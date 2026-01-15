Asia Express na Primě: Cestovatele prověří extrémní závod bez mobilů a téměř bez peněz

Televize Prima poodhalila detaily ke svému jarnímu programu. Po úspěšných Zrádcích přichází s další reality show. Již brzy se totiž na Primě a prima+ rozjede dobrodružný formát Asia Express. Putování různorodých dvojic známých i neznámých osobností napříč Asií se stalo fenoménem například ve Francii, kde ho vysílají už dvacet let, pořad byl úspěšný také v Itálii a Španělsku.

„Asia Express je formát, který dlouhodobě patří mezi nejsilnější reality show na mezinárodním trhu. Nabízí autentické emoce, napětí i skutečné lidské příběhy v extrémních podmínkách. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace osloví české diváky a že se Asia Express stane jedním z pilířů naší programové nabídky na Primě i na prima+ pro letošní jaro,“ uvedla programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.

Adrenalinový závod Asia Express je nejen testem rychlosti, vytrvalosti a strategického myšlení, ale také cestou do nitra lidských vztahů. Dvojice čeká souboj s vlastními hranicemi i s neúprosným tempem show v Laosu, Kambodži a Thajsku. Soutěžící získají zážitky, které by jako turisté nikdy neměli. Diváci společně s nimi prozkoumají zákoutí těchto exotických zemí.

Dvojice mají cestou napříč Asií k dispozici jedno euro na den a velký úkol – dostat se jako první do cíle. Soutěžící cestou dostávají náročné úkoly, a zatímco jejich vztahy procházejí těžkými zkouškami, nad vodou je drží především jejich vůle. Jen ti, kteří zvládnou tlak, nepřízeň počasí a nečekané situace, mají totiž šanci získat atraktivní finanční výhru.

Na Primě pokračuje Polabí, vrátí se Jakub a Sara. Přibude reality show Asia Express

„Máme za sebou obrovské dobrodružství, jaké jsme kdy v životě zažili. Na dno si sáhli nejen soutěžící, ale také náš štáb. Natočili jsme tisíce hodin materiálu, abychom už brzy vzali na tuhle jízdu i diváky Primy a prima+,“ slíbil režisér projektu Michal Varga.

„Naši účastníci se vydali na cestu s minimálním budgetem a museli se spolehnout na vlastní důvtip, ochotu místních obyvatel a trochu štěstí. Putovali stopem, pěšky nebo tuktuky jenom s batohem a odhodláním dojít až do cíle, během cesty urazili 3500 kilometrů. To vše samozřejmě bez mobilního telefonu. Na každém kroku na ně čekaly výzvy, které měly prověřit jejich vzájemnou důvěru, fyzické síly i schopnost fungovat v úplně jiném světě,“ dodal Varga.

Kreativní dohled nad novou show drží Markus Krug, který byl u zrodu českých Zrádců. Stejně jako u Zrádců bude i Asia Express přednostně uveden na prima+, až následně v televizi.

Komunisti jsou jako škvoři pod kamenem, říká Sokol k zákazu propagace

15. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  16:30

