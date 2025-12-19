Prima SHOW bude od ledna věnovat dopoledne dětem, chce zabavit ratolesti divaček

  12:00
Kanál Prima SHOW rozšiřuje program o animovaný dopolední blok pro děti. Od ledna představí nový animační blok pro rodiny s dětmi pod označením Prima SHOW KIDS. Nejmenší diváci tak budou moci každý den od šesti do dvanácti hodin sledovat zábavné animáky, potěší je třeba Král Jelimán, Croodsovi či Kung Fu Panda.

Prima Show | foto: TV Prima

„Víme, že naše divačky jsou často maminky, a proto jsme se rozhodli postarat o zábavu také pro jejich děti. Odpolední vysílání zůstává ve znamení sitcomů a reality show,“ vysvětlila programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.

Každý den se tak hned od rána malým divákům otevře podle tiskové zprávy pohádkový svět plný známých i neznámých postaviček. Představí se třeba oblíbená postava krále Jelimána z pohádky Madagaskar, dále rodina Croodsových, Kung Fu Panda Po, která v seriálu dostane do učení čtyři malá pandí mláďátka, a Škyťák se svým dračím kamarádem Bezzubkou. Každý animák má třicet minut, za sebou půjdou od jednoho seriálu vždy hned dvě epizody.

Prima posílila kreativní tým, šéfem pro reality show a zábavu Primy je Samo Jaško

Prima SHOW vysílá od října 2021. V programovém schématu se zaměřuje primárně na reality show z domácí i zahraniční produkce, jako jsou Farmář hledá ženu, V.I.P. Prostřeno, Ano, šéfe s Gordonem Ramseym či Svatba na první pohled Austrálie, aby oslovil hlavně mladší publikum, zejména ženy. Je dostupný zdarma v pozemním vysílání (DVB-T2), přes satelit (Skylink) i na platformě prima+.

Jsme na prahu revoluce? Krevní test brzy odhalí i rakovinu slinivky, říká lékař

