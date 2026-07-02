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Do vedení Primy nastoupil Štěpán Krb, nově vede právní úsek skupiny

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  10:00

Ředitelem právního úseku Primy je od července Štěpán Krb | foto: Prima

Skupina Prima opět posiluje své vedení. Od července se do čela jejího právního úseku postavil Štěpán Krb. Bude odpovědný za řízení právního úseku skupiny a poskytování komplexní právní podpory napříč jejími společnostmi. Zaměří se zejména na právní podporu obchodních aktivit, akvizice vysílacích a distribučních práv, spolupráci s mediálními partnery i rozvoj digitálních služeb včetně platformy prima+.

„Naše skupina se dynamicky rozvíjí a vstupuje do další etapy svého růstu. O to důležitější je mít silné odborné zázemí. Jsem proto rád, že se vedení právního úseku ujímá právě Štěpán Krb. Věřím, že jeho odbornost a zkušenosti s předchozími strategickými projekty budou důležitou oporou pro naše další směřování,“ uvedl generální ředitel Primy Lukáš Kubát.

Skupina Prima zahajuje další etapu rozvoje. Generální ředitelem bude Lukáš Kubát

„Děkuji za příležitost stát se součástí týmu skupiny Prima a za důvěru, díky které s nadšením vstupuji do této role. Mým cílem bude podpořit všechny kolegy při zvládání výzev, které aktuální rozvoj skupiny Prima přináší,“ uvedl Krb, který dříve působil v advokátní kanceláři White & Case, ve skupině PPF Telecom Group či ve společnosti CETIN.

Skupina Prima od července zavedla upravenou organizační strukturu, která reflektuje její další rozvoj v oblasti televizního vysílání, streamingu, zpravodajství, sportu i rádií. Součástí změn je také nové složení vedení.

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Z pozice výkonného ředitele se na post generálního ředitele posunul Lukáš Kubát. Dosavadní generální ředitel Marek Singer přešel do dozorčí rady společnosti, kde se v roli Chief Strategy & New Business Officer věnuje strategickému rozvoji a novým obchodním příležitostem skupiny.

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