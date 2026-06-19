Na český trh míří Prima Sport. Televize získala vysílací licenci

„Je to pravda, licenci jsme získali,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí Primy Blanka Bumbálková s tím, že další informace poskytne v průběhu času.
Program má podle rozhodnutí RRTV vysílat v češtině v rozsahu 15 až 24 hodin denně. Licence platí na 12 let pro terestrické a internetové vysílání.
Prima zároveň podle serveru Mediář dokončuje jednání o převzetí televize Sporty TV, která vysílá volně v celoplošné terestrické síti Českých Radiokomunikací. Podle Mediáře zatím Prima nedisponuje dostatečným objemem sportovních vysílacích práv ani vlastním týmem pro plnohodnotný sportovní kanál. Na některých sportovních právech pro Sporty TV se však podílela už dříve, například pro sestřihy ze zápasů kanadsko-americké NHL.
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Sporty TV by měla přejít pod Primu v průběhu letošního léta, nejpozději od září mělo být její vysílání odbavované ze sídla Primy v pražských Strašnicích, uvedl server.
Skupina Prima v současnosti provozuje 13 celoplošných televizních stanic a šest rozhlasových stanic.
RRTV na úterním zasedání udělila licenci také společnosti HBO Europe k vysílání programu Warner TV.