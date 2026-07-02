Do vedení Primy nastoupil Štěpán Krb, nově vede právní úsek skupiny

„Naše skupina se dynamicky rozvíjí a vstupuje do další etapy svého růstu. O to důležitější je mít silné odborné zázemí. Jsem proto rád, že se vedení právního úseku ujímá právě Štěpán Krb. Věřím, že jeho odbornost a zkušenosti s předchozími strategickými projekty budou důležitou oporou pro naše další směřování,“ uvedl generální ředitel Primy Lukáš Kubát.
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Skupina Prima zahajuje další etapu rozvoje. Generální ředitelem bude Lukáš Kubát
„Děkuji za příležitost stát se součástí týmu skupiny Prima a za důvěru, díky které s nadšením vstupuji do této role. Mým cílem bude podpořit všechny kolegy při zvládání výzev, které aktuální rozvoj skupiny Prima přináší,“ uvedl Krb, který dříve působil v advokátní kanceláři White & Case, ve skupině PPF Telecom Group či ve společnosti CETIN.
Skupina Prima od července zavedla upravenou organizační strukturu, která reflektuje její další rozvoj v oblasti televizního vysílání, streamingu, zpravodajství, sportu i rádií. Součástí změn je také nové složení vedení.
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Na český trh míří Prima Sport. Televize získala vysílací licenci
Z pozice výkonného ředitele se na post generálního ředitele posunul Lukáš Kubát. Dosavadní generální ředitel Marek Singer přešel do dozorčí rady společnosti, kde se v roli Chief Strategy & New Business Officer věnuje strategickému rozvoji a novým obchodním příležitostem skupiny.