Platformu prima+ povede Jan Wykrytowicz, zaměří se na rozvoj digitálních produktů

Autor:
  18:00
Skupina Prima obsazuje pozici šéfa platformy prima+. Od 1. dubna se pozice ředitele VOD a nereklamních příjmů ujme mediální manažer Jan Wykrytowicz, který má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti médií a streamovacích služeb. Bude odpovědný za rozvoj obchodních modelů a monetizaci digitálního obsahu.

Jan Wykrytowicz má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti médií a streamovacích služeb | foto: Prima

Zaměří se zejména na předplatitelské služby, digitální produkty a strategická partnerství. Věnovat se bude také novým distribučním příležitostem pro digitální obsah.

„Jana Wykrytowicze vnímám jako jednoho z největších odborníků na OTT služby v našem regionu. Jeho profesní dráhu v TVN a Go3 jsem dlouhodobě sledoval a jsem velmi rád, že nyní posílí právě náš tým,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.

Doplnil, že cílem je vybudovat z prima+ nejlepší OTT službu na trhu, tedy službu poskytují video, audio a jiný obsah přímo přes internet bez závislosti na poskytovateli kabelové či satelitní televize.

„Janovy zkušenosti s placenými službami, sportem a strategickými partnerstvími jsou přesně tím, co pro další rozvoj skupiny potřebujeme. Velmi se těším na naši spolupráci, která nám pomůže akcelerovat růst nereklamních příjmů,“ připojil Kubát.

Prima mění organizační strukturu, sjednocuje obsah a výrobu

„Velmi si vážím příležitosti připojit se ke skupině Prima a pracovat s jedním z nejsilnějších mediálních týmů na českém trhu. Těším se, že budu moci přispět k dalšímu zrychlení růstu v oblasti B2C,“ přidal Wykrytowicz, který má za sebou jako mediální manažer více než patnáctiletou praxi. Specializuje se na budování a rozvoj streamovacích a OTT platforem a má také zkušenosti z oblasti placené televize.

Působil ve vedoucích funkcích ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku a ve skupině TV3 Group v Pobaltí. Jako generální ředitel platformy Go3 vedl panbaltickou OTT službu a rozvinul ji v přední předplacenou streamovací platformu v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Zaměřoval se na budování silných partnerství s globálními poskytovateli obsahu, například s Warner Bros. Discovery (Discovery+, HBO Max), Netflixem či Paramountem, a řídil spolupráci v oblasti prémiového sportovního obsahu s organizacemi jako UEFA, FIFA, anglická Premier League, NBA, NHL, Formule 1 nebo Euroliga.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Eskortovali jsme tanker Hormuzem, napsal americký ministr. Pak příspěvek smazal

Aktualizujeme
Denně propluje Hormuzským průlivem pětina světové spotřeby ropy.

Americký ministr energetiky Chris Wright v úterý na síti X uvedl, že námořnictvo USA úspěšně doprovodilo ropný tanker Hormuzským průlivem. Později ale svůj příspěvek smazal. Podle zdroje stanice CNN...

10. března 2026  18:38,  aktualizováno  19:05

Na Letné hořelo plynové potrubí, zničené jsou fasády i byty. Viníkem zřejmě stavbaři

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Čtyři hodiny trval dnes požár plynového potrubí v obydlené ulici v Praze 7 na Letné poblíž budovy ministerstva vnitra. Od plamenů chytly také dva domy, v nichž požár poničil několik bytů. Nikdo se...

10. března 2026  14:52,  aktualizováno  18:34

Poslanci dali šanci návrhu, který má zpřísnit pravidla pro sociální sítě

Poslanci potřetí oblékli kroje v rámci Dne lidových krojů. Akci podpořil i...

Návrh nového zákona o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě, prošel ve Sněmovně do druhého čtení. „Směrnice má cenzurní potenciál,“ varoval poslanec ANO...

