím předkole Ligy mistrů. Diváci si nový kanál budou moci naladit už před oficiálním startem.

Prima sport vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která od roku 2024 budovala televizní stanici Sporty TV. „Pokud má někdo naladěnou Sporty TV, automaticky se mu na Prima sport nezmění, ani to není technicky možné. Jde o jinou vysílací licenci i jiného šiřitele signálu,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí Primy Blanka Bumbálková.

Nový sportovní program bude dostupný prostřednictvím pozemního vysílání DVB-T2 v celoplošné Vysílací síti 24 (Multiplex 24 - MUX 24). Pokud ho po spuštění televizoru diváci nenajdou v programové nabídce, ve většině případů postačí provést nové naladění televizních programů, radí web CNN Prima NEWS.

Prima sport startuje 17. srpna. Nový kanál naváže na Sporty TV

Stanice Prima sport bude dostupná u většiny českých operátorů, takže ji lze sledovat prostřednictvím Oneplay, kde bude na programové pozici 129 již od tarifu Komfort, dále pak na Vodafone TV, T-Mobile, Skylink, PODA, DWP, SledovaniTV, Starnet a Rete Internet.

Pro naladění samotného kanálu radí web CNN Prima NEWS pro diváky přijímající televizní vysílání prostřednictvím pozemní antény, kteří vlastní televizor s podporou DVB-T2 nebo využívají set-top box pro příjem digitálního vysílání, aby nejprve spustili automatické ladění programů.

Na dálkovém ovladači stisknou tlačítko Menu. V nabídce Nastavení vyberou možnost Ladění, případně Tuning. Potvrdí výběr tlačítkem Enter nebo OK. Následně zvolí Automatické ladění a opět potvrdí tlačítkem Enter nebo OK. Na obrazovce se zobrazí průběh vyhledávání programů. Musí počkat, až bude proces dokončen, a následně potvrdit volbu Hotovo, popisuje web.

Prima sport ještě před spuštěním odvysílá domácí předkolo Sparty v Lize mistrů

Prima sport se dá naladit i ručně, pokud se nový sportovní televizní kanál po automatickém ladění neobjeví. V nabídce Nastavení divák vybere možnost Ruční ladění (Manual Tuning). Pro naladění zadá číslo kanálu a frekvenci. Poté spustí vyhledávání a vyčká na dokončení procesu. Mapu vysílačů a pokrytí signálem lze nají na webu Primy na webu provozovatele sítě www.multiplex24.cz.

Pokud se během ladění zobrazí výzva k zadání PIN kódu, radí web zadat čtyři nuly (0000) nebo čtyři jedničky (1111), pokud už vlastník televize nemá svůj PIN.

Pokud nastanou při ladění nového televizního kanálu potíže, CNN Prima NEWS doporučuje zkontrolovat, zda televizor nebo set-top box podporuje standard DVB-T2.

Aktuální informace o dostupnosti vysílání, pokrytí signálem a parametrech pro ruční ladění budou zveřejněny před zahájením vysílání.

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