Prima natáčí seriál s prvky reality show z vojenského prostředí 1. MISE

„Novinka 1. MISE je první a současně jediný český seriál, který dá divákovi poznat, jak obdivuhodná je profese vojenských lékařů a jak důležitá je jejich precizní a ve všech směrech náročná příprava,“ sdělila ředitelka obsahu skupiny Prima Lenka Hornová, která stála u zrodu myšlenky spojit seriálový příběh s principem známým z reality show.

Seriál sleduje výcvik dvanácti mladých lékařů určených pro nasazení do prestižního mezinárodního oddílu.

Tvrdý výcvik pod vedením špiček v oboru, ale i praxe ve vojenské nemocnici postaví tucet mladých lékařů před nevšední profesní výzvy. Obstojí jen ti nejlepší, nejslabší naopak výcvik a tím i seriál v jednotlivých dílech opustí. Profesní linku mediků i jejich školitelů provází i spletitá vztahová linie.

„Na vzniku seriálu se podílí armádní profesionálové a zkušení lékaři z urgentní chirurgie pražských fakultních nemocnic. Jejich odborné poradenství a osobní účast provází většinu výrobního procesu seriálu, od vzniku scénáře přes tvorbu a konzultaci vizuální stránky projektu po samotné natáčení nejen v ateliéru, ale především během náročných exteriérových scén,“ popsala Hornová, která společně s kreativním producentem Ivanem Vodochodským obsadila do projektu nejen osvědčená jména, ale vsadila i na tváře herců současné mladé generace.

„Obsadit do televizního seriálu rovnou dvanáct neokoukaných tváří je určitý risk, v případě 1. MISE je ale o to menší, že se nám podařilo najít nejenom krásné, ale především talentované mladé herce. Jejich skupinu povede Pavel Řezníček, našimi divačkami milovaný Marek Němec a Jan Dolanský, jehož partnerku si zahraje Kristýna Leichtová, kterou jsme pro tuto roli oslovili záměrně, protože už z Ohnivého kuřete víme, jak skvěle mezi nimi funguje chemie,“ odhalil část obsazení seriálu Ivan Vodochodský.

„Hraju plukovníka Hofmana, lékaře, který má za úkol vycvičit frekventanty pro vojenskou misi. Naším úkolem je z adeptů vybrat ty nejlepší. Budou podrobeni fyzickými i psychologickým testům. Baví mě to, mám na sobě uniformu, vůbec poprvé v životě. A díky seriálu jsem měl možnost si zastřílet, bylo to rozhodně zajímavé, ale myslím si, že sám bych se výcviku účastnit nechtěl,“ svěřil se Jan Dolanský, kterého seriál spojil s kolegyní Kristýnou Leichtovou. „Moje postava se jmenuje Alice Hofmanová. Na tuto roli jsem byla oslovena s tím, že budu točit s Honzou Dolanským a Markem Němcem. Ráda jsem přijala, je to pro mě záruka, že si zahraji,“ přidala Leichtová.

Kromě Řezníčka, Němce, Dolanského a Leichtové dostali v seriálu příležitost Radúz Mácha, Libor Matouš, Radek Melša, Petr Kolman, Ondřej Kubina, Jiří Böhm, Sára Rychlíková, Annette Nesvadbová, Beata Hrnčiříková, Lucie Ducháčková, Zuzana Novotná nebo Kateřina Zapletalová.

Seriál 1. MISE odstartuje Hvězdnou sezónu na televizi Prima.