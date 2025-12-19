„Víme, že naše divačky jsou často maminky, a proto jsme se rozhodli postarat o zábavu také pro jejich děti. Odpolední vysílání zůstává ve znamení sitcomů a reality show,“ vysvětlila programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.
Každý den se tak hned od rána malým divákům otevře podle tiskové zprávy pohádkový svět plný známých i neznámých postaviček. Představí se třeba oblíbená postava krále Jelimána z pohádky Madagaskar, dále rodina Croodsových, Kung Fu Panda Po, která v seriálu dostane do učení čtyři malá pandí mláďátka, a Škyťák se svým dračím kamarádem Bezzubkou. Každý animák má třicet minut, za sebou půjdou od jednoho seriálu vždy hned dvě epizody.
|
Prima posílila kreativní tým, šéfem pro reality show a zábavu Primy je Samo Jaško
Prima SHOW vysílá od října 2021. V programovém schématu se zaměřuje primárně na reality show z domácí i zahraniční produkce, jako jsou Farmář hledá ženu, V.I.P. Prostřeno, Ano, šéfe s Gordonem Ramseym či Svatba na první pohled Austrálie, aby oslovil hlavně mladší publikum, zejména ženy. Je dostupný zdarma v pozemním vysílání (DVB-T2), přes satelit (Skylink) i na platformě prima+.