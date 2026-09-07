„Vstup do Maxa ligy je pro Prima sport dalším krokem v budování atraktivního sportovního obsahu. Hokejovým fanouškům nabídneme široký servis a vedle samotných živých přenosů z klíčových utkání základní části a play-off chystáme doprovodný program, včetně expertních analýz nebo pohledu do zákulisí. Těšíme se na spolupráci, která je pro nás i Maxa ligu začátkem nové hokejové éry,“ uvedl šéfredaktor sportovní redakce Pavel Skořepa.
O komentáře k zápasům se postarají Jiří Vostatek a Jakub Plaskura. Moderátory ve studiu budou David Frič a Marek Kafka.
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„Na spolupráci s Prima sport se těšíme. Maxa liga i díky ní vstupuje do nové sezony v mimořádně silné pozici. Růst návštěvnosti potvrzuje její pevné místo na české sportovní mapě. Naším cílem je na tento zájem navázat kvalitním televizním pokrytím, novým digitálním obsahem a společnými projekty, které více propojí ligu, kluby a fanoušky,“ připojila generální ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová.
Maxa liga doplní portfolio dalších sportovních soutěží a aktivit, které Prima sport postupně rozvíjí napříč televizním i digitálním prostředím.
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Stanice Prima sport začala vysílat 17. srpna, je dostupná prostřednictvím pozemního vysílání DVB-T2 v celoplošné Vysílací síti 24 (Multiplex 24 - MUX 24) i u většiny českých operátorů, takže ji lze sledovat prostřednictvím Oneplay, Vodafone TV, T-Mobile, Skylink, PODA, DWP, SledovaniTV, Starnet a Rete Internet.