10. března 2026,  aktualizováno  18:30

Dosud nejhorší bombardování Íránu. Úřady rezignovaly na protiletecké poplachy

Transparent zobrazující nového íránského nejvyššího vůdce Modžtábu Chameneího...

Pokračující americko-izraelské útoky na Írán zabily desítky lidí. V Teheránu se během úterka ozývaly silné exploze. Útok na obytnou budovu ve východní části města si vyžádal nejméně 40 obětí, dalších...

10. března 2026  18:24

Maďaři jsou bandité, zlobí se Zelenskyj na zadržení ukrajinských peněz a zlata

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý obvinil Maďarsko z banditismu. Reagoval na to, že tamní úřady minulý týden zadržely ukrajinské vozy převážející peníze a zlato v hodnotě desítek...

10. března 2026  18:15

A začala se psát nová kapitola. První dáma se ohlédla za třemi roky v úřadu

První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel po inauguraci Petra Pavla.

Manželka prezidenta Petra Pavla Eva Pavlová se v příspěvku na sociálních sítích ohlédla za třemi roky v úřadu první dámy. „Začala tím nová kapitola našeho života. Více než dříve se setkáváme s lidmi...

10. března 2026  18:09

Jiní umírají, on ne. Vedení Íránu postihla paranoia, hledá se agent Mosadu

Premium
Esmáíl Káaní, velitel elitní jednotky Kuds íránských Islámských revolučních...

Na chodbách velitelství Islámských revolučních gard se uvelebil neviditelný nepřítel: paranoia. Po zničujících úderech, které zlikvidovaly špičky Osy odporu, čelí íránský bezpečnostní aparát krizi....

10. března 2026  18:03

Platformu prima+ povede Jan Wykrytowicz, zaměří se na rozvoj digitálních produktů

Jan Wykrytowicz má za sebou více než patnáct let mezinárodní praxe v oblasti...

Skupina Prima obsazuje pozici šéfa platformy prima+. Od 1. dubna se pozice ředitele VOD a nereklamních příjmů ujme mediální manažer Jan Wykrytowicz, který má za sebou více než patnáct let mezinárodní...

10. března 2026

Vyběhli jsme ven. A vrata už hořela, popsala svědkyně požár plynu na Letné

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Seděla v ordinaci u svého lékaře. Jenže ucítila plyn a po chvíli se z čekárny přidali další pacienti. Pak už to šlo rychle. Odchod z budovy, evakuace. Svědkyně požáru v Praze na Letné redaktorce...

10. března 2026  16:10,  aktualizováno  17:53

Prezident má dostatečné pravomoci, míní Češi. Omezili by zastavení soudního řízení

Český prezident Petr Pavel si prohlíží čestnou stráž v Rize. (10. března 2026)

Prezidentské pravomoci jsou nyní dostatečné podle 61 procent Čechů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Nejvíce souhlasí s tím, aby hlava státu mohla propůjčovat a...

10. března 2026  17:50

Inspirace Orbánem? Pellegrini chce na Slovensku možnost vyhlásit stav ohrožení

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák a prezident Peter Pellegrini na...

Slovensko by mělo mít možnost vyhlásit stav ohrožení, prohlásil tamní prezident Peter Pellegrini. Takový nástroj by prý vládě umožnil rychle využít armádu i v případě, že by v zemi nebyla válka. V...

10. března 2026  16:43,  aktualizováno  17:21

V Lotyšsku vědí, odkud přichází hrozba, řekl Pavel a vyslal vzkaz českým politikům

Český prezident Petr Pavel během tiskové konference v Rize. (10. března 2026)

Lotyšsko může být podle prezidenta Petra Pavla inspirací v tom, že zde nikdo nepochybuje, odkud přichází hrozba a na co je potřeba se zaměřit. Pavel v úterý v Lotyšsku jednal mimo jiné o možné...

10. března 2026  17:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.